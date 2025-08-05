Термосы с логотипом
Нанесение логотипа на термосы для напитков и еды: лазерная гравировка по нержавеющей стали и УФ-печать по окружности. Долговечный корпоративный подарок. Производство в Екатеринбурге.
- От 10 штуксумма заказа от 5 000 ₽
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Термос 500 мл — развёртка · 220 × 100 мм · PDFвсе шаблоны
Термосы с логотипом на заказ
Выберите объём и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Термос Balax арт. AGBI4122S160в наличии 50 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 226 ₽цена без нанесения
- Термос Salvia арт. OTE4123S1251в наличии 50 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 038 ₽цена без нанесения
- Термос с ситечком Percola арт. G15340.12в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 986 ₽цена без нанесения
- Термос Ямал арт. O716001M.04в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 814 ₽цена без нанесения
- Термос Noblek арт. OBI1912S102в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 478 ₽цена без нанесения
- Термос Tiset арт. AGBI4201S1242в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 382 ₽цена без нанесения
- Термос Torke арт. AGBI4139S105в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 507 ₽цена без нанесения
- Термос Torso арт. O880051в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 594 ₽цена без нанесения
- Термос Skydive арт. G18642.20в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 000 ₽цена без нанесения
- Термос Module X арт. O595832Wв наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 545 ₽цена без нанесения
- Термос Poltax арт. HG346281/01в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 313 ₽цена без нанесения
- Термос Scout арт. O823857Wв наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 384 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни термосов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы от 350 мл до 2 литров под разные задачи
- Гравировка по стали и УФ-печать по окрашенному корпусу
- Подарочная упаковка и переменные данные на каждом изделии
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем термосы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать термос под задачу
- 01Объём
350–500 мл — личный напиток в дорогу. От 1 литра — для команды, поездок и еды.
- 02Назначение
Узкое горло дольше держит тепло. Широкое — под еду и контейнеры.
- 03Нанесение
Гравировка по стали — навсегда. УФ-печать — для полноцветного логотипа.
- 04Упаковка
Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.
Как нанести логотип на термос
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж термосов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на термосы по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на термос
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают термосы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамДолговечный подарок, который служит годами и напоминает о компании
- Для полевых командСтроители, нефтяники, геологи — горячее в любую погоду
- Топ-менеджерамПремиальные модели с гравировкой в подарочной коробке
- Конференции и выставкиЗаметный сувенир, который участник заберёт с собой
- Корпоративный мерчЕдиный стиль команды в поездках и на объектах
- Подарочные наборыТермос с термокружками к профессиональным праздникам
- Для туризма и outdoorМерч для баз отдыха, парков и спортивных клубов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать термосы с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём термосана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С термосами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Термосы с логотипом оптом
Производим термосы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь с вакуумной изоляцией, объём 0,5–1,5 л, узкое и широкое горло, держат температуру 12–24 часа. Лазерная гравировка по корпусу — логотип в цвете металла, не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.
Термос — подарок для тех, кто работает вне офиса: водители, монтажники, инженеры на объектах, выездные бригады. Для компании это предмет, который используют на смене каждый день, поэтому он воспринимается как забота о сотруднике, а не как формальный сувенир.
Объём и горло
Термос 0,5 л рассчитан на одного и помещается в рюкзак и автомобильный подстаканник. Основной корпоративный объём — 0,75–1 л: хватает на рабочую смену или поездку вдвоём. От 1,5 л берут бригаде и на длинные выезды, но такой заметно тяжелее. Узкое горло лучше держит температуру и удобнее для напитков; широкое нужно, если в термос кладут еду — суп, кашу, второе. Для полевых условий берут именно его.
Сколько держит температуру
Заявленные 24 часа — это лабораторные условия: полный термос и ни одного открывания. В жизни при каждом открытии температура падает, и полный термос с узким горлом держит горячее 10–12 часов рабочей смены — для большинства задач этого достаточно. Наполовину пустой остывает вдвое быстрее. Это физика, а не брак, но получателей стоит предупредить.
Нанесение
Лазерная гравировка по корпусу — основной способ: логотип в цвете стали, не стирается от мытья, ударов о борт машины и трения в сумке. УФ-печать даёт полноцвет, но на предмете, который живёт в багажнике и на объекте, она долго не проживёт. Для корпоративных тиражей берут гравировку, именное нанесение — без доплаты за разнообразие.
Условия
От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в коробку или чехол по запросу. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о термосах с логотипом
От какого тиража можно заказать термосы?
Заказать можно от небольших партий, минимальная сумма заказа — 5 000 ₽. Чем больше тираж, тем ниже цена за штуку: круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт.
Что выбрать — гравировку или УФ-печать?
Гравировка по нержавеющей стали — основной способ для термосов: логотип в цвете металла, не стирается от мытья, ударов о борт машины и трения в сумке. УФ-печать даёт полноцветный логотип, но на предмете, который живёт в багажнике и на объекте, служит меньше. Для корпоративных тиражей чаще выбирают гравировку.
Сколько стоит нанесение логотипа на термос?
Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать при площади до 10 см² — от 113 ₽ при 50 шт. до 74 ₽ от 1 000 шт. Цены указаны за нанесение без стоимости термоса, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽.
Какой объём термоса выбрать под задачу?
Термос 0,5 л рассчитан на одного и помещается в рюкзак и подстаканник. Основной корпоративный объём — 0,75–1 л: хватает на рабочую смену или поездку вдвоём. От 1,5 л берут бригаде и на длинные выезды, но такой термос заметно тяжелее.
Можно ли нанести имена на каждый термос?
Да, наносим имена и должности на каждый термос гравировкой — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Именной термос часто дарят к профессиональным праздникам и в подарочных наборах. Макет согласуем до запуска.
Термосы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на гравировку и УФ-печать, круговая печать 360°, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте заказа.
Можно ли заказать термос для еды?
Да, для еды подойдут термосы с широким горлом — в них удобно класть суп, кашу и второе, их берут для полевых команд и выездных бригад. Узкое горло лучше держит температуру и удобнее для напитков. Подберём модель под ваш сценарий использования.
Поможете подобрать модель термоса?
Да, подберём объём, тип горла, нанесение и упаковку под бюджет и задачу. Учтите, что полный термос с узким горлом в реальной жизни держит горячее 10–12 часов рабочей смены, а широкое горло нужно под еду. Расскажите, для кого термосы, — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.