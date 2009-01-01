Кейс AEPRINT

Банк России

Заказчик: Управление Банка России по Уральскому округу, Республика Башкортостан, ХМАО

Сувенирная продукция работает при каждом взгляде на нее. Логотип напоминает об имидже компании, которую он символизирует. А контакты, изображенные на видном месте, мягко подталкивают клиента к действию.