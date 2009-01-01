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Отраслевое решение

Решение для банковских работников

Сувенирная продукция и корпоративный мерч для банков помогают поддерживать единый фирменный стиль, укреплять отношения с клиентами и формировать корпоративную культуру. AEPRINT производит и брендирует продукцию для банков, финансовых организаций и их сотрудников — от корпоративных подарков и офисных аксессуаров до полиграфии и продукции для деловых мероприятий.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для банковских работников

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Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Ежедневник Soho с логотипом Ежедневник Soho от 695 ₽
  • Ручка Business с логотипом Ручка Business от 105 ₽
  • Картхолдер Cairo с логотипом Картхолдер Cairo от 598 ₽
  • Термокружка Elwood с логотипом Термокружка Elwood от 826 ₽
  • Папка Ebony с логотипом Папка Ebony от 3 281 ₽
  • Power Bank Forge с логотипом Power Bank Forge от 1 599 ₽
  • Визитница Consul с логотипом Визитница Consul от 581 ₽
  • Набор Ton Memory с логотипом Набор Ton Memory от 2 697 ₽
  • Флешка Loft с логотипом Флешка Loft от 518 ₽
  • Чайная пара Sheffield с логотипом Чайная пара Sheffield от 839 ₽

Сувенирная продукция для банков

Брендированная продукция помогает банку поддерживать узнаваемость компании в повседневных и деловых коммуникациях. Её можно использовать для сотрудников, клиентов, партнёров, участников мероприятий и других целевых аудиторий.

Продукция подбирается с учётом корпоративного стиля, назначения, количества получателей и бюджета. Можно заказать отдельные категории или сформировать комплексное решение для конкретного проекта.

Корпоративные подарки для сотрудников банка

Корпоративные подарки помогают поддерживать командный дух и выражать благодарность сотрудникам. Брендированную продукцию можно использовать для поздравлений, профессиональных праздников, корпоративных мероприятий, памятных дат и программ мотивации.

Для сотрудников разных подразделений можно подготовить единую коллекцию мерча или отдельные варианты в рамках общей фирменной концепции.

Подарки клиентам и партнёрам банка

Представительская продукция подходит для поздравления клиентов и деловых партнёров, проведения встреч и сопровождения важных деловых событий. Фирменный подарок помогает подчеркнуть внимание к получателю и продолжает коммуникацию с брендом после личной встречи.

Для массовых поздравлений можно подобрать практичные варианты, а для ключевых клиентов и партнёров — более персональные решения с индивидуальным оформлением и упаковкой.

Мерч для банковских мероприятий

Брендированную продукцию можно использовать на конференциях, форумах, презентациях, деловых встречах, обучающих мероприятиях и других событиях банка.

Для мероприятия можно разработать отдельную серию продукции с логотипом банка, названием события, датой и другой тематической графикой. Все элементы можно выдержать в едином визуальном стиле.

Полиграфия для банков

Полиграфическая продукция используется банками для деловых и маркетинговых коммуникаций. Буклеты, каталоги, листовки, сертификаты, дипломы и другие печатные материалы помогают представлять продукты и услуги, информировать клиентов и оформлять мероприятия.

AEPRINT производит полный спектр полиграфии для бизнеса и отдельно указывает банки среди категорий клиентов. Можно заказать как отдельные печатные материалы, так и комплексное оформление проекта.

Корпоративная одежда и мерч для банковских сотрудников

Фирменная одежда помогает сформировать единый визуальный образ команды. Она может использоваться сотрудниками во время мероприятий, презентаций, промоакций и других ситуаций, когда важно визуально обозначить принадлежность к компании.

Для корпоративной одежды можно использовать логотип, фирменные цвета и другие элементы визуальной идентичности банка. Оформление можно адаптировать под разные подразделения и форматы мероприятий.

Брендирование продукции для банков

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, посуду, текстиль, электронику, упаковку, полиграфию и другие категории. В зависимости от материала и задачи используются различные технологии нанесения.

Подходящая технология выбирается с учётом поверхности изделия, особенностей макета, тиража и требований к изображению. Это позволяет выдерживать единый фирменный стиль на продукции из разных материалов.

Подарочные наборы для банков

Корпоративный набор позволяет объединить несколько элементов в единый подарок. Состав подбирается индивидуально в зависимости от получателя, повода, количества комплектов и бюджета.

Отдельные наборы можно разработать для сотрудников, клиентов, партнёров или участников мероприятия. Упаковку и дополнительные элементы также можно оформить в фирменном стиле банка.

Изготовление продукции для банков

AEPRINT помогает подобрать продукцию для банков и финансовых организаций, разработать дизайн и организовать производство. Можно заказать отдельную категорию продукции или комплексное решение для корпоративного проекта.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные параметры согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами по всей России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Продукцию для банков можно заказать для сотрудников, клиентов и партнёров, деловых мероприятий, рекламных проектов и корпоративных программ. Конкретный состав и оформление подбираются с учётом актуального ассортимента, тиража, задач проекта и бюджета.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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