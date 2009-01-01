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Отраслевое решение

Решение для учебных заведений

Сувенирная продукция и мерч для образовательных учреждений помогают формировать узнаваемый стиль школы, университета, образовательного центра или другого учебного проекта. Брендированную продукцию можно использовать для сотрудников и преподавателей, учеников и студентов, участников мероприятий, выпускников и гостей учреждения. AEPRINT разрабатывает и производит корпоративный мерч и сувенирную продукцию под задачи образовательных организаций.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для учебных заведений

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Корпоративные сувениры и подарки для образования

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Термокружка с двойной стенкой с логотипом Термокружка с двойной стенкой Оранжевая от 375 ₽
  • Набор канцелярский с блокнотом и ручкой Masai с логотипом Набор канцелярский с блокнотом и ручкой Masai Синий от 112 ₽
  • Рюкзак с логотипом Рюкзак Синий от 709 ₽
  • Термокружка BAMBOO с крышкой с логотипом Термокружка BAMBOO с крышкой Черный от 1100 ₽
  • Блокнот для записей Deluxe fabric с логотипом Блокнот для записей Deluxe fabric от 689 ₽
  • Рюкзак Bobby Sling с логотипом Рюкзак Bobby Sling от 6290 ₽
  • Ручка Max Soft с логотипом Ручка Max Soft от 66 ₽
  • Ежедневник Spark с логотипом Ежедневник Spark от 769 ₽
  • Флешка Флэш С1 с логотипом Флешка Флэш С1 от 437 ₽
  • Шоппер из хлопка с логотипом Шоппер из хлопка от 263 ₽

Мерч для образовательных учреждений

Фирменная продукция помогает создать единый визуальный стиль образовательного учреждения и сделать его узнаваемым среди учеников, студентов, родителей и партнёров. Мерч можно использовать в повседневной жизни, на мероприятиях и в рамках образовательных проектов.

Состав продукции подбирается индивидуально в зависимости от возраста аудитории, формата учреждения, целей проекта и бюджета. Это позволяет создавать как практичные наборы для сотрудников и учащихся, так и сувенирную продукцию для мероприятий и памятных дат.

Сувенирная продукция для школ и вузов

Брендированная продукция подходит для школ, колледжей, университетов, центров дополнительного образования, детских образовательных проектов и других учреждений. Фирменные изделия можно использовать для привлечения внимания к образовательному бренду и формирования чувства принадлежности к сообществу.

Для разных групп аудитории можно подготовить отдельные решения. Например, оформить продукцию для преподавателей и сотрудников в более сдержанном стиле, а для учеников и студентов разработать современный молодёжный мерч.

Корпоративные подарки для преподавателей и сотрудников

Брендированную продукцию можно использовать в качестве подарков преподавателям и сотрудникам образовательного учреждения. Она подходит для профессиональных праздников, юбилеев учреждения, внутренних мероприятий и других значимых событий.

Для сотрудников можно сформировать единый корпоративный набор с учётом фирменного стиля организации. Состав такого набора определяется задачей, количеством получателей и бюджетом проекта.

Мерч для учеников, студентов и выпускников

Фирменная продукция помогает формировать эмоциональную связь учащихся с образовательным учреждением. Мерч можно использовать как подарок за участие в мероприятиях, достижения в учёбе, спортивных и творческих проектах.

Отдельное направление — продукция для выпускников. Фирменные изделия могут стать памятным подарком, который сохраняет связь человека с образовательным учреждением после окончания обучения.

Мерч для образовательных мероприятий

Брендированную продукцию можно использовать на днях открытых дверей, конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, форумах и других образовательных мероприятиях.

Для каждого события можно разработать отдельное оформление с логотипом учреждения, названием мероприятия, датой и другой тематической графикой. При этом продукцию можно выдержать в общей визуальной концепции образовательного бренда.

Индивидуальный дизайн образовательного мерча

AEPRINT помогает разработать оформление продукции с учётом фирменного стиля образовательного учреждения. В дизайне можно использовать логотип, корпоративные цвета, символику учреждения, иллюстрации и другие элементы визуальной идентичности.

При создании мерча учитывается целевая аудитория. Для детских и молодёжных проектов можно использовать более яркие и эмоциональные решения, а для университетов, бизнес-школ и других организаций — более сдержанное корпоративное оформление.

Изготовление продукции для образовательных учреждений

AEPRINT производит и брендирует сувенирную продукцию, текстиль, одежду, полиграфию, упаковку, электронику и другие категории корпоративного мерча. Собственное производство позволяет контролировать качество и сроки выполнения заказа на разных этапах — от разработки макета до отгрузки готовой продукции.

Сроки нанесения начинаются от 1 дня, однако конкретный срок зависит от выбранной продукции, наличия товара, технологии нанесения и тиража. Минимальный тираж также определяется категорией продукции.

AEPRINT работает с корпоративными заказами по всей России, предоставляет возможность работать с НДС и без НДС и помогает подобрать продукцию под задачу, количество получателей и бюджет проекта.

Для образовательного учреждения можно заказать отдельную продукцию или комплексное решение: от разработки концепции и дизайна до производства и поставки готового мерча.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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