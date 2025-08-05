Термосы с логотипом оптом

Производим термосы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь с вакуумной изоляцией, объём 0,5–1,5 л, узкое и широкое горло, держат температуру 12–24 часа. Лазерная гравировка по корпусу — логотип в цвете металла, не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.

Термос — подарок для тех, кто работает вне офиса: водители, монтажники, инженеры на объектах, выездные бригады. Для компании это предмет, который используют на смене каждый день, поэтому он воспринимается как забота о сотруднике, а не как формальный сувенир.

Объём и горло Термос 0,5 л рассчитан на одного и помещается в рюкзак и автомобильный подстаканник. Основной корпоративный объём — 0,75–1 л: хватает на рабочую смену или поездку вдвоём. От 1,5 л берут бригаде и на длинные выезды, но такой заметно тяжелее. Узкое горло лучше держит температуру и удобнее для напитков; широкое нужно, если в термос кладут еду — суп, кашу, второе. Для полевых условий берут именно его. Сколько держит температуру Заявленные 24 часа — это лабораторные условия: полный термос и ни одного открывания. В жизни при каждом открытии температура падает, и полный термос с узким горлом держит горячее 10–12 часов рабочей смены — для большинства задач этого достаточно. Наполовину пустой остывает вдвое быстрее. Это физика, а не брак, но получателей стоит предупредить. Нанесение Лазерная гравировка по корпусу — основной способ: логотип в цвете стали, не стирается от мытья, ударов о борт машины и трения в сумке. УФ-печать даёт полноцвет, но на предмете, который живёт в багажнике и на объекте, она долго не проживёт. Для корпоративных тиражей берут гравировку, именное нанесение — без доплаты за разнообразие. Условия От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в коробку или чехол по запросу. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.