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Кейс AEPRINT

RailShip

Заказчик: Международная логистическая компания “Рейлшип”

Долгое сотрудничество — есть результат полной удовлетворённости партнеров. Гордимся этим, однако такая ситуация возможна, если исполнитель прикладывает немалые усилия. Чем мы и занимаемся, разрабатывая каждый год для международной транспортной компании Рейлшип оригинальные подарки к новогодним праздникам.

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RailShip — проект AEPRINT
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Задача

Разработать на новогодние праздники 2022 г новый оригинальный подарок для работников.

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