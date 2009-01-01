Что работает как промо-раздатка

Лучше всего работают вещи, которыми пользуются каждый день: ручки, пакеты и шопперы, брелоки, магниты, блокноты. Для молодёжной аудитории — браслеты, наклейки и стикерпаки.

Цена за штуку и тираж

Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу: подготовка — печатная форма, клише, приладка — распределяется на весь тираж. Ручка с логотипом — от 25 ₽, браслет — от 16 ₽, пакет — от 14 ₽ при тиражах от 100–500 штук.

Нанесение под большие тиражи

Для промо выбираем быстрые технологии: шелкографию, тампопечать, флексопечать на пакетах, УФ-печать. Логотип в 1–2 цвета — самый экономичный вариант.

Промо в точках продаж и доставке

Ритейлу и сервисам доставки делаем фирменные пакеты, наклейки и вкладыши в заказ — они продвигают бренд без отдельного рекламного бюджета.

Сроки и доставка

Тиражи от 100 штук, производство от 3 рабочих дней. Отгружаем по всей России — на склад, в офис или сразу в точки продаж.