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Задача
Разработать на новогодние праздники 2022 г новый оригинальный подарок для работников.
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Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Заказчик: Международная логистическая компания “Рейлшип”
Долгое сотрудничество — есть результат полной удовлетворённости партнеров. Гордимся этим, однако такая ситуация возможна, если исполнитель прикладывает немалые усилия. Чем мы и занимаемся, разрабатывая каждый год для международной транспортной компании Рейлшип оригинальные подарки к новогодним праздникам.
Разработать на новогодние праздники 2022 г новый оригинальный подарок для работников.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.