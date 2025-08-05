Бумажные пакеты с логотипом
Бумажные пакеты с логотипом для магазинов, подарков и мероприятий: шелкография, полноцветная печать, ламинация, люверсы и шнуры. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 24 часов300+ размеров пакетов
- 300+ размеровА6–А3 и нестандартные форматы
- 5 видов бумагимелованная, крафт, картон, дизайнерская
Шаблон для макета:Бумажный крафт-пакет · пример 250 × 320 мм · PDFвсе шаблоны
Бумажные пакеты с логотипом на заказ
Выберите формат, бумагу и способ печати. Стоимость зависит от размера, вида бумаги, печати и тиража
- Мелованный с ламинацией арт. PB-LAM300+ размеров Мелованная 170 г/м², ламинация Шелкография или полноцвет 4+4 · А6–А3 от 80 ₽с печатью, от 100 шт.
- Крафт-пакет арт. PB-KRAFTбежевый / белый Крафт-бумага, кручёные или плоские ручки Шелкография 1–2 цвета · эко · для еды от 30 ₽с печатью, от 100 шт.
- Из дизайнерской бумаги арт. PB-DSGNпремиум Плайк, маджестик, эфалин, имитлин Шелкография, тиснение фольгой, лента по запросурасчёт под макет, от 100 шт.
- Ещё 5 видов бумажных пакетов
«Вельвет», картон «лён», с промо-окном, с вырубной ручкой, нестандартные размерыНе нашли нужный вариант?Сделаем пакет по вашим размерам: нестандартный формат, дизайнерская бумага, тиснение, УФ-лак
- 300+ размеров — от А6 до А3 и нестандартные под ваш товар
- Бумага 170–300 г/м²: мелованная, крафт, картон, дизайнерская
- Шнуры, атласные ленты, люверсы, промо-окно, усиленное дно
- Отгрузка от 24 часов с собственного производства в Екатеринбурге
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бумажные пакеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бумажный пакет под задачу
- 01Формат
А6 и А5 — для сувениров, косметики и мелких товаров; А4 — универсальный для одежды и подарков; А3 — для крупных покупок и выставок.
- 02Бумага
Мелованная с ламинацией — яркая полноцветная печать; крафт — экологично и недорого; дизайнерская бумага и картон «лён» — для премиум-подарков.
- 03Печать
Шелкография 1–2 цвета — выгодно при простом логотипе; полноцвет 4+4 — для фото, градиентов и сложной графики на любом тираже.
- 04Отделка
Шнуры, атласная лента, люверсы, промо-окно, тиснение фольгой и выборочный УФ-лак — подчеркнут статус подарка и бренда.
Как нанести логотип на бумажный пакет
- ШелкографияЛоготип в 1–2 цвета плотной стойкой краской. Самый выгодный способ, от 100 шт., от 80 ₽.
- Полноцвет 4+4Офсетная печать фото и градиентов по всей площади с ламинацией. От 100 шт., от 90 ₽.
- Цифровая печатьМалые тиражи и разные макеты в одном заказе, срок от 24 часов. Цена по запросу.
- Тиснение фольгойЗолотая, серебряная или цветная фольга на дизайнерской бумаге. Цена по запросу.
- КонгревОбъёмный рельефный логотип или термоподъём — сдержанно и статусно. По запросу.
- Выборочный лакГлянцевый лак на логотипе поверх матовой ламинации. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж пакетов
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 300+размеров бумажных пакетов
- 15технологий нанесения
Какой бумажный пакет выбрать
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати, бумаге и задачам
|Вид пакета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Бумага
|Срок
|Лучше всего подходит
|Мелованный с ламинациейхит
|от 100 шт.
|от 80 ₽/шт
|1 цвет / 4+4
|170 г/м² + ламинация
|от 24 часов
|розница, подарки, выставки, корпоративный мерч
|Крафт
|от 100 шт.
|от 30 ₽/шт
|шелкография 1–2 цвета
|крафт бежевый / белый
|от 3 дней
|кафе, пекарни, доставка еды, эко-бренды
|Из дизайнерской бумаги
|от 100 шт.
|по запросу
|шелкография, тиснение
|плайк, маджестик, эфалин
|от 5 дней
|ювелирные, бутики, премиум-подарки
|С ламинацией «вельвет»
|от 100 шт.
|по запросу
|полноцвет 4+4
|мелованная + soft-touch
|от 5 дней
|косметика, парфюмерия, подарочные наборы
|Картон с тиснением «лён»
|от 100 шт.
