Стеклянные флешки с логотипом
Прозрачный корпус из акрила с внутренней лазерной гравировкой и подсветкой. Самый представительный формат носителя. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 5 днейвнутренняя гравировка
- 3D-гравировкалоготип внутри прозрачного корпуса
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Стеклянные флешки с логотипом — модели
Логотип выжигается внутри прозрачного корпуса — снаружи поверхность остаётся гладкой.
- Флешка Кристалл арт. 2500.16.05в наличии 500+ шт Логотип светится при подключении Гравировка с подсветкой логотипа от 1 007 ₽цена без нанесения
- Флешка Moon арт. AG3009.03в наличии 1 000+ шт Логотип светится при подключении Гравировка с подсветкой логотипа от 931 ₽цена без нанесения
- Стеклянная флешка 3D арт. O6576.64.02в наличии 100+ шт Деревянный колпачок, стеклянный корпус 3D-гравировка внутри стекла от 1 667 ₽цена без нанесения
- SSD-диск Слэш 256 ГБ арт. O823770в наличии 300+ шт Подсветка гравировки на корпусе Гравировка с подсветкой логотипа от 9 994 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни стеклянных флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- 3D-гравировка логотипа внутри прозрачного корпуса
- Подсветка включается от USB-порта
- Подарочный футляр с ложементом
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем стеклянные флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать стеклянные флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на стеклянные флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на стеклянные флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флешки с логотипом
- Флешки на заказ
- Флешки с гравировкой
- Флешки с печатью
- Флешки с дизайном
- Фигурные флешки
- Флешки-визитки
- Флешки-браслеты
- Флешки слэп-браслеты
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают стеклянные флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать стеклянные флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С стеклянными флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Стеклянные флешки с логотипом оптом
Производим стеклянные флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Корпус из прозрачного стекла или акрила с металлическим колпачком, внутренняя 3D-гравировка или подсветка. Объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
Стеклянная флешка — имиджевый подарок: прозрачный корпус и гравировка внутри стекла выглядят как ювелирное изделие, а не как носитель данных. Её заказывают для подарков партнёрам, наград и юбилейных тиражей.
Гравировка внутри стекла
Лазерная 3D-гравировка наносится внутрь материала, а не на поверхность: логотип будто висит внутри корпуса и не стирается никогда. Особенно эффектно выглядит с подсветкой при подключении. Лучше передаётся объёмный или контурный знак, мелкий текст внутри стекла теряется.
Хрупкость
Стекло бьётся, поэтому для раздачи на мероприятии и ношения в кармане с ключами это не лучший выбор. Для подарков, которые стоят на столе и используются аккуратно, — подходит. Акриловый корпус выглядит похоже, но не бьётся. Упаковка в футляр с ложементом обязательна. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о стеклянных флешках
Стеклянные флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти: например, Moon — от 931 ₽, Кристалл — от 1 007 ₽, стеклянная флешка 3D — от 1 667 ₽ без нанесения. В каталоге есть и SSD-диск Слэш на 256 ГБ — от 9 994 ₽. Нанесение считается отдельно, актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо и небольших презентаций хватает 8–16 ГБ, под каталоги и презентации с изображениями берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Поскольку стеклянная флешка — имиджевый подарок, объём часто выбирают с запасом. Подберём вариант под ваши файлы и бюджет.
Стеклянные флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Основной способ — лазерная 3D-гравировка внутри прозрачного корпуса: логотип будто висит внутри и не стирается никогда, а с подсветкой при подключении смотрится особенно эффектно. Лучше передаётся объёмный или контурный знак — мелкий текст внутри стекла теряется. Макет и визуализацию подготовим бесплатно.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Стеклянные флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 5 дней: внутреннюю гравировку выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели и тиража. Менеджер назовёт его при расчёте, а если флешки нужны к дате, сообщите о ней сразу.
Какая упаковка возможна?
Для стеклянной флешки рекомендуем футляр с ложементом — он защищает хрупкий корпус и подчёркивает подарочный формат. Также возможны картонная коробочка или пакетик. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Корпус у этих флешек прозрачный — из стекла или акрила, поэтому фирменный стиль передаётся через гравировку и подсветку. Если флешки будут раздавать на мероприятии, советуем акриловый корпус: он выглядит похоже, но не бьётся. Подберём модель под задачу и покажем визуализацию бесплатно.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.