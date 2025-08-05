Наборы с ручками с логотипом оптом

Собираем наборы с ручками с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Ручка с ежедневником, с блокнотом, с флешкой, ручка и карандаш в футляре, парные наборы. Единое нанесение, коробка с ложементом. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор с ручкой превращает недорогой предмет в полноценный подарок: ручка сама по себе выглядит скромно, а в комплекте с ежедневником или блокнотом в общей коробке — как продуманный деловой подарок. Компании берут такие наборы для партнёров, новых сотрудников и на праздники.

Комплектации Самый популярный деловой набор — ручка с ежедневником. Для конференций берут компактный вариант с блокнотом, для отдела продаж и встреч — ручку с флешкой, на которую записаны материалы. Бывают и парные наборы в одном футляре: ручка с карандашом или ручка с роллером. Все предметы делаем в одной гамме и с единым нанесением. Согласованность В наборе важно, чтобы предметы соответствовали по уровню: пластиковая ручка в дорогой коробке с кожаным ежедневником выглядит несогласованно и обесценивает весь комплект. Для подарочных наборов берут металлическую ручку. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.