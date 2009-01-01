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Мерч под задачу

Промо-продукция для продвижения бренда

Промо-продукция продвигает бренд, когда вещь хочется оставить себе и носить с собой: термобутылки, зонты, повербанки, ежедневники, кепки и сумки с логотипом каждый день попадаются на глаза владельцу и его окружению. AEPRINT подбирает такие позиции под тираж и бюджет акции — для раздачи на выставках, в точках продаж, клиентам и партнёрам.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Промо-продукция для продвижения бренда

Что заказывают чаще всего

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Примеры промо-продукции

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Ручка Espada с логотипом Ручка Espada Металл от 404 ₽
  • Вакуумная бутылка Gaia с логотипом Вакуумная бутылка Gaia Переработанная сталь от 1 850 ₽
  • Термокружка Metro с логотипом Термокружка Metro Переработанная сталь от 1 090 ₽
  • Бейсболка-тракер с логотипом Бейсболка-тракер Полиэстер от 486 ₽
  • Сумка-слинг Band с логотипом Сумка-слинг Band Полиэстер от 2 727 ₽
  • Зонт Impact с логотипом Зонт Impact Переработ. материал от 1 920 ₽
  • Power Bank Forge с логотипом Power Bank Forge Металл от 1 599 ₽
  • Зарядка Cooper Rond с логотипом Зарядка Cooper Rond Алюминий от 957 ₽
  • Ежедневник Soho с логотипом Ежедневник Soho Экокожа от 695 ₽
  • Чехол для карт Petrus с логотипом Чехол для карт Petrus Экокожа от 870 ₽

Что работает как промо-раздатка

Лучше всего работают вещи, которыми пользуются каждый день: ручки, пакеты и шопперы, брелоки, магниты, блокноты. Для молодёжной аудитории — браслеты, наклейки и стикерпаки.

Цена за штуку и тираж

Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу: подготовка — печатная форма, клише, приладка — распределяется на весь тираж. Ручка с логотипом — от 25 ₽, браслет — от 16 ₽, пакет — от 14 ₽ при тиражах от 100–500 штук.

Нанесение под большие тиражи

Для промо выбираем быстрые технологии: шелкографию, тампопечать, флексопечать на пакетах, УФ-печать. Логотип в 1–2 цвета — самый экономичный вариант.

Промо в точках продаж и доставке

Ритейлу и сервисам доставки делаем фирменные пакеты, наклейки и вкладыши в заказ — они продвигают бренд без отдельного рекламного бюджета.

Сроки и доставка

Тиражи от 100 штук, производство от 3 рабочих дней. Отгружаем по всей России — на склад, в офис или сразу в точки продаж.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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