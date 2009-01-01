Полиграфия для предвыборных проектов
Для информационных и организационных материалов можно заказать различные виды полиграфии. Формат, тираж, материалы и способ печати подбираются в зависимости от конкретной задачи.
Сувенирная продукция с логотипом
Для мероприятий и организационных задач можно изготовить брендированную сувенирную продукцию. На изделия наносится логотип, название организации, символика мероприятия или другая информация в соответствии с предоставленным макетом.
Одежда с нанесением
Для участников и организаторов мероприятий можно заказать текстильную продукцию с индивидуальным нанесением. Дизайн и технология нанесения подбираются с учётом материала изделия и требований к макету.
Пакеты и сумки с логотипом
Брендированные пакеты и сумки подходят для комплектации информационных материалов и продукции. Оформление может выполняться в соответствии с утверждённым фирменным стилем проекта.
Значки и другие сувениры
Для мероприятий можно изготовить небольшие сувениры с индивидуальным дизайном. Конкретный вид продукции, материал, размер и способ нанесения зависят от выбранного изделия.
Изготовление продукции на заказ
AEPRINT помогает подобрать продукцию из актуального ассортимента, подготовить макет и организовать производство. Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии нанесения и объёма заказа.
Конкретные параметры заказа, стоимость и сроки согласовываются индивидуально после выбора продукции и предоставления макета.