Вентиляторы с логотипом оптом

Производим настольные вентиляторы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. USB и аккумуляторные, настольные и ручные, с несколькими скоростями. УФ-печать и тампопечать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Вентилятор — сезонный летний мерч: его ставят на рабочий стол в офисе без кондиционера и берут с собой в жару. Компании заказывают вентиляторы к лету для сотрудников и как раздатку на уличных летних мероприятиях.

Виды и сезон Настольный USB-вентилятор питается от компьютера и живёт на рабочем столе. Аккумуляторный работает без провода 3–8 часов, его можно переставлять. Ручной компактный раздают на летних фестивалях и в транспорте. Спрос резко растёт в июне, поэтому тираж размещают в апреле–мае: в разгар жары складские остатки популярных моделей быстро заканчиваются. Нанесение Логотип на корпусе или подставке тампопечатью или УФ-печатью. Лопасти не брендируются — во вращении логотип не читается. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.