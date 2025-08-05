Наборы с ручками и логотипом
Готовые комплекты: ручка с блокнотом, ежедневником или флешкой в подарочной коробке под ваш бренд. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 наборовминимальный тираж
- Срок от 5 днейсборка и нанесение
- В одной коробкеручка, блокнот, флешка
- Логотип на всёмна каждом предмете набора
Наборы с ручками с логотипом — модели
Комплекты на 2–4 предмета: ручка плюс блокнот, ежедневник, флешка или футляр.
- Набор Lizana арт. AGHW8064S105в наличии 50 000+ шт В подарочном футляре Гравировка или печать на упаковке от 83 ₽цена без нанесения
- Набор Keskus арт. G26425.40в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Гравировка или печать на упаковке от 262 ₽цена без нанесения
- Набор Vinga Baltimore арт. TWV1690301в наличии 10 000+ шт Пишет без заточки Гравировка или печать на упаковке от 1 736 ₽цена без нанесения
- Набор Flexpen арт. G10897.19в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 362 ₽цена без нанесения
- Ручка Espada арт. AG54079.24в наличии 5 000+ шт В подарочном футляре Лазерная гравировка от 404 ₽цена без нанесения
- Ручка Tender Bloom в футляре арт. O2010.72в наличии 5 000+ шт В подарочном футляре Лазерная гравировка от 378 ₽цена без нанесения
- Набор Гарант арт. OG8022-3в наличии 5 000+ шт В подарочном футляре Гравировка или печать на упаковке от 2 501 ₽цена без нанесения
- Набор Ray арт. OG7426-10Sв наличии 1 000+ шт Покрытие софт-тач Гравировка или печать на упаковке от 630 ₽цена без нанесения
- Набор Flashwrite арт. G15335.40.16Гбв наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 949 ₽цена без нанесения
- Набор с ручкой и рулеткой арт. O320050.01в наличии 1 000+ шт Со стилусом для экрана Гравировка или печать на упаковке от 1 347 ₽цена без нанесения
- Ручка Bolt в футляре арт. G21072.40в наличии 5 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 721 ₽цена без нанесения
- Набор Swiss Peak арт. TWP610.490в наличии 10 000+ шт В подарочном футляре Гравировка или печать на упаковке от 697 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наборов с ручками в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Состав набора под задачу и бюджет
- Логотип на каждом предмете комплекта
- Подарочная коробка с ложементом
- Сборка и упаковка комплектов на нашей стороне
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы с ручками на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наборы с ручками
- 01Материал
Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.
- 02Тираж
До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.
- 03Нанесение
Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.
- 04Цвет корпуса
Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.
Как нанести логотип на набор с ручкой
- ТампопечатьОсновной способ по пластику: 1–2 цвета, минимальный запуск 3 000 ₽.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Круговая гравировкаПо всей окружности корпуса, коэффициент от 1,3 к обычной.
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты на плоских участках корпуса.
- Печать 3+ цветаСчитается отдельно, согласуем стоимость под макет.
- Переменные данныеИмена и должности на каждой ручке — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 50 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|массовые тиражи и промо
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 3 дней
|деловые подарки и VIP
|Круговая 360°
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|логотип по всей окружности
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные цветные логотипы
|3+ цвета
|от 200 шт.
|по запросу
|пластик
|3 и более
|от 5 дней
|многоцветные фирменные знаки
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
- Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
- Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати
Цены на нанесение на набор с ручкой
Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|Гравировка
|Круговая 360°
|Доп. см²
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать
|Тираж
|Гравировка
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Круговая 360°
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|от 10 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
- Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
- Сигнальный образец300–2 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы с ручками
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- КонференцииКомплект участника: ручка, блокнот, флешка с материалами.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Новый годКорпоративный подарок клиентам и партнёрам.
- Юбилеи компанииПамятный набор с датой и символикой.
- ОбучениеКомплект слушателю курса вместе с методичками.
- Подарки партнёрамПредставительский набор в футляре.
- Мерч-шопыГотовая подарочная позиция для магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды ручек и карандашей
Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.
Как заказать наборы с ручками
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами с ручками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наборы с ручками с логотипом оптом
Собираем наборы с ручками с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Ручка с ежедневником, с блокнотом, с флешкой, ручка и карандаш в футляре, парные наборы. Единое нанесение, коробка с ложементом. Собственное производство в Екатеринбурге.
Набор с ручкой превращает недорогой предмет в полноценный подарок: ручка сама по себе выглядит скромно, а в комплекте с ежедневником или блокнотом в общей коробке — как продуманный деловой подарок. Компании берут такие наборы для партнёров, новых сотрудников и на праздники.
Комплектации
Самый популярный деловой набор — ручка с ежедневником. Для конференций берут компактный вариант с блокнотом, для отдела продаж и встреч — ручку с флешкой, на которую записаны материалы. Бывают и парные наборы в одном футляре: ручка с карандашом или ручка с роллером. Все предметы делаем в одной гамме и с единым нанесением.
Согласованность
В наборе важно, чтобы предметы соответствовали по уровню: пластиковая ручка в дорогой коробке с кожаным ежедневником выглядит несогласованно и обесценивает весь комплект. Для подарочных наборов берут металлическую ручку. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о наборах с ручками
Наборы с ручками с логотипом: какой минимальный тираж?
От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.
Наборы с ручками с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Стоимость набора считаем по составу: в каталоге готовые наборы от 83 ₽ (Lizana) до 2 501 ₽ (Гарант) без нанесения. Тампопечать — от 10,5 ₽ за штуку при тираже от 200, гравировка — от 36 ₽ и от 25 ₽ от 1 000 штук. Логотип можно нанести на каждый предмет, расчёт и макет бесплатно.
Сколько времени занимает производство?
Сборка и нанесение занимают от 5 дней на нашем производстве. Срок зависит от состава набора, количества предметов с логотипом и тиража — менеджер назовёт его при расчёте.
Сделаете сигнальный образец?
Да, сигнальный образец делаем до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Бесплатно готовим макет и визуализацию всего набора, чтобы вы увидели комплект целиком до производства.
Можно нанести логотип в несколько цветов?
Да, тампопечать делаем в 1–2 цвета, печать в 3 и более цвета считаем отдельно от 200 штук, для полноцвета есть УФ-печать. Все предметы набора делаем в одной гамме с единым нанесением, чтобы комплект выглядел цельно.
Чем гравировка лучше печати?
Гравировка по металлу даёт логотип в цвете материала и не стирается — её выбирают для металлических ручек в подарочных наборах. Печать нужна, когда важен фирменный цвет. В наборе важно, чтобы предметы совпадали по уровню: для подарочных комплектов берём металлическую ручку.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, подбираем ручку, ежедневник или блокнот и коробку в одной гамме под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Цвет нанесения подбираем под логотип и показываем весь набор на бесплатной визуализации.
Сделаете именные ручки сотрудникам?
Да, наносим имена на каждую ручку — переменные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене. Именной набор с ежедневником часто дарят новым сотрудникам в welcome pack или к юбилею компании. Список имён пришлите таблицей.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.