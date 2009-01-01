Мерч для образовательных учреждений

Фирменная продукция помогает создать единый визуальный стиль образовательного учреждения и сделать его узнаваемым среди учеников, студентов, родителей и партнёров. Мерч можно использовать в повседневной жизни, на мероприятиях и в рамках образовательных проектов.

Состав продукции подбирается индивидуально в зависимости от возраста аудитории, формата учреждения, целей проекта и бюджета. Это позволяет создавать как практичные наборы для сотрудников и учащихся, так и сувенирную продукцию для мероприятий и памятных дат.

Сувенирная продукция для школ и вузов

Брендированная продукция подходит для школ, колледжей, университетов, центров дополнительного образования, детских образовательных проектов и других учреждений. Фирменные изделия можно использовать для привлечения внимания к образовательному бренду и формирования чувства принадлежности к сообществу.

Для разных групп аудитории можно подготовить отдельные решения. Например, оформить продукцию для преподавателей и сотрудников в более сдержанном стиле, а для учеников и студентов разработать современный молодёжный мерч.

Корпоративные подарки для преподавателей и сотрудников

Брендированную продукцию можно использовать в качестве подарков преподавателям и сотрудникам образовательного учреждения. Она подходит для профессиональных праздников, юбилеев учреждения, внутренних мероприятий и других значимых событий.

Для сотрудников можно сформировать единый корпоративный набор с учётом фирменного стиля организации. Состав такого набора определяется задачей, количеством получателей и бюджетом проекта.

Мерч для учеников, студентов и выпускников

Фирменная продукция помогает формировать эмоциональную связь учащихся с образовательным учреждением. Мерч можно использовать как подарок за участие в мероприятиях, достижения в учёбе, спортивных и творческих проектах.

Отдельное направление — продукция для выпускников. Фирменные изделия могут стать памятным подарком, который сохраняет связь человека с образовательным учреждением после окончания обучения.

Мерч для образовательных мероприятий

Брендированную продукцию можно использовать на днях открытых дверей, конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, форумах и других образовательных мероприятиях.

Для каждого события можно разработать отдельное оформление с логотипом учреждения, названием мероприятия, датой и другой тематической графикой. При этом продукцию можно выдержать в общей визуальной концепции образовательного бренда.

Индивидуальный дизайн образовательного мерча

AEPRINT помогает разработать оформление продукции с учётом фирменного стиля образовательного учреждения. В дизайне можно использовать логотип, корпоративные цвета, символику учреждения, иллюстрации и другие элементы визуальной идентичности.

При создании мерча учитывается целевая аудитория. Для детских и молодёжных проектов можно использовать более яркие и эмоциональные решения, а для университетов, бизнес-школ и других организаций — более сдержанное корпоративное оформление.

Изготовление продукции для образовательных учреждений

AEPRINT производит и брендирует сувенирную продукцию, текстиль, одежду, полиграфию, упаковку, электронику и другие категории корпоративного мерча. Собственное производство позволяет контролировать качество и сроки выполнения заказа на разных этапах — от разработки макета до отгрузки готовой продукции.

Сроки нанесения начинаются от 1 дня, однако конкретный срок зависит от выбранной продукции, наличия товара, технологии нанесения и тиража. Минимальный тираж также определяется категорией продукции.

AEPRINT работает с корпоративными заказами по всей России, предоставляет возможность работать с НДС и без НДС и помогает подобрать продукцию под задачу, количество получателей и бюджет проекта.

Для образовательного учреждения можно заказать отдельную продукцию или комплексное решение: от разработки концепции и дизайна до производства и поставки готового мерча.