Сувенирные мячи с логотипом
Футбольные, волейбольные и пляжные мячи с печатью. Для спортивных событий, лагерей и промо-акций. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейнанесение на своём производстве
- По панелямлоготип на каждой стороне
- Для событийтурниры, лагеря, промо
Сувенирные мячи с логотипом — модели
Футбольные, волейбольные, пляжные и мини-мячи с печатью по панелям.
- Пляжный мяч арт. NNTEU9-33927в наличии 100 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать или УФ-печать от 187 ₽цена без нанесения
- Мяч Saona арт. AGFB2150S10105в наличии 100 000+ шт Надувной, лёгкий Тампопечать от 98 ₽цена без нанесения
- Мяч Fabio арт. OFB1796S101в наличии 50 000+ шт Для спорта и промо Тиснение или УФ-печать от 404 ₽цена без нанесения
- Мяч Язос арт. NNTEU38-524221в наличии 50 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать от 182 ₽цена без нанесения
- Мяч Кипар арт. NNTEU38-524214в наличии 50 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать или УФ-печать от 172 ₽цена без нанесения
- Мяч пляжный 40 см арт. HG343261/01в наличии 50 000+ шт Надувной, лёгкий Тампопечать от 216 ₽цена без нанесения
- Мяч Tuchel арт. NNTEU38-519264в наличии 50 000+ шт Для спорта и промо Тиснение или УФ-печать от 1 019 ₽цена без нанесения
- Мяч Kipar арт. OFB1259S131в наличии 10 000+ шт Надувной, лёгкий Тампопечать от 133 ₽цена без нанесения
- Мяч XXL арт. NNTEU9-619765в наличии 10 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать от 1 932 ₽цена без нанесения
- Мячи для гольфа арт. NNTEU9-33693в наличии 5 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать или УФ-печать от 910 ₽цена без нанесения
- Баскетбольный мяч арт. NNTEU9-619824в наличии 5 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать или УФ-печать от 1 385 ₽цена без нанесения
- Мяч Friday арт. G21800.60в наличии 1 000+ шт Для спорта и промо Тампопечать от 918 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни мячей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Печать по панелям с двух и более сторон
- Цвет мяча под клубные цвета
- Мини-мячи как сувенир и награда
- Упаковка в индивидуальную сетку или коробку
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сувенирные мячи на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать сувенирные мячи
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на сувенирный мяч
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на сувенирный мяч
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают сувенирные мячи
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Спортивные турнирыМяч с символикой соревнования участникам.
- Детские лагеряИнвентарь и подарок смене.
- Летние акцииНадувные пляжные мячи для промо.
- СпортклубыМерч в клубных цветах.
- НаградыМини-мяч вместо стандартного сувенира.
- ТимбилдингиИнвентарь для корпоративных игр.
- Мерч-шопыЗаметная позиция магазина клуба.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать сувенирные мячи
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С сувенирными мячами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Сувенирные мячи с логотипом оптом
Производим сувенирные мячи с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Футбольные, волейбольные, баскетбольные, мини-мячи и антистрессы, размеры от 6 до 22 см. Печать логотипа на панелях, полноцвет. Собственное производство в Екатеринбурге.
Мяч с логотипом — раздатка для спортивных событий, детских праздников и компаний со спортивным позиционированием. Полноразмерный мяч работает как подарок команде или клиенту, мини-мяч — как массовая раздатка на стадионе.
Размер под задачу
Полноразмерные мячи 5-го размера дарят спортивным клубам, корпоративным командам и победителям соревнований. Мини-мячи 6–10 см дешевле и легче — их раздают на стадионе и в фан-зоне. В офис и на выставки берут мячи-антистрессы из пенополиуретана. Для спонсоров спортивных событий это прямое попадание в контекст.
