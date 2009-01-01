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Отраслевое решение

Решение для предвыборной кампании

Печатная и сувенирная продукция для предвыборных проектов — изготовление брендированной продукции и полиграфии под требования конкретного мероприятия или проекта. AEPRINT помогает подобрать продукцию, подготовить макеты и организовать производство необходимого тиража.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Значок металлический Круг с логотипомСумка шоппер с логотипомНабор: шариковая ручка и ручка-роллер с логотипомБрелок с фонариком с логотипом

Что заказывают чаще всего

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Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Значок металлический Круг с логотипом Значок металлический Круг Синий от 152 ₽
  • Сумка шоппер с логотипом Сумка шоппер Синий от 262 ₽
  • Набор: шариковая ручка и ручка-роллер с логотипом Набор: шариковая ручка и ручка-роллер Синий/Серебристый/Золотистый от 2 230 ₽
  • Брелок с фонариком с логотипом Брелок с фонариком Белый от 61 ₽
  • Пакет Wide с логотипом Пакет Wide Синий от 155 ₽
  • Футболка унисекс 51B с логотипом Футболка унисекс 51B Белый от 612 ₽
  • Силиконовый браслет Valley с логотипом Силиконовый браслет Valley Белый от 33 ₽
  • Кружка с логотипом Кружка Синий/Белый от 906 ₽
  • Пятипанельная кепка-сендвич Ceto с логотипом Пятипанельная кепка-сендвич Ceto Серый от 558 ₽
  • Блокнот Standard в мягкой обложке с логотипом Блокнот Standard в мягкой обложке Голубой от 189 ₽

Полиграфия для предвыборных проектов

Для информационных и организационных материалов можно заказать различные виды полиграфии. Формат, тираж, материалы и способ печати подбираются в зависимости от конкретной задачи.

Сувенирная продукция с логотипом

Для мероприятий и организационных задач можно изготовить брендированную сувенирную продукцию. На изделия наносится логотип, название организации, символика мероприятия или другая информация в соответствии с предоставленным макетом.

Одежда с нанесением

Для участников и организаторов мероприятий можно заказать текстильную продукцию с индивидуальным нанесением. Дизайн и технология нанесения подбираются с учётом материала изделия и требований к макету.

Пакеты и сумки с логотипом

Брендированные пакеты и сумки подходят для комплектации информационных материалов и продукции. Оформление может выполняться в соответствии с утверждённым фирменным стилем проекта.

Значки и другие сувениры

Для мероприятий можно изготовить небольшие сувениры с индивидуальным дизайном. Конкретный вид продукции, материал, размер и способ нанесения зависят от выбранного изделия.

Изготовление продукции на заказ

AEPRINT помогает подобрать продукцию из актуального ассортимента, подготовить макет и организовать производство. Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа.

Конкретные параметры заказа, стоимость и сроки согласовываются индивидуально после выбора продукции и предоставления макета.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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