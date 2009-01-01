02

Решение

Для начала мы выделили две основные идеи: географическое и архитектурное значения нашего края, вокруг которых стали выстраивать дальнейший рабочий процесс.

Для раскрытия первого смысла мы решили обыграть «Каменный пояс Урала», который простирается более чем на 2 500 км и является границей между Европой и Азией. В этой же концепции разработали принт «Урал и все закрутилось», в котором отразили наиболее популярные места вблизи Екатеринбурга.

Вторая идея затронула конструктивизм, ведь Екатеринбург называют его столицей. В нашем городе большое количество памятников архитектуры данного направления: Белая башня, Гостиница Исеть, Динамо, здание Главпочтамта и многие другие.

На Иннопроме наш стенд пользовался большой популярностью, принты про Урал показали хороший отклик у посетителей выставки.