Магниты с логотипом
Виниловые, акриловые и полимерные магниты на холодильник. Дешёвый носитель, который живёт на кухне годами. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- Полноцветпечать без доплаты за цвета
- На холодильникелоготип на виду каждый день
Магниты с логотипом на заказ
Делаем магниты с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- Полноцветпечать без доплаты за цвета
- На холодильникелоготип на виду каждый день
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем магниты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать магниты
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на магнит
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на магнит
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают магниты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-акцииМассовая раздача в точках продаж и на улице.
- Доставка заказовМагнит с контактами в каждую посылку.
- Сервисные компанииНомер телефона на холодильнике клиента.
- ТуризмСувенир города, отеля или базы отдыха.
- Мерч-шопыДешёвая входная позиция магазина.
- ВыставкиРаздатка посетителям стенда.
- КалендариМагнит-календарь на год с логотипом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать магниты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Магниты с логотипом оптом
Магниты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Виниловые плоские, закатные металлические, акриловые с рамкой, полимерные с куполом смолы, магниты-открывашки. Полноцветная печать, фигурная вырубка любой формы. Собственное производство в Екатеринбурге.
Магнит решает задачу долгого присутствия бренда при минимальной цене за штуку: он переезжает на холодильник клиента и остаётся там годами. Компании берут магниты тиражами в тысячи штук на промо-акции, вложение в заказы и раздачу в точках продаж.
Виды магнитов
Самый простой и ходовой вариант — виниловые плоские магниты: полноцветная печать, глянцевая ламинация, фигурная вырубка по любому контуру. Закатные металлические похожи на значки, только вместо булавки магнит: прочный сплав, чёткая печать, круглая или прямоугольная форма. Акриловые держат изображение в прозрачной рамке — выглядят дороже и защищают печать. У полимерных поверх изображения купол из смолы, объём и глянец. Магнит-открывашка совмещает две функции и живёт на холодильнике дольше обычных.
Фигурная вырубка
Виниловый магнит вырубается по любому контуру: силуэт здания, техника, продукт компании, персонаж. Сложность формы на цену почти не влияет и срок не увеличивает — в отличие от литых изделий, где под каждую форму нужна оснастка. Поэтому магнит остаётся самым дешёвым способом сделать сувенир в форме своего логотипа.
Серии и коллекции
Магниты часто заказывают не поштучно, а сериями: несколько форм в единой стилистике, которые собирают и обмениваются. Для туризма, музеев и городских проектов это рабочая механика, а для компании — повод вернуться за следующим тиражом. Серию упаковывают в общую коробочку или продают поштучно в мерч-шопе.
Для каких задач
Магниты раздают на промо-акциях и в точках продаж, вкладывают в посылки интернет-магазинов — магнит с контактами остаётся у клиента на виду. Клиникам, сервисам и службам доставки он заменяет визитку, которую теряют: телефон на холодильнике всегда под рукой. В туризме и музеях это сувенир с символикой места, на детских мероприятиях — магнит с рисунком участника.
Частые вопросы о магнитах
Магниты с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Магниты с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена зависит от вида магнита, размера, формы и тиража: виниловые плоские — самые бюджетные, акриловые, закатные и полимерные дороже. Полноцветная печать идёт без доплаты за цвета, а фигурная вырубка почти не влияет на цену. Рассчитаем стоимость под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Магниты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Магниты печатаем полноцветом: на виниле — с глянцевой ламинацией и фигурной вырубкой по контуру, у акриловых изображение защищено прозрачной рамкой, у полимерных — куполом смолы. Закатные металлические дают чёткую печать в круглой или прямоугольной форме. Подберём вид под задачу и бюджет.
Магниты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Магниты изготавливаем от 3 дней на своём производстве, простые виниловые — от 2 дней. Полимерные с куполом смолы и сложные серии требуют больше времени. Точный срок назовём после согласования макета и тиража.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию магнита — производство стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, магниты печатаются полноцветом, поэтому фирменные цвета, градиенты и фото передаём по вашему макету без доплаты за количество цветов. Форму магнита тоже можно сделать под бренд — фигурная вырубка по контуру логотипа, продукта или персонажа.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый магнит в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Серию магнитов можно упаковать в общую коробочку, такой вариант менеджер рассчитает отдельно.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, магнит хорошо дополняет промо-набор, вложение в посылку или подарок клиенту. Можем сделать серию из нескольких форм в единой стилистике, подобрать к ней другие сувениры и собрать комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Расчёт бесплатный и без обязательств. Отправляем магниты транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.