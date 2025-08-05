Ежедневники на заказ
Полностью свой ежедневник: обложка, блок, сетка, календарь и фирменные страницы по вашему макету. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом печати блока
- Свой блоксетка, календарь, разделы
- Своя обложкаматериал, цвет, тиснение
Ежедневники на заказ с логотипом — модели
Индивидуальный проект: разрабатываем макет обложки и блока под задачи компании.
- Ежедневник Senate арт. O3-213.03в наличии 10 000+ шт Магнитная застёжка Тиснение или УФ-печать от 1 603 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Ritz арт. P23281.030в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 269 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Waltz арт. O3-543.01в наличии 10 000+ шт Магнитная застёжка Тиснение или УФ-печать от 1 341 ₽цена без нанесения
- Ежедневник La Manche арт. O3-671.05в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 199 ₽цена без нанесения
- Ежедневник In Velour арт. P22255.030в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 293 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Megapolis Magnet арт. O3-226.01в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 144 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Vista арт. P17267.040.045в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 205 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Alpha арт. P17264.080в наличии 5 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 1 265 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Clean Slate арт. G20134.40в наличии 1 000+ шт Недатированный блок Тиснение или УФ-печать от 2 150 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Imperium арт. O3-023.120в наличии 1 000+ шт Золотой срез и уголки Тиснение или УФ-печать от 1 657 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Windsor арт. O3-023.142в наличии 1 000+ шт Полудатированный блок Тиснение или УФ-печать от 3 570 ₽цена без нанесения
- Ежедневник Evora арт. NNTEU15-329593в наличии 5 000+ шт Пробковая обложка Тиснение или УФ-печать от 1 932 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ежедневников в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Своя сетка страниц и структура разделов
- Фирменные страницы: миссия, правила, контакты
- Календарь с датами компании и отраслевыми праздниками
- Индивидуальный форзац и подарочная упаковка
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ежедневники на заказ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ежедневники на заказ
- 01Материал обложки
Балакрон и экокожа держат тиснение, софт-тач приятен на ощупь, текстиль идёт под вышивку.
- 02Формат
A5 — стандарт для ежедневника, A6 — карманный, A4 — под папку и планинг.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металлических элементов.
- 04Индивидуальный блок
От 300 штук печатаем свой блок: сетка, календарь, разделы и фирменные страницы.
Как нанести логотип на ежедневник на заказ
- ТиснениеЛоготип продавливается в обложку — рельеф без краски, самый деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами по обложке, включая фотографии.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам обложки.
- Индивидуальный блокСвоя сетка, календарь и фирменные страницы внутри от 300 штук.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на обложку.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|любая обложка
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Свой блок
|от 300 шт.
|по запросу
|бумага
|полноцвет
|от 15 дней
|фирменный ежедневник целиком
- Свой блокОт 300 штук: сетка, календарь, фирменные страницы
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на ежедневники на заказ
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
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- Эко-блокноты
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ежедневники на заказ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменный ежедневник каждому в начале года.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку: ежедневник, ручка, блокнот.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать ежедневники на заказ
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ежедневниками на заказ часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ежедневники с логотипом оптом
Производим ежедневники на заказ по индивидуальному дизайну оптом от 100 штук, срок от 15 дней. Собственный блок с фирменными разворотами, календарём компании и отраслевыми страницами, обложка из любого материала, ляссе и резинка в фирменных цветах. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ежедневник на заказ отличается от складского тем, что делается с нуля: не только обложка с логотипом, но и внутренний блок под задачи компании. Такой тираж получается предметом, а не сувениром, и его берут для подарков партнёрам, руководителям и в корпоративный мерч верхнего уровня.
Что делается своим
Блок: календарь с датами компании, развороты с ценностями и историей, страницы под планирование в вашей методике, отраслевые справочники, вклейки с картами и контактами. Обложка: экокожа, натуральная кожа, ткань, балакрон, тиснение и печать. Форзацы с фирменным паттерном, ляссе в цветах бренда, резинка, карман для визиток, петля для ручки.
Сроки и тираж
От 100 штук — индивидуальный блок требует объёма. Срок от 15 дней с разработкой макета и образцом. Под Новый год заказ размещают в сентябре: датированный ежедневник после декабря теряет ценность. Складские ежедневники с нанесением — от 30 штук, они на отдельной странице. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о ежедневниках на заказ
Ежедневники на заказ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается печать индивидуального блока.