|по запросу
|шелкография, тиснение
|картон 300 г/м²
|от 5 дней
|алкоголь, деликатесы, VIP-подарки
|С промо-окном
|от 100 шт.
|по запросу
|любая
|мелованная, крафт
|от 5 дней
|продукты, кондитерские, товары «напоказ»
- Тираж 100–300 шт.Шелкография от 155 ₽, полноцвет от 185 ₽ за пакет А6
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 80 ₽, полноцвет от 90 ₽ за пакет А6
- Премиум-подарокДизайнерская бумага, тиснение фольгой, атласная лента
Цены на бумажные пакеты
Цена за пакет из мелованной бумаги 170 г/м² с ламинацией, люверсами и шнурами. Полноцвет 4+4 — от 90 ₽, шелкография 1+1 — от 80 ₽.
|Тираж
|А6
|А5
|А4
|А4+ / А3
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|500 шт
|1 000 шт
Цена за пакет · Печать: Полноцвет 4+4, ламинация · Бумага: Мелованная 170 г/м² · Люверсы и шнуры
|Тираж
|А6
|А5
|А4
|А4+ / А3
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|500 шт
|1 000 шт
Цена за пакет · Печать: Шелкография 1+1, ламинация · Бумага: Мелованная 170 г/м² · Люверсы и шнуры
- Цена в таблицеза готовый пакет с печатью, ламинацией, люверсами и шнурами
- Атласная лента вместо шнура+20 ₽
- Крафт, дизайнерская бумага, нестандартный размерсчитаем под макет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пакеты для «Сбер»
- ПВД-пакеты с логотипом
- Пакет для бутика
- Пакет, полноцвет
- Бумажный пакет с логотипом
- Пакеты на заказ
- Бумажный пакет, 1 цвет
- Подарочная коробка
- Zip-пакеты с печатью
- Шопер с полноцветом
- Шопер, DTF-печать
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бумажные пакеты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для розницы и бутиковФирменный пакет — упаковка покупки и реклама магазина на улице
- Для подарков и праздниковКорпоративные подарки, Новый год, юбилеи — пакет превращает набор в сувенир
- Для выставок и конференцийПакеты для раздаточных материалов и сувениров участникам
- Для кафе и пекаренКрафт-пакеты с логотипом для выпечки, кофе и доставки еды
- Для косметики и ювелирныхДизайнерская бумага, «вельвет», тиснение фольгой, атласная лента
- Для доставки и e-commerceПрочные пакеты с усиленным дном для отправки заказов клиентам
- Для мерча брендаЕдиный стиль упаковки: пакет + коробка + скотч с логотипом
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём формат, бумагу и печать
Другие виды пакетов
Крафт, ПВД, шопперы, zip-пакеты и пакеты-майки с логотипом
Как заказать бумажные пакеты с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размеры пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем формат, бумагу и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем пакеты, печать, отделку и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бумажными пакетами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Бумажные пакеты с логотипом оптом в Екатеринбурге
Бумажные пакеты с логотипом оптом печатаем от 100 штук, срок от 24 часов. Цена от 90 ₽ за А6 при тираже 1 000 и от 185 ₽ при 100. Более 300 размеров. Полноцветная печать 4+4 или шелкография 1+1, ламинация, люверсы и шнуры, бумага 170 г/м². Доступны мелованная, крафт, картон и дизайнерские бумаги. Собственное производство в Екатеринбурге.
Дизайн-макет бесплатно. Доставка до ПВЗ СДЭК бесплатно при любом объёме, от 30 000 ₽ — бесплатно до терминала транспортной компании в Екатеринбурге, по России отправляем ТК. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Бумажный пакет — это ещё и один из самых эффективных рекламных носителей: красивый пакет с логотипом и реквизитами работает на компанию в любом месте, куда его принесли. Изображение на пакете становится долгоиграющей рекламой, и стоит позаботиться, чтобы такой пакет не улетел в мусорное ведро вместе с остальной подарочной упаковкой.
Типы бумаги
Мелованная от 170 г — обычно требует дополнительной ламинации: матовой, глянцевой или «вельвет». Крафт бежевый и белый. Картон с тиснением лён. Имитлин, эфалин и другие переплётные материалы. Плайк, маджестик, тач кавер и другие дизайнерские бумаги — при их выборе стоит проконсультироваться с менеджером типографии. Наиболее распространены пакеты из мелованной бумаги: на них возможны флокирование, полноцветная печать, выборочный УФ-лак, термоподъём и тиснение.
