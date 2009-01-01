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Отраслевое решение

Решение для госслужащих

Сувенирная и представительская продукция для государственных служащих помогает оформлять рабочее пространство, проводить официальные мероприятия и поддерживать единый стиль государственного учреждения. AEPRINT изготавливает и брендирует продукцию для государственных организаций, официальных мероприятий, награждений и деловых встреч с учётом требований к символике и оформлению.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для госслужащих

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Корпоративные сувениры и подарки для гос. служащих

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Флешка биометрическая с логотипом Флешка биометрическая от 4790 ₽
  • Набор Memorable с логотипом Набор Memorable Белый от 1015 ₽
  • Настольный органайзер "Stonehenge" с логотипом Настольный органайзер "Stonehenge" Серый/Бежевый от 1991 ₽
  • Чайная пара Fusion с логотипом Чайная пара Fusion от 735 ₽
  • Настольный органайзер Mercury с логотипом Настольный органайзер Mercury от 2151 ₽
  • Чайная пара "Мгновение", с логотипом Чайная пара "Мгновение", Белый от 911 ₽
  • Папка для документов Route с блокнотом с логотипом Папка для документов Route с блокнотом Синий от 1045 ₽
  • Папка для документов Gabin с логотипом Папка для документов Gabin Черный/Оранжевый от 1559 ₽
  • Ежедневник Saffian с логотипом Ежедневник Saffian Серый от 695 ₽
  • Ежедневник недатированный CAIMAN с логотипом Ежедневник недатированный CAIMAN коричневый от 447 ₽

Сувенирная продукция для государственных служащих

Для государственных учреждений важны не только практичность продукции, но и соответствие официальному стилю. Брендированные и представительские изделия можно использовать в рабочих кабинетах, на совещаниях, торжественных мероприятиях, конференциях и официальных встречах.

Продукция подбирается индивидуально в зависимости от назначения, статуса мероприятия, количества получателей и требований к оформлению.

Официальная атрибутика для государственных учреждений

Для оформления помещений и проведения официальных мероприятий используются государственные и региональные флаги, гербы, тематические изображения и другие элементы официальной атрибутики.

При изготовлении продукции можно использовать государственную символику, символику региона или организации в соответствии с требованиями заказчика. Конкретное оформление согласовывается перед запуском производства.

Наградная продукция для государственных организаций

Наградная продукция подходит для официальных церемоний, вручения грамот, награждения сотрудников и участников мероприятий. В зависимости от задачи можно подобрать соответствующий формат награды и оформить его необходимой символикой или информацией.

Индивидуальный дизайн позволяет учитывать название учреждения, мероприятие, дату, номинацию и другие данные. Для серии наград можно сохранить единое оформление.

Канцелярские принадлежности с символикой

Фирменная канцелярия подходит для ежедневного использования в рабочих кабинетах и на деловых встречах. Папки для документов, ежедневники, блокноты, ручки и другие офисные принадлежности можно оформить в едином стиле.

На продукции можно разместить логотип учреждения, официальную символику, название организации или другую согласованную информацию. Такой подход помогает поддерживать единый визуальный стиль рабочего пространства.

Посуда и предметы сервировки с символикой

Предметы сервировки с фирменным или тематическим оформлением можно использовать в кабинетах, переговорных, комнатах для приёма гостей и на официальных мероприятиях.

На посуде можно разместить государственную или региональную символику, изображение города, логотип учреждения или другую графику. Конкретный вариант оформления зависит от назначения продукции и требований заказчика.

Сувениры для официальных мероприятий

Представительскую продукцию можно использовать на конференциях, форумах, торжественных церемониях, деловых встречах и других официальных мероприятиях.

Для участников и гостей можно подготовить сувенирные наборы в едином стиле. Состав набора подбирается с учётом статуса мероприятия, количества получателей и бюджета проекта.

Брендирование продукции для государственных учреждений

AEPRINT использует различные технологии нанесения, включая гравировку, тампопечать, шелкографию, УФ-печать и тиснение. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала изделия, поверхности, макета и требований к изображению.

Это позволяет наносить символику и другую информацию на изделия из дерева, металла, пластика, текстиля и других материалов. Перед производством макет согласовывается с заказчиком.

Представительские подарки для государственных служащих

Подарочная продукция может использоваться для официальных мероприятий, памятных дат, деловых встреч и других случаев, когда требуется представительский подарок.

Для разных категорий получателей можно подготовить отдельные варианты продукции. При необходимости подарок дополняется фирменной упаковкой и другими элементами единого комплекта.

Изготовление продукции для государственных учреждений

AEPRINT помогает подобрать продукцию под задачи государственного учреждения, подготовить индивидуальный дизайн и организовать производство. Можно заказать как отдельные категории продукции, так и комплексное решение для мероприятия или организации.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные параметры согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными и организационными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Продукцию для государственных учреждений можно заказать для официальных мероприятий, оформления рабочих пространств, награждений, деловых встреч и представительских подарков. Конкретный состав и оформление подбираются с учётом актуального ассортимента, назначения, требований к символике и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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