Чайники с логотипом
Нанесение логотипа на заварочные и электрические чайники: УФ-печать по стеклу и корпусу, лазерная гравировка по стали. Посуда для офисных кухонь и подарков. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- 4 видазаварочные, керамика, электро, френч-пресс
- Декольвыдерживает посудомоечную машину
Чайники с логотипом на заказ
Выберите тип чайника и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Френч-пресс Intense арт. O828651в наличии 5 000+ шт Можно в посудомойку Гравировка или УФ-печать от 941 ₽цена без нанесения
- Френч пресс Downtime арт. O828668в наличии 5 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка от 729 ₽цена без нанесения
- Френч-пресс Mezzo арт. G18665.40в наличии 1 000+ шт Можно в посудомойку Лазерная гравировка от 990 ₽цена без нанесения
- Френч-пресс Savor арт. O828670в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Гравировка или УФ-печать от 639 ₽цена без нанесения
- Набор La Dolce Vita арт. NNTEU7-66888в наличии 1 000+ шт Чашка с блюдцем Гравировка или печать на упаковке от 5 119 ₽цена без нанесения
- Френч-пресс Siesta арт. O828669в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка от 1 454 ₽цена без нанесения
- Термокувшин 800 мл арт. NNTEU18-928781в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 3 483 ₽цена без нанесения
- Набор Чаепитие арт. O700411.01в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 273 ₽цена без нанесения
- Френч-пресс Cupcode арт. G18093.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или УФ-печать от 1 490 ₽цена без нанесения
- Френч-пресс Уганда арт. O828661в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или деколь от 1 483 ₽цена без нанесения
- Чайный набор Bakewell арт. O627033в наличии 1 000+ шт Ситечко для заварки Гравировка или печать на упаковке от 2 970 ₽цена без нанесения
- Чайник Zen арт. NNTEU15-620649в наличии 1 000+ шт Ситечко для заварки Лазерная гравировка от 1 880 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни чайников и френч-прессов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Заварочные, электрические и стальные модели объёмом 0,6–1,7 л
- УФ-печать по стеклу и корпусу, лазерная гравировка по стали
- Подарочная коробка и наборы с чайными парами
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем чайники на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать чайник под задачу
- 01Тип
Заварочный — для чайной церемонии и подарка. Электрический — для офисной кухни.
- 02Материал
Стекло смотрится эффектно и держит УФ-печать. Сталь — под гравировку.
- 03Объём
0,6–1 л — заварочные модели. 1,5–1,7 л — электрические для команды.
- 04Упаковка
Подарочная коробка и набор с чайными парами — по запросу.
Как нанести логотип на чайник
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж чайников
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на чайники по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на чайник
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Кружки с логотипом
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все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают чайники
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для офисных кухоньФирменная посуда вместо разномастных чайников
- Для HoReCaЗаварочные чайники с логотипом гостиницы или ресторана
- Партнёрам и клиентамЗаварочный чайник с набором чая в подарочной коробке
- Топ-менеджерамСтальная модель с гравировкой для кабинета
- Корпоративные подаркиПрактичный подарок, который используют каждый день
- Для переговорныхЕдиный стиль чайной зоны на встречах с партнёрами
- Подарочные наборыЧайник с чайными парами и чаем в одной коробке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать чайники с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и тип чайникана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С чайниками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Чайники с логотипом оптом
Чайники с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Заварочные стеклянные с колбой-фильтром, керамические, электрические, френч-прессы. Деколь и УФ-печать по стеклу и керамике, лазерная гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Чайник закрывает задачу, которую не решает кружка: он стоит в переговорной и на общей кухне, его видят все сотрудники и гости офиса. Одна единица даёт десятки контактов с логотипом в день — поэтому чайники берут в переговорные, в подарок руководителям и в составе наборов.
Виды чайников под нанесение
Самый популярный формат для офиса и переговорной — заварочный стеклянный чайник с колбой-фильтром: видно цвет напитка, логотип печатается на корпусе. Под классический интерьер берут керамический, его поверхность хорошо держит деколь. Электрический чайник дарят руководителю или в кабинет — гравировка по корпусу или печать на пластиковых элементах. Френч-прессы под кофе обычно идут в комплекте с кружками или кофером.
Нанесение на разные материалы
На стекло наносим деколь или УФ-печать: деколь выдерживает посудомоечную машину, УФ даёт полноцвет и градиенты, но требует бережного обращения. На керамике та же деколь с обжигом — логотип становится частью глазури. По металлу и нержавейке работает лазерная гравировка, логотип в цвете металла и не стирается никогда. Пластиковые элементы печатаем тампопечатью или УФ.
Чайник в составе набора
Отдельно чайник дарят реже, чем в комплекте: чайник плюс две кружки, чайник с чайной парой, набор с френч-прессом и кофером. Собираем комплект в общей коробке с единым оформлением и вкладышем. Для подарка руководителю или партнёру это выглядит законченно, а не как случайный предмет.
Условия
Минимальный тираж от 30 штук, срок от 5 дней на складские модели с нанесением. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без. Доставка по Екатеринбургу бесплатно от 30 000 ₽, до ПВЗ СДЭК бесплатно при любом объёме, по России — транспортными компаниями.
Частые вопросы о чайниках с логотипом
Какой минимальный тираж чайников?
От 30 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Какой чайник выбрать — заварочный или электрический?
Заварочный чайник подходит для чайной церемонии, переговорной и подарка: стеклянная модель с колбой-фильтром показывает цвет напитка, объём 0,6–1 л. Электрический на 1,5–1,7 л берут на офисную кухню для команды или в кабинет руководителю. Подберём тип под задачу.
Чайники с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости чайника, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Деколь по стеклу и керамике рассчитаем под ваш тираж.
Можно ли печатать по стеклу?
Да, на стекло наносим деколь или УФ-печать. Деколь выдерживает посудомоечную машину, УФ-печать даёт полноцвет и градиенты, но требует бережного обращения. Стеклянный чайник с логотипом смотрится эффектно в переговорной.
Выдержит ли печать нагрев?
Деколь запекается при высокой температуре и становится частью глазури, поэтому устойчива к эксплуатации и посудомойке. По металлическому корпусу электрочайника делаем лазерную гравировку — она не стирается. По стойкости УФ-печати на конкретной модели проконсультирует менеджер.
Чайники с логотипом: сколько занимает изготовление?
Срок — от 5 дней на складские модели с нанесением на собственном производстве в Екатеринбурге. На большие тиражи и сборку наборов закладывайте больше времени. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли наборы с чайными парами?
Да, собираем чайник в комплекте: с чайной парой, с двумя кружками, с чаем, а также наборы с френч-прессом и кофером. Комплект упаковываем в общую коробку с единым оформлением и вкладышем. Состав и стоимость рассчитаем под ваш бюджет.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём тип, материал, объём, нанесение и упаковку под бюджет: стекло эффектно и держит УФ-печать, сталь — под гравировку, керамика — под деколь. Расскажите, где будет стоять чайник или кому он в подарок, — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.