Кейс AEPRINT
Alma Ceramica
Заказчик: Производственное объединение “Альмакерамика”
Для выбора подарков к Новому году руководство “Альмакерамики” и в этом году решило обратиться к своим проверенным и надежным партнерам. Мы были польщены, когда узнали, что речь идет о нас. Но вернемся к делу.
Красивые и полезные вещи в фирменном синем цвете не перестают радовать коллектив компании, а за одно напоминать им, в какой дружной атмосфере им посчастливилось работать.
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