Сумки через плечо с логотипом оптом

Сумки через плечо с логотипом
Компактные модели кросс-боди и мессенджеры: для курьеров, промоутеров и повседневного мерча. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Печать и вышивкалоготип на клапане и ремне
- Руки свободныудобно на площадке и в городе
Сумки через плечо с логотипом — модели
Мессенджеры под документы, компактные кросс-боди и модели для промоутеров.
- Сумка для бутылок Tramer арт. AGBO2003S160в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 411 ₽цена без нанесения
- Сумка через плечо Kapi арт. NNTEU38-585063в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Шелкография, DTF или вышивка от 599 ₽цена без нанесения
- Сумка на плечо Valar арт. AGMO1927S102в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Шелкография, DTF или вышивка от 979 ₽цена без нанесения
- Сумка через плечо Elena арт. NNTEU38-566623в наличии 10 000+ шт Водоотталкивающая ткань Вышивка, шелкография или DTF от 910 ₽цена без нанесения
- Сумка через плечо Menez арт. NNTEU38-585052в наличии 5 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 972 ₽цена без нанесения
- Сумка через плечо Omaha арт. NNTEU15-328760в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 059 ₽цена без нанесения
- Сумка через плечо Lagax арт. NNTEU38-585305в наличии 10 000+ шт Вместительное основное отделение Вышивка, шелкография или DTF от 576 ₽цена без нанесения
- Сумка кроссбоди Kris-kross арт. AG38010.02в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Тиснение или УФ-печать логотипа от 1 400 ₽цена без нанесения
- Сумка Wenger BC First арт. O612273в наличии 1 000+ шт Вертикальный кроссбоди для города Вышивка, шелкография или DTF от 5 060 ₽цена без нанесения
- Сумка-слинг Band арт. O230107в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 2 727 ₽цена без нанесения
- Сумка-слинг Nomad арт. O936078в наличии 500+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 2 790 ₽цена без нанесения
- Сумка-слинг Flipsling арт. O230118в наличии 300+ шт Водоотталкивающая ткань Тиснение или УФ-печать логотипа от 8 260 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни сумок через плечо в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Логотип на клапане, корпусе или ремне
- Вышивка, DTF-печать или нашивка
- Цвет изделия под фирменный стиль
- Надписи «Промоутер», «Персонал» по запросу
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сумки через плечо на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать сумки через плечо
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на сумку через плечо
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на сумки через плечо
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают сумки через плечо
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать сумки через плечо
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С сумками через плечо часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Сумки через плечо с логотипом оптом
Производим сумки через плечо с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Мессенджеры, слинги, планшетные сумки, полиэстер и экокожа, регулируемый ремень. Вышивка, тиснение, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
Сумка через плечо — повседневный формат для документов, планшета и мелочей: её носят каждый день в городе, и логотип видят на улице и в транспорте. Компании берут её для сотрудников, работающих с документами на выезде, и как универсальный мерч.
Виды
Выездным менеджерам и курьерам с документами подходит мессенджер под А4 и планшет. Слинг — компактная сумка на один ремень через грудь, модный формат для молодой аудитории. Планшетная — плоская, под планшет до 11". Экокожа выглядит по-деловому, полиэстер легче и дешевле.
Нанесение
Основная площадка — клапан: вышитый логотип виден сразу. Для делового стиля подходит тиснение по экокоже. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о сумках через плечо
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Сумки через плечо с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге модели от 411 ₽ (сумка для бутылок Tramer) до 8 260 ₽ (слинг Flipsling) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Пришлём расчёт под вашу модель, макет бесплатно.
Сумки через плечо с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печать на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если сумки нужны к конкретной дате, возможен срочный заказ от 1 дня под мероприятие — менеджер проверит, успеваем ли.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на клапане или ремне, производство запускаем только после утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Сумки через плечо с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Основная площадка — клапан: вышитый логотип виден сразу и не стирается. Для делового стиля подходит тиснение по экокоже, для промо-тиражей с простым логотипом — шелкография. Подскажем способ под материал и задачу.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет сумки под фирменный стиль из доступных расцветок моделей — полиэстер или экокожа. Цвет нитей вышивки или краски подбираем под логотип и показываем на бесплатной визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, доставляем по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки входит в расчёт. Можно забрать сумки самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Подберём формат под задачу клиента — мессенджер для выездных менеджеров или слинг для молодёжного мерча. Условия уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты для договора можно передать менеджеру.