Чайники с логотипом оптом

Чайники с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Заварочные стеклянные с колбой-фильтром, керамические, электрические, френч-прессы. Деколь и УФ-печать по стеклу и керамике, лазерная гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Чайник закрывает задачу, которую не решает кружка: он стоит в переговорной и на общей кухне, его видят все сотрудники и гости офиса. Одна единица даёт десятки контактов с логотипом в день — поэтому чайники берут в переговорные, в подарок руководителям и в составе наборов.

Виды чайников под нанесение Самый популярный формат для офиса и переговорной — заварочный стеклянный чайник с колбой-фильтром: видно цвет напитка, логотип печатается на корпусе. Под классический интерьер берут керамический, его поверхность хорошо держит деколь. Электрический чайник дарят руководителю или в кабинет — гравировка по корпусу или печать на пластиковых элементах. Френч-прессы под кофе обычно идут в комплекте с кружками или кофером. Нанесение на разные материалы На стекло наносим деколь или УФ-печать: деколь выдерживает посудомоечную машину, УФ даёт полноцвет и градиенты, но требует бережного обращения. На керамике та же деколь с обжигом — логотип становится частью глазури. По металлу и нержавейке работает лазерная гравировка, логотип в цвете металла и не стирается никогда. Пластиковые элементы печатаем тампопечатью или УФ. Чайник в составе набора Отдельно чайник дарят реже, чем в комплекте: чайник плюс две кружки, чайник с чайной парой, набор с френч-прессом и кофером. Собираем комплект в общей коробке с единым оформлением и вкладышем. Для подарка руководителю или партнёру это выглядит законченно, а не как случайный предмет. Условия Минимальный тираж от 30 штук, срок от 5 дней на складские модели с нанесением. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без. Доставка по Екатеринбургу бесплатно от 30 000 ₽, до ПВЗ СДЭК бесплатно при любом объёме, по России — транспортными компаниями.