Нанесение
Логотип печатается на одной или нескольких панелях мяча. На белых панелях полноцвет, на цветных — контрастный знак. Полноразмерные мячи поставляются в подарочной коробке или сетке. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о сувенирных мячах
Сувенирные мячи с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Сувенирные мячи с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Мячи на складе стоят от 98 ₽ без нанесения: пляжные и мини — недорогие, футбольные, баскетбольные и мячи для гольфа — до 1 932 ₽ в зависимости от модели. Стоимость печати зависит от числа панелей с логотипом. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Сувенирные мячи с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип печатаем на одной или нескольких панелях мяча. На белых панелях возможен полноцвет, на цветных лучше работает контрастный знак. Размер мяча выбирают под задачу: полноразмерный — подарок команде или клиенту, мини 6–10 см — массовая раздача на стадионе.
Сувенирные мячи с логотипом: сколько занимает изготовление?
Сувенирные мячи с логотипом изготавливаем от 7–10 дней на своём производстве. Срок зависит от модели, тиража и количества панелей с печатью. К турниру или летней смене тираж лучше заказывать заранее, точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на панелях мяча — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок под выбранную модель.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Мяч подбираем по цвету панелей из доступных моделей, а логотип печатаем в фирменных цветах по брендбуку — на белых панелях полноцветом. Так можно сделать мерч в клубных цветах спортклуба или в цветах соревнования.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Полноразмерные мячи поставляются в подарочной коробке или сетке. Мелкие мячи упакуем в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Вариант упаковки подберём под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, мяч хорошо дополняет набор для участников турнира, детского лагеря или тимбилдинга. Подберём к нему другую спортивную атрибутику под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор сувенирных мячей по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Сувенирные мячи с логотипом — оригинальный вариант спортивного мерча для компаний, спортивных организаций, мероприятий и рекламных кампаний. На поверхность мяча можно нанести логотип, фирменную символику или тематическую графику. Такой сувенир подходит для подарков клиентам, участникам соревнований, болельщикам и сотрудникам.
Сувенирные мячи с логотипом для бизнеса
Брендированные мячи можно использовать на спортивных мероприятиях, корпоративных соревнованиях, выставках и промоакциях. Они помогают связать сувенир с конкретным событием, спортивной командой или фирменным стилем компании.
Мяч можно вручать участникам и победителям спортивных мероприятий, использовать в качестве подарка для клиентов и партнёров или включать в корпоративный спортивный набор. Формат подходит как для массовых мероприятий, так и для небольших тиражей под конкретный проект.
Печать на сувенирных мячах
На поверхность мяча можно нанести логотип, название компании, изображение или другую фирменную графику. При подготовке макета учитывается форма изделия и доступная область для размещения изображения.
AEPRINT выполняет печать на сувенирной продукции и помогает подготовить макет под выбранный вариант изделия. Бесплатный дизайн входит в условия заказа, поэтому фирменную графику можно адаптировать с учётом особенностей продукции до запуска тиража.
Мячи для спортивных и корпоративных мероприятий
Сувенирные мячи подходят для спортивных соревнований, корпоративных мероприятий, рекламных кампаний и других событий. Их можно использовать как приз, памятный подарок участнику или дополнительный элемент оформления мероприятия.
Для спортивной команды или компании можно создать серию продукции в едином фирменном стиле. На мяче можно разместить логотип организации, название мероприятия или другую графику, связанную с конкретным событием.
Спортивный мерч с логотипом
Брендированные мячи можно объединить с другой спортивной и сувенирной продукцией. Например, оформить единый набор с текстилем, аксессуарами и другими предметами корпоративного мерча.
Такой подход позволяет использовать сувенирные мячи не только как отдельный подарок, но и как часть комплексного оформления спортивного мероприятия или корпоративной программы.
Изготовление сувенирных мячей
Срок изготовления сувенирных мячей на странице AEPRINT указан от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн и заявлена 100% гарантия качества.
При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. Доставка по Свердловской области и в другие регионы России выполняется транспортными компаниями, а доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и выполняет печать на сувенирной продукции. Конкретный вариант мяча можно подобрать под тираж, задачу и бюджет проекта.