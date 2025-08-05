Вентиляторы с логотипом
Настольные и карманные модели на аккумуляторе. Сезонный подарок к лету и раздатка на летних мероприятиях. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- На аккумулятореработает без розетки
- Сезонный хитлето, форумы и выставки
Вентиляторы с логотипом — модели
Настольные USB-модели, карманные ручные и гибкие вентиляторы на шею.
- Органайзер с вентилятором арт. 615122.03в наличии 1 000+ шт Вентилятор и беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 739 ₽цена без нанесения
- Вентилятор Jon арт. O836651в наличии 500+ шт Прохлада на рабочем месте УФ-печать или тампопечать от 2 405 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Arioso арт. G16387.60в наличии 300+ шт С вентилятором и лампой УФ-печать или тампопечать от 1 190 ₽цена без нанесения
- Козырёк с вентилятором арт. NNTEU10-586330в наличии 10 000+ шт Аккумулятор, 3 скорости Тампопечать или УФ-печать от 1 277 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни гаджетов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Работа от аккумулятора без розетки
- УФ-печать полноцветом по корпусу
- Модели с подсветкой логотипа при вращении
- Фирменная коробка в комплекте
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем вентиляторы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать вентиляторы
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на вентилятор
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на вентилятор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пауэрбанк с логотипом
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- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
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- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают вентиляторы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать вентиляторы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С вентиляторами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Вентиляторы с логотипом оптом
Производим настольные вентиляторы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. USB и аккумуляторные, настольные и ручные, с несколькими скоростями. УФ-печать и тампопечать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Вентилятор — сезонный летний мерч: его ставят на рабочий стол в офисе без кондиционера и берут с собой в жару. Компании заказывают вентиляторы к лету для сотрудников и как раздатку на уличных летних мероприятиях.
Виды и сезон
Настольный USB-вентилятор питается от компьютера и живёт на рабочем столе. Аккумуляторный работает без провода 3–8 часов, его можно переставлять. Ручной компактный раздают на летних фестивалях и в транспорте. Спрос резко растёт в июне, поэтому тираж размещают в апреле–мае: в разгар жары складские остатки популярных моделей быстро заканчиваются.
Нанесение
Логотип на корпусе или подставке тампопечатью или УФ-печатью. Лопасти не брендируются — во вращении логотип не читается. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о вентиляторах
Вентиляторы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Вентиляторы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Модели стоят от 1 190 ₽ (увлажнитель Arioso) до 2 405 ₽ (вентилятор Jon) без нанесения, органайзер с вентилятором — от 1 739 ₽, козырёк с вентилятором — от 1 277 ₽. Минимальный тираж — от 50 штук. Стоимость нанесения и итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Вентиляторы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип размещаем на корпусе или подставке: УФ-печать даёт полноцвет, тампопечать в 1–2 цвета экономична на больших тиражах. Лопасти не брендируем — во вращении логотип не читается. Вариант размещения покажем на бесплатной визуализации.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на вентиляторы действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Аккумуляторные модели работают без провода 3–8 часов, USB-модели питаются от компьютера.
Вентиляторы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве — от 5 дней, УФ-DTF и брендированная упаковка — от 7 дней. Спрос резко растёт в июне, поэтому тираж к лету лучше размещать в апреле–мае, пока на складе есть популярные модели.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Вентиляторы выпускаются в нескольких цветах корпуса, подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии и нужный тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Вентиляторы упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём летний набор: вентилятор вместе с увлажнителем, пауэрбанком или другими гаджетами — для сотрудников или раздачи на летних мероприятиях. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.