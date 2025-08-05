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Скретч-карты на заказ

Карты со стираемым слоем поверх кода: промокоды, пополнение, розыгрыши и активация подарочных сертификатов. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 500 штукминимальный тираж
  • Срок от 7 днейпечать и нанесение слоя у нас
  • Скретч-слойкод скрыт до момента стирания
  • Уникальные кодыгенерация и выгрузка в базу
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Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны

Скретч-карты на заказ — AEPRINT
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Скретч-карты — варианты исполнения

Пластиковые и картонные карты со скретч-панелью, уникальными кодами и защитой.

  • Пластиковая скретч-карта с логотипом
    Пластиковая скретч-карта арт. PK-SK-01хит продаж ПВХ с панелью поверх кода Печать кода, нанесение скретч-слоя Белый ПВХ86×54 ммСкретч по запросуцена зависит от тиража
  • Картонная скретч-карта с логотипом
    Картонная скретч-карта арт. PK-SK-02экономичная Картон вместо пластика для больших тиражей Печать и скретч-панель по картону Картон86×54 ммСкретч по запросуцена зависит от тиража
  • Карта для розыгрыша с логотипом
    Карта для розыгрыша арт. PK-SK-03для акций Несколько скретч-полей на одной карте Печать выигрышных и пустых полей Картонпо макетуРозыгрыш по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Материалы, размер и форма панели, генерация кодов и защита от просвечивания.

    Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
    • Генерация уникальных кодов и выгрузка в базу
    • Защитная подложка — код не виден на просвет
    • Несколько скретч-полей для механик розыгрыша
    • Нумерация и учёт выданных карт
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СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем скретч-карты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать скретч-карты

  • 01Что должна уметь карта

    Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.

  • 02Персонализация

    Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.

  • 03Пластик

    Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.

  • 04Защита

    Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.

Персонализация и отделка для скретч-карт

  • Офсетная и УФ-печать: скретч-карты на заказОфсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
  • Нумерация: скретч-карты на заказНумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
  • Штрих-код и QR: скретч-карты на заказШтрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
  • Магнитная полоса: скретч-карты на заказМагнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
  • Эмбоссинг: скретч-карты на заказЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
  • Ламинация и скретч: скретч-карты на заказЛаминация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 500 шт.минимальный тираж
  • от 7 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую технологию выбрать

Сравнили технологии идентификации карт.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Штрих-кодхитот 100 шт.по запросуПВХсканерот 5 днейкассы и программы лояльности
QR-кодот 100 шт.по запросуПВХсмартфонот 5 днейсчитывание телефоном без оборудования
Магнитная полосаот 500 шт.по запросуПВХридерот 7 днейсуществующее кассовое оборудование
Чип и RFIDот 500 шт.по запросуПВХсчитывательот 10 днейпропуска и системы доступа
Нумерацияот 100 шт.по запросуПВХвизуальноот 5 днейучёт и привязка к клиенту
Скретч-слойот 500 шт.по запросуПВХстираетсяот 7 днейпромокоды и активация
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
  • ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже

Цены на скретч-карты

Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Печать» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Образецсогласуем до запуска тиража
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, тип карты и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Пропуски с фото: работа AEPRINTПропуски с фото
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  • Подарочная карта, печать логотипа на заказПодарочная карта
  • Работа AEPRINT: карта со штрих-кодомКарта со штрих-кодом
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    все работы    400+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают скретч-карты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Промо-акцииРозыгрыш призов со стираемым полем.
  • ТелекомКарты пополнения счёта.
  • АЗС и ритейлПромокоды на скидку.
  • Подарочные сертификатыКод активации под скретч-слоем.

  • МаркетплейсыКоды для активации товара.
  • Игры и сервисыКлючи доступа и подписки.
  • Программы лояльностиРазовые бонусные коды.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды пластиковых карт

Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.

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Как заказать скретч-карты

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С скретч-картами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Скретч-карты с логотипом оптом

Производим скретч-карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Картон или пластик, защитный стираемый слой поверх кода, уникальная нумерация, переменные данные. Полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Скретч-карта скрывает информацию под стираемым слоем: код активации, выигрыш, промокод, пароль. Её используют для промо-акций и розыгрышей, подарочных сертификатов, кодов доступа и лотерей, где важно, чтобы содержимое было скрыто до момента использования.

Для каких задач

Промо-акции «сотри и выиграй» — вовлекающая механика с моментальным результатом. Коды активации программ и подписок. Подарочные сертификаты с кодом. Внутренние розыгрыши и мотивационные программы для персонала. Каждая карта печатается с уникальными данными из вашего списка — это переменная печать, без доплаты за разнообразие.

Защита кода

Стираемый слой наносится так, что код невозможно прочитать на просвет или подсмотреть без стирания. Для розыгрышей распределение выигрышей по тиражу согласуется заранее и фиксируется в файле данных. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о скретч-картах

Скретч-карты с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.

Сколько стоит карта?

Цена зависит от материала (пластик или картон), тиража и персонализации: печать, нумерация, уникальные коды и скретч-слой считаются отдельно. С ростом тиража цена за карту заметно снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Скретч-карты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Скретч-карты с печатью и нанесением стираемого слоя изготавливаем от 7 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от тиража, материала и объёма переменных данных. Точные даты назовём после согласования макета и файла с кодами.

Сделаете нумерацию и штрих-код?

Да, каждая карта печатается с уникальными данными из вашего списка — это переменная печать без доплаты за разнообразие. Можем сгенерировать коды и выгрузить их в базу, нанести нумерацию, штрих-код или QR. Для розыгрышей распределение выигрышей согласуем заранее и фиксируем в файле данных.

Подойдут ли карты к нашему оборудованию?

Если код под скретч-слоем вводится на сайте или в приложении, оборудование не нужно. Если карту сканируют на кассе, подберём штрих-код или QR и проверим считываемость на сканере. Формат кода советуем сверить с вашей CRM, а мы согласуем его до печати.

Можно фото и имя на каждой карте?

Да, переменная печать позволяет нанести на каждую карту свои данные, в том числе имя и фото — печать полноцветная с двух сторон. Для скретч-карт чаще персонализируют код и номер, а оформление делают общим. Состав персонализации уточнит менеджер под вашу механику.

Сделаете образец до тиража?

Да, образец согласуем до запуска тиража. Макет проверяем и готовим к печати бесплатно. Стираемый слой наносится так, что код невозможно прочитать на просвет или подсмотреть без стирания, — это можно проверить на образце до тиража.

Какой пластик выбрать?

Пластиковая скретч-карта прочнее и подходит для подарочных сертификатов и ключей доступа. Картонная дешевле и удобна для массовых промо-акций и розыгрышей. Подберём материал под механику, тираж и бюджет вашей акции.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем тираж по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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