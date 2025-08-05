Сумки через плечо с логотипом оптом

Производим сумки через плечо с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Мессенджеры, слинги, планшетные сумки, полиэстер и экокожа, регулируемый ремень. Вышивка, тиснение, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.

Сумка через плечо — повседневный формат для документов, планшета и мелочей: её носят каждый день в городе, и логотип видят на улице и в транспорте. Компании берут её для сотрудников, работающих с документами на выезде, и как универсальный мерч.

Виды Выездным менеджерам и курьерам с документами подходит мессенджер под А4 и планшет. Слинг — компактная сумка на один ремень через грудь, модный формат для молодой аудитории. Планшетная — плоская, под планшет до 11". Экокожа выглядит по-деловому, полиэстер легче и дешевле. Нанесение Основная площадка — клапан: вышитый логотип виден сразу. Для делового стиля подходит тиснение по экокоже. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.