Печать и отделка
Виды нанесения: офсетная, трафаретная и цифровая печать, тиснение, конгрев, УФ-лакирование. Варианты отделки: вырубная ручка, шнур, лента, промо-окно, декорирование тесьмой, стразами, сургучом и аппликациями. На дизайнерской бумаге полноцветный рисунок напечатать сложно, а иногда невозможно — там применяют шелкографию, тиснение или термоподъём. Ламинация «вельвет» на мелованной бумаге при прикосновении даёт ощущение лепестков розы и при этом сохраняет возможность полноцветной печати.
Конструкция и ручки
Чтобы пакет выдерживал приличный вес, дно и подручники укрепляем картоном 300 г/м² и ставим люверсы — чёрные, серебряные или золотые, при необходимости цветные. Стандартная ручка — полипропиленовый шнур диаметром 5 мм, цвет на выбор, можно увеличить диаметр до 6–7 мм. Вместо шнура ставим атласную или репсовую ленту (атласная — плюс 20 ₽ за штуку) либо делаем пластиковые ручки.
Частые вопросы о бумажных пакетах
Какой минимальный тираж бумажных пакетов?
От 100 штук для любого формата и вида бумаги. При тираже 100 шт. пакет А6 с шелкографией стоит от 155 ₽, при 1 000 шт. — от 80 ₽. Для крупных тиражей от 5 000 шт. считаем индивидуально.
Сколько стоит бумажный пакет с логотипом?
Цена зависит от формата, тиража и вида печати. Пакет А6 с полноцветом 4+4, ламинацией, люверсами и шнурами стоит 185 ₽ при 100 шт. и 90 ₽ при 1 000 шт., А4 — 245 ₽ и 103 ₽. С шелкографией 1+1 дешевле: А6 — 155 ₽ при 100 шт. и 80 ₽ при 1 000 шт. Атласная лента вместо шнура — +20 ₽. Макет и визуализация бесплатно.
Шелкография или полноцвет — что выбрать?
Шелкография 1–2 цвета выгоднее, если логотип простой, без градиентов и фото. Полноцвет 4+4 нужен для фотографий, градиентов и сложной графики по всей площади пакета и печатается с ламинацией. Он добавляет к цене от 6 до 40 ₽ за пакет. Если сомневаетесь, менеджер подскажет оптимальный вариант под ваш макет.
Какие размеры бумажных пакетов есть?
У нас более 300 размеров бумажных пакетов: от А6 и А5 для сувениров и косметики до А4 для одежды и подарков и А3 для крупных покупок и выставок. Есть и нестандартные форматы. Под ваш товар подберём размер, при котором пакет будет удобен и не окажется велик.
Какая бумага лучше подойдёт?
Мелованная бумага 170 г/м² с ламинацией даёт яркую полноцветную печать и подходит для розницы и подарков. Крафт экологичен и недорог, хорош для кафе и пекарен. Дизайнерские бумаги (плайк, маджестик, эфалин) и картон «лён» выбирают для премиум-подарков, на них применяют шелкографию и тиснение. Подберём бумагу под задачу и бюджет.
Можно ли сделать нестандартный размер?
Да, кроме более 300 стандартных размеров делаем пакеты нестандартных форматов под ваш товар или подарочный набор. Пришлите нужные габариты или сам предмет, который будет упакован, и мы рассчитаем стоимость под ваш тираж. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Как подготовить макет?
Логотип лучше прислать в векторе: AI, EPS, PDF или CDR. Если есть только растровый файл, дизайнер отрисует его. Мы бесплатно подготовим макет и визуализацию пакета, проверим файл и запустим производство только после вашего согласования.
Бумажные пакеты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 24 часов. Мелованные пакеты с ламинацией делаем от 24 часов, крафт — от 3 дней, пакеты из дизайнерской бумаги, с ламинацией «вельвет», тиснением или промо-окном — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и отделки, его назовёт менеджер при расчёте.
Доставляете ли пакеты в другие города?
Да, отправляем заказы по всей России транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК бесплатна при любом объёме, а при заказе от 30 000 ₽ бесплатно довезём до терминала транспортной компании в Екатеринбурге. Также можно забрать пакеты самовывозом с производства на ул. Черепанова, 28Б.