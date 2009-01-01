Подарки детям сотрудников с логотипом

Корпоративные подарки для детей сотрудников подходят для компаний, которые организуют поздравления сотрудников и их семей. В зависимости от возраста детей и формата мероприятия можно подобрать практичные, развлекательные или тематические варианты продукции.

Подарок можно оформить логотипом компании, фирменной графикой или праздничным дизайном. При необходимости несколько видов продукции можно объединить в единый подарочный набор.

Детские подарки на Новый год

Новогодние подарки детям сотрудников — один из распространённых форматов корпоративных поздравлений. Помимо сладостей и стандартных наборов, компания может подобрать брендированную продукцию, которой ребёнок сможет пользоваться после праздника.

В новогодний набор можно включить сувениры, канцелярию, аксессуары, текстиль, рюкзаки, бутылки для воды и другие подходящие категории продукции. Конкретный состав зависит от возраста детей, количества получателей и бюджета.

Подарки детям сотрудников на 1 сентября

К началу учебного года можно подготовить корпоративные подарки для детей сотрудников. Канцелярские принадлежности, рюкзаки, сумки для сменной обуви и другие полезные аксессуары можно оформить в едином стиле компании.

Для детей разных возрастов можно сформировать отдельные варианты наборов. Это позволяет учитывать особенности использования продукции и одновременно сохранить общую концепцию корпоративного подарка.

Подарки для детских мероприятий

Брендированная продукция подходит для детских праздников, корпоративных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, образовательных проектов и других событий.

Для массовых мероприятий можно подобрать компактные сувениры и промопродукцию, а для небольшого количества участников — сформировать полноценные подарочные наборы.

Брендированная одежда для детей

Детская одежда с логотипом может использоваться как корпоративный мерч для детей сотрудников, участников мероприятий и промопрограмм. Фирменную одежду можно оформить логотипом, надписью или другой графикой.

Для детской коллекции можно подобрать несколько видов текстильной продукции и выдержать их в едином фирменном стиле компании.

Канцелярия и школьные принадлежности для детей

Канцелярские принадлежности подходят для подарков детям школьного возраста. Их можно использовать в учебном процессе, дома, на дополнительных занятиях и в творческих проектах.

Для корпоративного подарка можно объединить несколько канцелярских принадлежностей в единый набор и дополнить его упаковкой с логотипом компании.

Рюкзаки и сумки для детей

Детские рюкзаки и сумки с фирменным оформлением подходят для школы, спортивных секций, кружков, экскурсий и повседневного использования.

На продукцию можно нанести логотип компании или другую фирменную графику. Конкретный вариант рюкзака или сумки подбирается из актуального ассортимента с учётом возраста ребёнка и назначения продукции.

Бутылки для воды с логотипом для детей

Брендированная бутылка для воды подходит для школьников и детей, которые посещают спортивные секции, кружки, экскурсии и другие мероприятия. Такой аксессуар можно включить в детский корпоративный набор или использовать как самостоятельный подарок.

Оформление бутылки можно выполнить в фирменном стиле компании или адаптировать под тематику конкретного мероприятия.

Детские сувениры с логотипом

Для детских подарков можно использовать различные сувениры и аксессуары: браслеты, брелоки, значки, небольшие игрушки и другие варианты продукции. Конкретный выбор зависит от возраста получателей, формата мероприятия и бюджета.

Для массовых мероприятий можно подготовить серию одинаковых сувениров, а для подарочных наборов объединить несколько категорий продукции в один комплект.

Подарочные наборы для детей

Подарочный набор позволяет объединить несколько предметов и создать готовый комплект для ребёнка. В зависимости от задачи в него можно включить канцелярию, аксессуары, одежду, рюкзак, бутылку для воды, сувениры и другие категории продукции.

Упаковку, открытку и дополнительные элементы можно оформить в едином фирменном стиле. Для разных возрастных групп можно подготовить отдельные варианты наборов.

Подарки детям сотрудников на заказ

AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки для детей сотрудников, подготовить дизайн и организовать производство. Компания работает с различными категориями сувенирной продукции и может собрать решение под конкретное количество получателей и бюджет.

При выборе продукции учитываются возраст детей, формат мероприятия, количество подарков, требования к брендированию и сроки производства. Это позволяет подобрать не просто сувенир с логотипом, а полноценный корпоративный подарок.

Брендирование детских подарков

Логотип компании можно разместить на различных категориях продукции. Способ нанесения подбирается с учётом материала изделия, площади поверхности, особенностей макета и тиража.

Для всей подарочной серии можно разработать единый дизайн с использованием фирменных цветов, логотипа и других элементов айдентики компании. Для новогодних и тематических мероприятий оформление можно дополнить праздничной графикой.

Изготовление подарков для детей сотрудников

AEPRINT предлагает подобрать продукцию из актуального ассортимента, разработать оформление и изготовить корпоративные подарки для детей сотрудников. Можно заказать отдельные виды продукции или комплексные подарочные наборы.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные условия согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России.

Подарки для детей сотрудников можно заказать к Новому году, 1 сентября, Дню защиты детей, выпускным, корпоративным мероприятиям и другим событиям. Конкретный состав подарка подбирается с учётом возраста детей, актуального ассортимента, количества получателей и бюджета проекта.