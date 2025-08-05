Брендированный кофе
Зерновой и молотый кофе в фирменных пакетах, дрип-пакеты и стики. Обжарка под заказ и своя этикетка. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейфасовка и оформление у нас
- Обжаркадата обжарки на упаковке
- Дрип-пакетыпорционный формат для раздачи
Брендированный кофе — форматы и варианты
Зерновой и молотый в пакетах, дрип-пакеты, стики и наборы с аксессуарами.
- Пакет 200–250 г арт. VK-KF-200хит продаж Зерно или помол под ваш способ заваривания Печать пакета или этикетка по запросуцена зависит от тиража
- Дрип-пакеты арт. VK-KF-DRдля раздачи Порционный кофе, заваривается в чашке Печать каждого пакетика по запросуцена зависит от тиража
- Набор с аксессуарами арт. VK-KF-NBподарочный Кофе, кружка и ложка в коробке Единое оформление всех предметов по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты
Сорта, степени обжарки, помол, дрип-пакеты и подарочные наборы.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём наполнение и упаковку.
- Обжарка под заказ с датой на упаковке
- Помол под способ заваривания клиента
- Дрип-пакеты для порционной раздачи
- Набор с кружкой и аксессуарами
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем брендированный кофе на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать брендированный кофе
- 01Повод
Новый год, 8 Марта, юбилей или регулярные подарки клиентам — от этого зависит формат и бюджет.
- 02Бюджет на человека
От одной плитки шоколада до полноценного набора в коробке.
- 03Срок годности
Планируйте вручение внутри срока: у сладостей он короче, чем у чая и мёда.
- 04Упаковка
Именно она делает продукт корпоративным подарком, а не покупкой из магазина.
Брендирование упаковки для кофе
- Печать обёрткиПолноцветная обёртка или этикетка с вашим макетом.
- Коробка с ложементомЖёсткая коробка под состав набора.
- Лента и биркаФирменная лента, наклейка-пломба и бирка с пожеланием.
- Тиснение фольгойАкцент на логотипе крышки коробки.
- ВкладышОткрытка с поздравлением и составом набора.
- СборкаРазложим наполнение по коробкам и отгрузим готовыми.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какой формат выбрать
Сравнили форматы вкусных подарков.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Одна позицияхит
|от 100 шт.
|по запросу
|обёртка
|полноцвет
|от 10 дней
|массовая раздача, минимальный бюджет
|Мини-набор
|от 100 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|2–3 позиции клиентам и сотрудникам
|Подарочный набор
|от 50 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|партнёрам и ключевым клиентам
|VIP-набор
|от 30 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 20 дней
|первым лицам
|Крафтовое оформление
|от 100 шт.
|по запросу
|крафт
|1–2 цвета
|от 10 дней
|эко-подход и натуральные продукты
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 10 дней
|готовые наборы к вручению
- Сроки годностиПланируйте вручение внутри срока
- Новый годТираж закладывать с октября
- СборкаОтгружаем готовыми комплектами
Цены на брендированный кофе
Цена складывается из продукта, упаковки и сборки. Пришлём расчёт под ваш формат и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза упаковку, продукт считается отдельно
- Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Вкусный подарочный набор
- Чайный набор с логотипом
- Кофе и шоколад с логотипом
- Чай с логотипом
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают брендированный кофе
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Новый годОсновной сезон корпоративных подарков.
- 8 Марта и 23 ФевраляМассовые подарки коллективу.
- КлиентамВнимание к сделке или к дате.
- ПартнёрамПодарок с фирменным оформлением.
- МероприятияКомплимент участникам и гостям.
- Welcome packПриятная позиция в наборе новичка.
- ЮбилеиПодарок с символикой события.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие вкусные подарки
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы — 6 видов в разделе.
Как заказать брендированный кофе
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кофе часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Кофе с логотипом оптом
Производим кофе с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Зерновой и молотый в фирменных пакетах с клапаном 100–250 г, дрип-пакеты, капсулы, кофейные наборы. Брендируется упаковка: пакет, коробка, этикетка. Сертификаты предоставляем.
Кофе — подарок для аудитории, которая пьёт его каждый день: офисные команды, IT, креативные индустрии. Пачка с логотипом стоит на кухне неделями и попадает на глаза всем, кто заходит за кофе, — это делает его одним из самых заметных съедобных подарков.
Форматы
Стандарт для зернового и молотого кофе — пакет с дегазационным клапаном на 100–250 г: клапан выпускает газ и сохраняет аромат. Дрип-пакеты завариваются без кофеварки, это порционный формат для конференций и welcome pack. Офисам с кофемашинами подходят капсулы под распространённые системы. Партнёрам дарят наборы кофе с кружкой или туркой.
Что учесть
Зерновой требует кофемолки — для массовой раздачи лучше молотый или дрип, иначе часть получателей не сможет им воспользоваться. Капсулы подходят не ко всем машинам: система уточняется до заказа. Степень обжарки и сорт согласуем: тёмная обжарка привычнее массовой аудитории, светлая — для тех, кто разбирается.
Сроки
От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября. Кофе имеет ограниченный срок годности после обжарки, поэтому тираж считают под дату вручения.
Частые вопросы о кофе
Брендированный кофе с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на одиночные позиции и от 50 на подарочные наборы. Новогодние тиражи закладывайте с октября.
Сколько стоит подарок?
Цена складывается из кофе, упаковки и сборки, поэтому считаем её под формат и тираж. Дрип-пакеты — порционный и доступный формат для раздачи, пакет 200–250 г и наборы с аксессуарами дороже. Сборка комплектов — 5 ₽ за изделие, расчёт бесплатный.
Какой срок годности у продукта?
У кофе ограниченный срок годности после обжарки, поэтому дату обжарки и срок указываем на каждой упаковке. Тираж считаем под дату вручения, а не про запас. Пакет с дегазационным клапаном помогает сохранить аромат.
Брендированный кофе с логотипом: сколько занимает изготовление?
Кофе в фирменной упаковке делаем от 10 дней, наборы в коробке — от 14 дней, VIP-наборы в дереве — от 20 дней. Под Новый год заказ лучше размещать с октября. Точный срок назовём при расчёте под ваш формат и тираж.
Соберёте набор под наш бюджет?
Да, соберём набор под бюджет: дрип-пакеты для welcome pack, пакет молотого или зернового кофе, набор с кружкой или туркой для партнёров. Для массовой раздачи советуем молотый кофе или дрип, а капсулы подбираем только под известную систему кофемашин. Предложим варианты с расчётом.
Сделаете макет упаковки?
Да, макет и визуализацию делаем бесплатно и согласуем до запуска. Брендируем пакет, этикетку и коробку, для наборов — ленту, вкладыш и тиснение. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Есть ли документы на продукцию?
Да, на кофе предоставляем сертификаты. Дату обжарки и срок годности указываем на упаковке. Если службе закупок нужен определённый пакет документов, сообщите заранее — менеджер уточнит.
Отгрузите готовыми комплектами?
Да, разложим кофе и аксессуары по коробкам, добавим вкладыш и отгрузим готовыми комплектами к вручению. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, от 50 штук. Доставляем по всей России транспортными компаниями.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.