Кофе с логотипом оптом

Производим кофе с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Зерновой и молотый в фирменных пакетах с клапаном 100–250 г, дрип-пакеты, капсулы, кофейные наборы. Брендируется упаковка: пакет, коробка, этикетка. Сертификаты предоставляем.

Кофе — подарок для аудитории, которая пьёт его каждый день: офисные команды, IT, креативные индустрии. Пачка с логотипом стоит на кухне неделями и попадает на глаза всем, кто заходит за кофе, — это делает его одним из самых заметных съедобных подарков.

Форматы Стандарт для зернового и молотого кофе — пакет с дегазационным клапаном на 100–250 г: клапан выпускает газ и сохраняет аромат. Дрип-пакеты завариваются без кофеварки, это порционный формат для конференций и welcome pack. Офисам с кофемашинами подходят капсулы под распространённые системы. Партнёрам дарят наборы кофе с кружкой или туркой. Что учесть Зерновой требует кофемолки — для массовой раздачи лучше молотый или дрип, иначе часть получателей не сможет им воспользоваться. Капсулы подходят не ко всем машинам: система уточняется до заказа. Степень обжарки и сорт согласуем: тёмная обжарка привычнее массовой аудитории, светлая — для тех, кто разбирается. Сроки От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября. Кофе имеет ограниченный срок годности после обжарки, поэтому тираж считают под дату вручения.