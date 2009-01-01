Кейс AEPRINT

RailShip

Заказчик: Международная логистическая компания “Рейлшип”

Долгое сотрудничество — есть результат полной удовлетворённости партнеров. Гордимся этим, однако такая ситуация возможна, если исполнитель прикладывает немалые усилия. Чем мы и занимаемся, разрабатывая каждый год для международной транспортной компании Рейлшип оригинальные подарки к новогодним праздникам.