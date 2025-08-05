Стеклянные флешки с логотипом оптом

Производим стеклянные флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Корпус из прозрачного стекла или акрила с металлическим колпачком, внутренняя 3D-гравировка или подсветка. Объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Стеклянная флешка — имиджевый подарок: прозрачный корпус и гравировка внутри стекла выглядят как ювелирное изделие, а не как носитель данных. Её заказывают для подарков партнёрам, наград и юбилейных тиражей.

Гравировка внутри стекла Лазерная 3D-гравировка наносится внутрь материала, а не на поверхность: логотип будто висит внутри корпуса и не стирается никогда. Особенно эффектно выглядит с подсветкой при подключении. Лучше передаётся объёмный или контурный знак, мелкий текст внутри стекла теряется. Хрупкость Стекло бьётся, поэтому для раздачи на мероприятии и ношения в кармане с ключами это не лучший выбор. Для подарков, которые стоят на столе и используются аккуратно, — подходит. Акриловый корпус выглядит похоже, но не бьётся. Упаковка в футляр с ложементом обязательна. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.