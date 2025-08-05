Сувенирные мячи с логотипом оптом

Производим сувенирные мячи с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Футбольные, волейбольные, баскетбольные, мини-мячи и антистрессы, размеры от 6 до 22 см. Печать логотипа на панелях, полноцвет. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мяч с логотипом — раздатка для спортивных событий, детских праздников и компаний со спортивным позиционированием. Полноразмерный мяч работает как подарок команде или клиенту, мини-мяч — как массовая раздатка на стадионе.

Размер под задачу Полноразмерные мячи 5-го размера дарят спортивным клубам, корпоративным командам и победителям соревнований. Мини-мячи 6–10 см дешевле и легче — их раздают на стадионе и в фан-зоне. В офис и на выставки берут мячи-антистрессы из пенополиуретана. Для спонсоров спортивных событий это прямое попадание в контекст. Нанесение Логотип печатается на одной или нескольких панелях мяча. На белых панелях полноцвет, на цветных — контрастный знак. Полноразмерные мячи поставляются в подарочной коробке или сетке. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.