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Мерч к празднику

Подарки для детей

Подарки для детей сотрудников с логотипом — корпоративная продукция, которую компании могут подготовить к Новому году, 1 сентября, Дню защиты детей, выпускным, детским мероприятиям и другим памятным событиям. Брендированные подарки помогают поздравить детей сотрудников и сделать корпоративную программу более персональной. AEPRINT помогает подобрать продукцию для детей из актуального ассортимента и оформить её в фирменном стиле компании.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Холщовая сумка Shopaholic с логотипомПробковый пенал Hades с логотипомРюкзак «Физра» с логотипомФлешка SLAP с логотипом

Что заказывают к этому празднику

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Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Холщовая сумка Shopaholic с логотипом Холщовая сумка Shopaholic Оранжевый от 499 ₽
  • Пробковый пенал Hades с логотипом Пробковый пенал Hades Натуральный от 506 ₽
  • Рюкзак «Физра» с логотипом Рюкзак «Физра» Синий от 429 ₽
  • Флешка SLAP с логотипом Флешка SLAP Красная от 401 ₽
  • Набор Basepack с логотипом Набор Basepack Ярко-синий от 2959 ₽
  • Футболка мужская 37 с логотипом Футболка мужская 37 Синий от 696 ₽
  • Силиконовые браслеты-флешки с логотипом Силиконовые браслеты-флешки Синий от 300 ₽
  • Бутылка для воды Neva с логотипом Бутылка для воды Neva от 1129 ₽
  • Бутылка для воды VINGA Lean с логотипом Бутылка для воды VINGA Lean от 999 ₽
  • Бейсболка Sunny с логотипом Бейсболка Sunny от 350 ₽

Подарки детям сотрудников с логотипом

Корпоративные подарки для детей сотрудников подходят для компаний, которые организуют поздравления сотрудников и их семей. В зависимости от возраста детей и формата мероприятия можно подобрать практичные, развлекательные или тематические варианты продукции.

Подарок можно оформить логотипом компании, фирменной графикой или праздничным дизайном. При необходимости несколько видов продукции можно объединить в единый подарочный набор.

Детские подарки на Новый год

Новогодние подарки детям сотрудников — один из распространённых форматов корпоративных поздравлений. Помимо сладостей и стандартных наборов, компания может подобрать брендированную продукцию, которой ребёнок сможет пользоваться после праздника.

В новогодний набор можно включить сувениры, канцелярию, аксессуары, текстиль, рюкзаки, бутылки для воды и другие подходящие категории продукции. Конкретный состав зависит от возраста детей, количества получателей и бюджета.

Подарки детям сотрудников на 1 сентября

К началу учебного года можно подготовить корпоративные подарки для детей сотрудников. Канцелярские принадлежности, рюкзаки, сумки для сменной обуви и другие полезные аксессуары можно оформить в едином стиле компании.

Для детей разных возрастов можно сформировать отдельные варианты наборов. Это позволяет учитывать особенности использования продукции и одновременно сохранить общую концепцию корпоративного подарка.

Подарки для детских мероприятий

Брендированная продукция подходит для детских праздников, корпоративных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, образовательных проектов и других событий.

Для массовых мероприятий можно подобрать компактные сувениры и промопродукцию, а для небольшого количества участников — сформировать полноценные подарочные наборы.

Брендированная одежда для детей

Детская одежда с логотипом может использоваться как корпоративный мерч для детей сотрудников, участников мероприятий и промопрограмм. Фирменную одежду можно оформить логотипом, надписью или другой графикой.

Для детской коллекции можно подобрать несколько видов текстильной продукции и выдержать их в едином фирменном стиле компании.

Канцелярия и школьные принадлежности для детей

Канцелярские принадлежности подходят для подарков детям школьного возраста. Их можно использовать в учебном процессе, дома, на дополнительных занятиях и в творческих проектах.

Для корпоративного подарка можно объединить несколько канцелярских принадлежностей в единый набор и дополнить его упаковкой с логотипом компании.

Рюкзаки и сумки для детей

Детские рюкзаки и сумки с фирменным оформлением подходят для школы, спортивных секций, кружков, экскурсий и повседневного использования.

На продукцию можно нанести логотип компании или другую фирменную графику. Конкретный вариант рюкзака или сумки подбирается из актуального ассортимента с учётом возраста ребёнка и назначения продукции.

Бутылки для воды с логотипом для детей

Брендированная бутылка для воды подходит для школьников и детей, которые посещают спортивные секции, кружки, экскурсии и другие мероприятия. Такой аксессуар можно включить в детский корпоративный набор или использовать как самостоятельный подарок.

Оформление бутылки можно выполнить в фирменном стиле компании или адаптировать под тематику конкретного мероприятия.

Детские сувениры с логотипом

Для детских подарков можно использовать различные сувениры и аксессуары: браслеты, брелоки, значки, небольшие игрушки и другие варианты продукции. Конкретный выбор зависит от возраста получателей, формата мероприятия и бюджета.

Для массовых мероприятий можно подготовить серию одинаковых сувениров, а для подарочных наборов объединить несколько категорий продукции в один комплект.

Подарочные наборы для детей

Подарочный набор позволяет объединить несколько предметов и создать готовый комплект для ребёнка. В зависимости от задачи в него можно включить канцелярию, аксессуары, одежду, рюкзак, бутылку для воды, сувениры и другие категории продукции.

Упаковку, открытку и дополнительные элементы можно оформить в едином фирменном стиле. Для разных возрастных групп можно подготовить отдельные варианты наборов.

Подарки детям сотрудников на заказ

AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки для детей сотрудников, подготовить дизайн и организовать производство. Компания работает с различными категориями сувенирной продукции и может собрать решение под конкретное количество получателей и бюджет.

При выборе продукции учитываются возраст детей, формат мероприятия, количество подарков, требования к брендированию и сроки производства. Это позволяет подобрать не просто сувенир с логотипом, а полноценный корпоративный подарок.

Брендирование детских подарков

Логотип компании можно разместить на различных категориях продукции. Способ нанесения подбирается с учётом материала изделия, площади поверхности, особенностей макета и тиража.

Для всей подарочной серии можно разработать единый дизайн с использованием фирменных цветов, логотипа и других элементов айдентики компании. Для новогодних и тематических мероприятий оформление можно дополнить праздничной графикой.

Изготовление подарков для детей сотрудников

AEPRINT предлагает подобрать продукцию из актуального ассортимента, разработать оформление и изготовить корпоративные подарки для детей сотрудников. Можно заказать отдельные виды продукции или комплексные подарочные наборы.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные условия согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России.

Подарки для детей сотрудников можно заказать к Новому году, 1 сентября, Дню защиты детей, выпускным, корпоративным мероприятиям и другим событиям. Конкретный состав подарка подбирается с учётом возраста детей, актуального ассортимента, количества получателей и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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