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Задача
Разработать корпоративные бизнес подарки для VIP партнеров. Продукция должна была быть привлекательной, функциональной и высокого качества, чтобы подтвердить престижность позиции заказчика на рынке.
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Заказчик: Уральский металлопромышленный центр (УМПЦ)
Разработать корпоративные бизнес подарки для VIP партнеров. Продукция должна была быть привлекательной, функциональной и высокого качества, чтобы подтвердить престижность позиции заказчика на рынке.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.