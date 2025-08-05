Наборы с посудой с логотипом оптом

Собираем наборы с посудой с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Комплектуем из кружек, термокружек, чайных пар, чайников, френч-прессов и коферов в коробке с ложементом. Состав подбираем под бюджет на человека. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор с посудой закрывает задачу подарка, когда одна кружка выглядит скромно, а дорогой предмет не вписывается в бюджет: комплект из двух-трёх позиций воспринимается как полноценный подарок при умеренной сумме. Компании берут такие наборы на Новый год, юбилеи и для подарков партнёрам.

Как собирается набор Отталкиваемся от суммы на одного получателя. В базовый набор идёт кружка плюс чай или кофе в фирменной упаковке. Средний — термокружка с блокнотом и ручкой или чайная пара с коробкой конфет. В премиальном — чайник с двумя кружками, френч-пресс с кофером и зерновым кофе или посуда с гравировкой в кожаном кейсе. К любому набору добавляем непищевые позиции: ежедневник, плед, флешку. Коробка и раскладка Коробка делается под конкретный состав: ложемент фиксирует позиции, чтобы посуда не билась при перевозке и набор открывался в том виде, в котором собран. Полноцветная печать, тиснение, лента, открытка с текстом. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража — на бумаге она часто выглядит иначе, чем в коробке. Сроки и логистика От 10 дней: наборы собираются вручную, и комплектация требует времени сверх производства самих позиций. Под Новый год заказ размещают в октябре. Отгружаем готовыми партиями, при необходимости развозим по адресам филиалов — это снимает с заказчика внутреннюю логистику.