Ежедневники с логотипом оптом

Производим ежедневники на заказ по индивидуальному дизайну оптом от 100 штук, срок от 15 дней. Собственный блок с фирменными разворотами, календарём компании и отраслевыми страницами, обложка из любого материала, ляссе и резинка в фирменных цветах. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ежедневник на заказ отличается от складского тем, что делается с нуля: не только обложка с логотипом, но и внутренний блок под задачи компании. Такой тираж получается предметом, а не сувениром, и его берут для подарков партнёрам, руководителям и в корпоративный мерч верхнего уровня.

Что делается своим Блок: календарь с датами компании, развороты с ценностями и историей, страницы под планирование в вашей методике, отраслевые справочники, вклейки с картами и контактами. Обложка: экокожа, натуральная кожа, ткань, балакрон, тиснение и печать. Форзацы с фирменным паттерном, ляссе в цветах бренда, резинка, карман для визиток, петля для ручки. Сроки и тираж От 100 штук — индивидуальный блок требует объёма. Срок от 15 дней с разработкой макета и образцом. Под Новый год заказ размещают в сентябре: датированный ежедневник после декабря теряет ценность. Складские ежедневники с нанесением — от 30 штук, они на отдельной странице. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.