Полимерные наклейки с логотипом оптом

Производим полимерные наклейки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Объёмная наклейка с куполом эпоксидной смолы на клеевой основе, любая форма, размеры от 1 до 10 см. Собственное производство в Екатеринбурге.

Полимерная наклейка — объёмный логотип с глянцевым куполом, который клеится на технику, продукцию, упаковку и сувениры. Она превращает плоскую наклейку в объёмный элемент, похожий на эмблему, и используется для маркировки товаров и брендирования готовых изделий.

Где применяют Маркировка продукции и техники — объёмный логотип производителя на корпусе. Брендирование готовых сувениров — наклейка на ручку, флешку, блокнот вместо печати. Упаковка премиального сегмента. Автомобильные эмблемы для дилеров. Купол защищает от истирания и влаги, наклейка служит годами. Основа и клей Клеевая основа держится на гладких поверхностях — пластике, металле, стекле, ламинированном картоне. На шероховатых и пористых материалах хуже. Для техники и наружного применения используем усиленный клей. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.