Что именно можно изменить внутри?
Внутри можно сделать всё своё: сетку и календарь с датами компании, развороты с ценностями и историей, страницы под вашу методику планирования, отраслевые справочники, вклейки с картами и контактами. Добавим форзацы с фирменным паттерном, ляссе в цветах бренда, резинку, карман для визиток и петлю для ручки.
Ежедневники на заказ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Срок изготовления — от 20 дней с учётом печати блока, разработки макета и образца. Под Новый год заказ лучше размещать в сентябре, так как датированный ежедневник после декабря теряет ценность. Точный срок зависит от тиража и материала обложки, его назовёт менеджер.
Разработаете макет блока?
Да, разработаем макет блока под ваши задачи: календарь, развороты, фирменные и отраслевые страницы. Дизайн-макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска. Пришлите фирменный стиль и пожелания по содержанию, а логотип — в векторе (AI, EPS, PDF, CDR).
Покажете образец до тиража?
Да, образец согласуем до запуска тиража, чтобы вы оценили обложку, блок и отделку вживую. Только после вашего одобрения запускаем производство. Время на образец уже учтено в сроке от 20 дней.
Можно свою обложку и форзац?
Да, обложку делаем из экокожи, натуральной кожи, ткани или балакрона с тиснением, фольгой или печатью. Форзацы можно оформить фирменным паттерном, ляссе и резинку — в цветах бренда. Подберём материалы под бюджет и задачу.
Сделаете отраслевой блок?
Да, блок можно наполнить отраслевыми страницами: справочниками, таблицами, картами, контактами и разделами под задачи вашей сферы. Содержание обсуждаем на этапе макета, дизайн готовим бесплатно. Тираж такого ежедневника — от 300 штук.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную упаковку под ежедневник: коробку или футляр в фирменном стиле, а также можем собрать набор с аксессуарами. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом. Визуализацию набора готовим бесплатно.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, также возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Ежедневник с индивидуальным дизайном — корпоративный аксессуар для планирования рабочих задач, встреч и заметок. В отличие от стандартной модели, оформление можно адаптировать под фирменный стиль компании: использовать логотип, корпоративные цвета и другие элементы айдентики. Такой ежедневник подходит для сотрудников, клиентов и деловых партнёров.
Индивидуальный ежедневник для бизнеса
Ежедневник используют как рабочий инструмент сотрудников и как часть корпоративного подарка. Его можно вручать на внутренних мероприятиях, деловых встречах, конференциях и при формировании welcome-наборов для новых сотрудников.
При разработке индивидуального оформления можно учитывать не только внешний вид обложки, но и общую концепцию корпоративного набора. Ежедневник можно дополнить ручкой, папкой, флешкой или другой продукцией в едином фирменном стиле.
Брендирование ежедневника
Логотип и фирменную графику размещают на обложке с учётом материала и конструкции выбранной модели. Для разных поверхностей AEPRINT использует лазерную гравировку, тиснение, УФ-печать, шелкографию и другие технологии нанесения.
Способ брендирования подбирается под материал обложки и макет. Штатные дизайнеры AEPRINT могут проверить подготовленный файл перед производством, чтобы расположение логотипа и других элементов соответствовало техническим возможностям изделия.
Ежедневники в корпоративных наборах
Индивидуальный ежедневник можно использовать как самостоятельный подарок или включить в деловой набор для сотрудников и партнёров. Особенно уместен такой формат в начале рабочего года, при запуске новых проектов, проведении конференций и корпоративных мероприятий.
Для разных подразделений или категорий получателей можно сохранить общий дизайн и изменить отдельные элементы оформления. Это позволяет выпускать единую серию ежедневников без потери индивидуальности корпоративного подарка.
Производство ежедневников с логотипом
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Срочное производство — от 2–3 дней.
Собственное производство AEPRINT находится в Екатеринбурге. Штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают заказ внутри компании, а собственный парк оборудования позволяет выполнять основные этапы брендирования без передачи заказа стороннему подрядчику.
Примеры реализованных корпоративных проектов представлены в разделе «Кейсы».