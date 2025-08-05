Бумажные пакеты с логотипом оптом в Екатеринбурге

Бумажные пакеты с логотипом оптом печатаем от 100 штук, срок от 24 часов. Цена от 90 ₽ за А6 при тираже 1 000 и от 185 ₽ при 100. Более 300 размеров. Полноцветная печать 4+4 или шелкография 1+1, ламинация, люверсы и шнуры, бумага 170 г/м². Доступны мелованная, крафт, картон и дизайнерские бумаги. Собственное производство в Екатеринбурге.

Дизайн-макет бесплатно. Доставка до ПВЗ СДЭК бесплатно при любом объёме, от 30 000 ₽ — бесплатно до терминала транспортной компании в Екатеринбурге, по России отправляем ТК. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Бумажный пакет — это ещё и один из самых эффективных рекламных носителей: красивый пакет с логотипом и реквизитами работает на компанию в любом месте, куда его принесли. Изображение на пакете становится долгоиграющей рекламой, и стоит позаботиться, чтобы такой пакет не улетел в мусорное ведро вместе с остальной подарочной упаковкой. Типы бумаги Мелованная от 170 г — обычно требует дополнительной ламинации: матовой, глянцевой или «вельвет». Крафт бежевый и белый. Картон с тиснением лён. Имитлин, эфалин и другие переплётные материалы. Плайк, маджестик, тач кавер и другие дизайнерские бумаги — при их выборе стоит проконсультироваться с менеджером типографии. Наиболее распространены пакеты из мелованной бумаги: на них возможны флокирование, полноцветная печать, выборочный УФ-лак, термоподъём и тиснение. Печать и отделка Виды нанесения: офсетная, трафаретная и цифровая печать, тиснение, конгрев, УФ-лакирование. Варианты отделки: вырубная ручка, шнур, лента, промо-окно, декорирование тесьмой, стразами, сургучом и аппликациями. На дизайнерской бумаге полноцветный рисунок напечатать сложно, а иногда невозможно — там применяют шелкографию, тиснение или термоподъём. Ламинация «вельвет» на мелованной бумаге при прикосновении даёт ощущение лепестков розы и при этом сохраняет возможность полноцветной печати. Конструкция и ручки Чтобы пакет выдерживал приличный вес, дно и подручники укрепляем картоном 300 г/м² и ставим люверсы — чёрные, серебряные или золотые, при необходимости цветные. Стандартная ручка — полипропиленовый шнур диаметром 5 мм, цвет на выбор, можно увеличить диаметр до 6–7 мм. Вместо шнура ставим атласную или репсовую ленту (атласная — плюс 20 ₽ за штуку) либо делаем пластиковые ручки.