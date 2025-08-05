Значки с полимерной заливкой с логотипом оптом

Производим значки с полимерной заливкой с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Латунная основа 0,8 мм, полноцветная УФ-печать под куполом эпоксидной смолы, любая форма по контуру, булавка, цанга или магнит. Собственное производство в Екатеринбурге.

Значок с полимерной заливкой — корпоративный знак, который носят на пиджаке годами: латунная основа и объёмный глянцевый купол смолы делают его похожим на ювелирное изделие, а не на раздатку. Компании заказывают такие значки для сотрудников, ветеранов, участников программ и как награды.

Отличие от закатного и эмалевого Закатной значок из жести и плёнки дёшев и подходит для раздачи на один сезон. Значок с полимерной заливкой — латунь и смола — даёт полноцвет с фотографической точностью, это вариант для корпоративного знака. Эмалевый с горячей эмалью в углублениях металла — классика официальных знаков, но он ограничен в оттенках и не передаёт градиенты. Когда в логотипе много цветов и нужна долговечность, лучше всего заливка. Форма и крепление Форму вырубаем по контуру логотипа — значок повторяет знак. Для постоянной носки цанга надёжнее булавки: не расстёгивается и не колет. Тем, кто не хочет прокалывать одежду, ставим магнит. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.