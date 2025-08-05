Наборы с посудой с логотипом
Готовые и собранные под задачу наборы посуды с логотипом: кружки, термокружки, чайные пары и ланчбоксы в подарочной коробке. Деколь, УФ-печать и гравировка.
- От 30 штукминимальный тираж наборов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Наборы с посудой с логотипом на заказ
Выберите состав набора и способ нанесения. Стоимость зависит от комплектации и тиража
- Набор кухонный Eneko арт. AGMP9137S160в наличии 10 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 414 ₽цена без нанесения
- Подарочный набор Curious арт. AG54115.01в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 457 ₽цена без нанесения
- Набор Tea Cup Superior арт. O700521.01в наличии 1 000+ шт Ситечко для заварки Гравировка или печать на упаковке от 1 937 ₽цена без нанесения
- Приборы в чехле Tierra арт. TWP269.555в наличии 5 000+ шт Можно в посудомойку Гравировка или печать на упаковке от 491 ₽цена без нанесения
- Набор Feber арт. AG54116.15в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 459 ₽цена без нанесения
- Набор Plusin арт. HG346361в наличии 10 000+ шт Приборы в комплекте Гравировка или печать на упаковке от 346 ₽цена без нанесения
- Набор Dural арт. AG54123.02в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 779 ₽цена без нанесения
- Набор для кофе Pairy арт. G16973.60в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 2 066 ₽цена без нанесения
- Набор для кофе Dacha арт. G16972.50в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 952 ₽цена без нанесения
- Приборы в чехле, 4 предмета арт. TWP269.632в наличии 5 000+ шт Приборы в комплекте Гравировка или печать на упаковке от 711 ₽цена без нанесения
- Набор для кофе на двоих арт. O11251200в наличии 5 000+ шт Двойные стенки Гравировка или печать на упаковке от 3 477 ₽цена без нанесения
- Винный набор Винтаро арт. P239241.111в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 3 500 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наборов с посудой в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Составы от 2 до 5 предметов в подарочной коробке
- Деколь, УФ-печать и лазерная гравировка по каждому предмету
- Индивидуальная комплектация набора под бюджет и задачу
- Отгрузка от 7 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы с посудой на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать набор с посудой под задачу
- 01Комплектация
2 предмета — массовый подарок. 3–5 и кейс — для руководителей и партнёров.
- 02Состав
Кружка с ложкой — универсально. Термокружка с ланчбоксом — для welcome pack.
- 03Нанесение
Деколь по керамике, гравировка по стали, УФ-печать по пластику.
- 04Упаковка
Картонная коробка, крафт или деревянный кейс — под бюджет набора.
Как нанести логотип на набор
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж наборов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили составы наборов с посудой по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на набор с посудой
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы с посудой
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Welcome packТермокружка с ланчбоксом новому сотруднику в первый день
- Партнёрам и клиентамЧайный или кофейный набор к Новому году и юбилеям
- Топ-менеджерамVIP-набор в деревянном кейсе с гравировкой
- Корпоративные подаркиЕдиный подарок всему коллективу к празднику
- Для HoReCaФирменные наборы посуды гостиниц и ресторанов
- Конференции и выставкиНабор с логотипом организатора участникам события
- Юбилеи компанииПамятный набор с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать наборы с посудой
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и бюджет на наборна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами посуды часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Наборы с посудой с логотипом оптом
Собираем наборы с посудой с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Комплектуем из кружек, термокружек, чайных пар, чайников, френч-прессов и коферов в коробке с ложементом. Состав подбираем под бюджет на человека. Собственное производство в Екатеринбурге.
Набор с посудой закрывает задачу подарка, когда одна кружка выглядит скромно, а дорогой предмет не вписывается в бюджет: комплект из двух-трёх позиций воспринимается как полноценный подарок при умеренной сумме. Компании берут такие наборы на Новый год, юбилеи и для подарков партнёрам.
Как собирается набор
Отталкиваемся от суммы на одного получателя. В базовый набор идёт кружка плюс чай или кофе в фирменной упаковке. Средний — термокружка с блокнотом и ручкой или чайная пара с коробкой конфет. В премиальном — чайник с двумя кружками, френч-пресс с кофером и зерновым кофе или посуда с гравировкой в кожаном кейсе. К любому набору добавляем непищевые позиции: ежедневник, плед, флешку.
Коробка и раскладка
Коробка делается под конкретный состав: ложемент фиксирует позиции, чтобы посуда не билась при перевозке и набор открывался в том виде, в котором собран. Полноцветная печать, тиснение, лента, открытка с текстом. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража — на бумаге она часто выглядит иначе, чем в коробке.
Сроки и логистика
От 10 дней: наборы собираются вручную, и комплектация требует времени сверх производства самих позиций. Под Новый год заказ размещают в октябре. Отгружаем готовыми партиями, при необходимости развозим по адресам филиалов — это снимает с заказчика внутреннюю логистику.
Частые вопросы о наборах с посудой
Какой минимальный тираж наборов с посудой?
От 30 штук. Нанесение считается по каждому предмету: УФ-печать 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., гравировка — 89 ₽ и 56 ₽.
Что входит в набор с посудой?
Набор комплектуем из кружек, термокружек, чайных пар, ланчбоксов, чайников, френч-прессов и коферов в коробке с ложементом. Базовый вариант — кружка с чаем или кофе, средний — термокружка с блокнотом и ручкой или чайная пара с конфетами, премиальный — чайник с двумя кружками или посуда с гравировкой в кейсе. Можно добавить ежедневник, плед или флешку.
Сколько стоит нанесение логотипа на набор?
Нанесение считается по каждому предмету набора: УФ-печать — 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., гравировка — 89 ₽ и 56 ₽. Деколь по керамике рассчитаем под тираж, брендирование коробки — отдельно. Итоговую стоимость посчитаем под состав набора бесплатно.
Можно ли собрать набор под свой бюджет?
Да, отталкиваемся от суммы на одного получателя и подбираем состав под неё. 2 предмета — массовый подарок, 3–5 предметов и кейс — для руководителей и партнёров. Расскажите о бюджете — предложим несколько вариантов комплектации.
Какая упаковка входит в набор?
Коробку делаем под конкретный состав: картонную, крафтовую или деревянный кейс — под бюджет набора. Ложемент фиксирует позиции, чтобы посуда не билась при перевозке; возможны полноцветная печать, тиснение, лента и открытка с текстом. Раскладку утверждаем на образце до запуска тиража.
Наборы с посудой с логотипом: сколько занимает изготовление?
На наборы закладывайте от 10 дней: они собираются вручную, и комплектация требует времени сверх производства самих позиций. Под Новый год заказ лучше размещать в октябре. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Можно ли добавить в набор чай или кофе?
Да, в базовый набор часто кладём чай или кофе в фирменной упаковке, а в премиальный — зерновой кофе к френч-прессу и коферу. Также можно добавить коробку конфет к чайной паре. Состав подберём под повод и бюджет.
Поможете подобрать состав набора?
Да, подберём состав, нанесение и упаковку под бюджет и круг получателей: кружка с ложкой — универсально, термокружка с ланчбоксом — для welcome pack. При необходимости развезём готовые наборы по адресам филиалов. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.