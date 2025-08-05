Закатный значок подходит для тиражей, где важны компактный формат, яркая графика и возможность сделать несколько вариантов в рамках одного заказа. Такой формат используют как сувенир, символ участия в мероприятии, элемент корпоративного мерча или памятную продукцию к определённой дате. AEPRINT изготавливает закатные значки с индивидуальным изображением в Екатеринбурге.

Размер закатного значка имеет значение

На странице AEPRINT доступны три основных диаметра — 25, 37 и 56 мм. Маленький значок удобно использовать для лаконичного логотипа или короткой надписи. Диаметр 37 мм даёт больше места для графики, а 56 мм подходит, когда изображение должно хорошо читаться целиком и содержать больше деталей.

Выбор размера лучше делать одновременно с подготовкой макета. Если логотип содержит тонкие линии, мелкий текст или несколько элементов, слишком маленькая площадь может ограничить возможности композиции. Для простого символа, наоборот, компактного формата обычно достаточно.

Значки с одним макетом или серией изображений

Закатные значки можно выпускать одной серией с одинаковым изображением либо менять макет внутри общего тиража. На странице предусмотрена отдельная опция смены макета, поэтому один заказ можно разделить на несколько вариантов.

Это удобно для мероприятий, где нужны разные значки для отдельных команд, направлений или дней программы. Другой вариант — сделать коллекцию с несколькими иллюстрациями в едином стиле и распределить их между участниками.

Персонализация закатных значков

Для части задач важен не только общий дизайн, но и индивидуальная информация. В закатных значках можно использовать переменные данные — например, разные имена, номера или другие элементы, которые меняются от изделия к изделию.

Персонализация особенно уместна для конференций, фестивалей, командных мероприятий и программ, где значок одновременно выполняет функцию сувенира и идентификатора участника.

Для каких задач подходят закатные значки

В корпоративной среде значки используют по-разному. Небольшой тираж можно подготовить к внутреннему мероприятию или юбилейной дате компании. Большую партию — для выставки, конференции, фестиваля или массовой акции.

Закатный значок также может быть частью корпоративного набора. Его можно упаковать отдельно или добавить к другим предметам мерча, сохранив общую графическую концепцию всей серии.

Если значок связан с конкретным событием, на нём можно разместить название мероприятия, дату, символику проекта или тематическую иллюстрацию. Для сувенирных серий подойдут изображения, связанные с городом, профессией, спортом или другой выбранной темой.

Упаковка и тираж

На странице представлены тиражи от 50 до 10 000 штук. Это позволяет использовать закатные значки как для относительно небольших корпоративных мероприятий, так и для массовой раздачи.

При необходимости каждый значок можно дополнительно упаковать в индивидуальный пакетик. Такой вариант подходит, когда готовую продукцию нужно сразу передавать участникам мероприятия, вкладывать в подарочные наборы или распределять по комплектам.

Что учесть при подготовке макета

У закатного значка небольшая рабочая площадь, поэтому макет лучше строить вокруг одного основного изображения. Логотип, короткая надпись или крупная иллюстрация обычно работают здесь лучше, чем большое количество мелких элементов.

Если планируется серия разных значков, стоит заранее определить общие параметры: размер, расположение ключевого элемента и визуальный стиль. Тогда даже разные изображения будут восприниматься как одна коллекция.

Изготовление закатных значков в AEPRINT

AEPRINT работает с корпоративными и сувенирными тиражами на собственном производстве в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения и штатные дизайнеры позволяют подготовить макет и сопровождать заказ внутри компании.

Срок изготовления закатных значков начинается от 3 дней. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽; для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.