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Кейс AEPRINT

Кейс Урал на Иннопром-2024

Заказчик: AEPRINT

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Кейс Урал на Иннопром-2024 — проект AEPRINT
01

Задача

Разработать уникальный дизайн принтов для участия в международной выставке Иннопром.

02

Решение

Для начала мы выделили две основные идеи: географическое и архитектурное значения нашего края, вокруг которых стали выстраивать дальнейший рабочий процесс.

Для раскрытия первого смысла мы решили обыграть «Каменный пояс Урала», который простирается более чем на 2 500 км и является границей между Европой и Азией. В этой же концепции разработали принт «Урал и все закрутилось», в котором отразили наиболее популярные места вблизи Екатеринбурга.

Вторая идея затронула конструктивизм, ведь Екатеринбург называют его столицей. В нашем городе большое количество памятников архитектуры данного направления: Белая башня, Гостиница Исеть, Динамо, здание Главпочтамта и многие другие.

На Иннопроме наш стенд пользовался большой популярностью, принты про Урал показали хороший отклик у посетителей выставки.

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