Значки с полимерной заливкой
Металлический значок с рельефом, углубления которого заливаются цветным полимером по фирменным цветам. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейс учётом изготовления штампа
- Цвета по Pantoneзаливка в фирменных цветах
- Рельеф металлалоготип объёмный, а не печатный
Значки с полимерной заливкой с логотипом на заказ
Делаем значки с полимерной заливкой с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейс учётом изготовления штампа
- Цвета по Pantoneзаливка в фирменных цветах
- Рельеф металлалоготип объёмный, а не печатный
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем значки с полимерной заливкой на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать значки с полимерной заливкой
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на значок
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на значок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают значки с полимерной заливкой
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративные наградыИтоги года, выполнение плана, лучший сотрудник.
- Спортивные событияСоревнования, турниры, забеги и спартакиады.
- Юбилеи компанииПамятные награды сотрудникам за стаж.
- Конкурсы и премииОтраслевые премии и профессиональные конкурсы.
- ВыставкиНаграды участникам и победителям номинаций.
- ОбразованиеНаграды студентам, школьникам и педагогам.
- ПартнёрамЗнак признания за годы сотрудничества.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать значки с полимерной заливкой
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Значки с полимерной заливкой с логотипом оптом
Производим значки с полимерной заливкой с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Латунная основа 0,8 мм, полноцветная УФ-печать под куполом эпоксидной смолы, любая форма по контуру, булавка, цанга или магнит. Собственное производство в Екатеринбурге.
Значок с полимерной заливкой — корпоративный знак, который носят на пиджаке годами: латунная основа и объёмный глянцевый купол смолы делают его похожим на ювелирное изделие, а не на раздатку. Компании заказывают такие значки для сотрудников, ветеранов, участников программ и как награды.
Отличие от закатного и эмалевого
Закатной значок из жести и плёнки дёшев и подходит для раздачи на один сезон. Значок с полимерной заливкой — латунь и смола — даёт полноцвет с фотографической точностью, это вариант для корпоративного знака. Эмалевый с горячей эмалью в углублениях металла — классика официальных знаков, но он ограничен в оттенках и не передаёт градиенты. Когда в логотипе много цветов и нужна долговечность, лучше всего заливка.
Форма и крепление
Форму вырубаем по контуру логотипа — значок повторяет знак. Для постоянной носки цанга надёжнее булавки: не расстёгивается и не колет. Тем, кто не хочет прокалывать одежду, ставим магнит. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о значках с полимерной заливкой
Значки с полимерной заливкой с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Значки делаем под заказ, цена зависит от размера, формы, количества цветов и тиража от 100 шт.; при первом заказе учитывается изготовление штампа. Расчёт бесплатный и без обязательств — пришлите логотип и тираж, и менеджер посчитает стоимость с креплением и упаковкой.
Сделаете именные награды?
Да, можно сделать значки-награды для сотрудников, ветеранов и участников программ, а также серию с разными надписями. Нанесение переменных данных, например имени или номера, считается с коэффициентом 1,5. Возможность персонализации на конкретном макете уточнит менеджер.
Можно свою форму награды?
Да, форму вырубаем по контуру логотипа — значок повторяет ваш знак, а рельеф металла делает его объёмным. Крепление на выбор: цанга для постоянной носки, булавка или магнит, если не хочется прокалывать одежду.
Значки с полимерной заливкой с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 10 дней с учётом изготовления штампа. Точный срок зависит от сложности рельефа и количества цветов, назовём его после согласования макета. Под мероприятие с фиксированной датой заказ лучше разместить заранее.
Покажете макет до производства?
Да, макет и визуализацию готовим бесплатно и согласовываем до запуска, образец перед тиражом можем сделать по запросу. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), а растровый файл дизайнер отрисует.
Подберёте футляр или коробку?
Да, подберём упаковку под задачу: индивидуальный пакетик для раздачи сотрудникам, коробочку или футляр для вручения награды. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие, вариант с брендированием обсудим с менеджером.
Можно точные фирменные цвета?
Да, углубления рельефа заливаем цветным полимером по Pantone в ваших фирменных цветах. Учтите, что каждый цвет заливается отдельно, поэтому градиенты и фотографии таким способом не передаются — для них предложим значок с полноцветной печатью под смолой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.