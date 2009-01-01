01
Задача
Поднять лояльность и укрепить корпоративный имидж банка посредством распространения среди клиентов фирменной сувенирной продукции.
Свяжитесь с нами
Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Заказчик: Управление Банка России по Уральскому округу, Республика Башкортостан, ХМАО
Сувенирная продукция работает при каждом взгляде на нее. Логотип напоминает об имидже компании, которую он символизирует. А контакты, изображенные на видном месте, мягко подталкивают клиента к действию.
Поднять лояльность и укрепить корпоративный имидж банка посредством распространения среди клиентов фирменной сувенирной продукции.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.