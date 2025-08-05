Полимерные наклейки с логотипом
Объёмные наклейки с куполом смолы: клеятся на технику, шильды, панели и корпуса. Не выгорают и не стираются. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Объёмный куполсмола вместо плоской печати
- Для техникишильды на корпуса и панели
Шаблон для макета:Объёмные наклейки и шильдики · лист A4 · PDFвсе шаблоны
Полимерные наклейки с логотипом на заказ
Делаем полимерные наклейки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Объёмный куполсмола вместо плоской печати
- Для техникишильды на корпуса и панели
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем полимерные наклейки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать полимерные наклейки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на полимерную наклейку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на полимерную наклейку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают полимерные наклейки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Производители техникиШильды с логотипом, моделью и серийным номером.
- ОборудованиеПанели управления с пиктограммами.
- МебельФирменный шильд на изделие.
- АвтотехникаНаклейки на корпуса и приборные панели.
- ПриборыОбозначения, которые не стираются от нажатий.
- Брендирование продукцииЛоготип производителя на готовом изделии.
- OEM-поставкиШильды под маркой заказчика.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать полимерные наклейки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С полимерными наклейками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Полимерные наклейки с логотипом оптом
Производим полимерные наклейки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Объёмная наклейка с куполом эпоксидной смолы на клеевой основе, любая форма, размеры от 1 до 10 см. Собственное производство в Екатеринбурге.
Полимерная наклейка — объёмный логотип с глянцевым куполом, который клеится на технику, продукцию, упаковку и сувениры. Она превращает плоскую наклейку в объёмный элемент, похожий на эмблему, и используется для маркировки товаров и брендирования готовых изделий.
Где применяют
Маркировка продукции и техники — объёмный логотип производителя на корпусе. Брендирование готовых сувениров — наклейка на ручку, флешку, блокнот вместо печати. Упаковка премиального сегмента. Автомобильные эмблемы для дилеров. Купол защищает от истирания и влаги, наклейка служит годами.
Основа и клей
Клеевая основа держится на гладких поверхностях — пластике, металле, стекле, ламинированном картоне. На шероховатых и пористых материалах хуже. Для техники и наружного применения используем усиленный клей. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о полимерных наклейках
Полимерные наклейки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Полимерные наклейки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от размера (от 1 до 10 см), формы, типа клея и тиража. Печать под смолой полноцветная, без доплаты за цвета. Под технику и наружное применение используем усиленный клей, это учитываем в расчёте. Расчёт бесплатный, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Полимерные наклейки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Полимерная наклейка — полноцветная печать на клеевой основе под куполом эпоксидной смолы. Получается объёмный логотип, похожий на эмблему: он не выгорает и не стирается. Наклейка держится на гладких поверхностях — пластике, металле, стекле, ламинированном картоне.
Полимерные наклейки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Полимерные наклейки изготавливаем от 5–7 дней на своём производстве: печать, вырубка, заливка смолой и застывание купола. Срок зависит от тиража, размера и формы, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию наклейки — тираж стартует только после вашего согласования. Если важно проверить клей на вашей поверхности, обсудите образец с менеджером: он уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать под смолой полноцветная, поэтому фирменные цвета, пиктограммы и мелкие обозначения передаём по вашему макету. Форму наклейки вырубаем по контуру логотипа или шильда. Визуализацию с цветами согласуем до запуска тиража.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Наклейки обычно поставляются на листах или поштучно для монтажа на изделия. Если наклейка идёт как самостоятельный сувенир, упакуем каждую в индивидуальный пакетик — это 5 ₽ за изделие. Вариант упаковки подберём под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, полимерной наклейкой можно брендировать другие сувениры в наборе — ручку, флешку, блокнот — вместо печати. Подберём состав набора и нанесение под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы — это удобно для производителей техники и OEM-поставок. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или самовывозом в Екатеринбурге.