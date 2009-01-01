Кейс AEPRINT

Alma Ceramica

Заказчик: Производственное объединение “Альмакерамика”

Для выбора подарков к Новому году руководство “Альмакерамики” и в этом году решило обратиться к своим проверенным и надежным партнерам. Мы были польщены, когда узнали, что речь идет о нас. Но вернемся к делу.