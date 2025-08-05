Магниты с логотипом оптом

Магниты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Виниловые плоские, закатные металлические, акриловые с рамкой, полимерные с куполом смолы, магниты-открывашки. Полноцветная печать, фигурная вырубка любой формы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Магнит решает задачу долгого присутствия бренда при минимальной цене за штуку: он переезжает на холодильник клиента и остаётся там годами. Компании берут магниты тиражами в тысячи штук на промо-акции, вложение в заказы и раздачу в точках продаж.

Виды магнитов Самый простой и ходовой вариант — виниловые плоские магниты: полноцветная печать, глянцевая ламинация, фигурная вырубка по любому контуру. Закатные металлические похожи на значки, только вместо булавки магнит: прочный сплав, чёткая печать, круглая или прямоугольная форма. Акриловые держат изображение в прозрачной рамке — выглядят дороже и защищают печать. У полимерных поверх изображения купол из смолы, объём и глянец. Магнит-открывашка совмещает две функции и живёт на холодильнике дольше обычных. Фигурная вырубка Виниловый магнит вырубается по любому контуру: силуэт здания, техника, продукт компании, персонаж. Сложность формы на цену почти не влияет и срок не увеличивает — в отличие от литых изделий, где под каждую форму нужна оснастка. Поэтому магнит остаётся самым дешёвым способом сделать сувенир в форме своего логотипа. Серии и коллекции Магниты часто заказывают не поштучно, а сериями: несколько форм в единой стилистике, которые собирают и обмениваются. Для туризма, музеев и городских проектов это рабочая механика, а для компании — повод вернуться за следующим тиражом. Серию упаковывают в общую коробочку или продают поштучно в мерч-шопе. Для каких задач Магниты раздают на промо-акциях и в точках продаж, вкладывают в посылки интернет-магазинов — магнит с контактами остаётся у клиента на виду. Клиникам, сервисам и службам доставки он заменяет визитку, которую теряют: телефон на холодильнике всегда под рукой. В туризме и музеях это сувенир с символикой места, на детских мероприятиях — магнит с рисунком участника.