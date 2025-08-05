Закатные значки с логотипом
Круглые значки с булавкой: полноцветная печать под плёнкой, самый дешёвый носитель бренда на человеке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпроизводство на своём производстве
- Полноцветпечать без доплаты за цвета
- Ø25–56 ммподбираем под макет
Закатные значки с логотипом — модели
Круглые значки Ø25, 37, 44 и 56 мм с булавкой, магнитом или зеркалом на обороте.
- Значок Sanga Matto арт. G19727.25в наличии 10 000+ шт Значок с вашим дизайном Полноцветная печать от 149 ₽цена без нанесения
- Значок Magnet Matto арт. G19729.25в наличии 10 000+ шт Значок с вашим дизайном Полноцветная печать от 199 ₽цена без нанесения
- Значок Sanga Double арт. G19726.13в наличии 5 000+ шт Значок с вашим дизайном Полноцветная печать от 215 ₽цена без нанесения
- Значок Круг арт. O130201в наличии 1 000+ шт Значок с вашим дизайном Полноцветная печать от 115 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни значков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная печать без доплаты за количество цветов
- Крепление: булавка, магнит, клипса
- Серия из нескольких макетов в одном тираже
- Упаковка по пакетикам или в наборы
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем закатные значки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать закатные значки
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на закатный значок
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на закатный значок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают закатные значки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Фестивали и событияМерч и раздатка участникам, серия макетов.
- Волонтёры и персоналЗначок «Организатор», «Волонтёр», «Персонал».
- Промо-акцииМассовая раздача с минимальной ценой за штуку.
- Мерч-шопыДешёвая входная позиция магазина компании.
- Школы и вузыЗначки к выпускному, дню знаний, посвящению.
- Выборы и кампанииАгитационная продукция большим тиражом.
- КонференцииЗначок спикера, участника, гостя.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать закатные значки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Закатные значки с логотипом оптом
Производим закатные значки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 2 дней. Круглые 25–75 мм, жестяная основа, полноцветная печать под защитной плёнкой, булавка или магнит. Собственное производство в Екатеринбурге.
Закатной значок — самый быстрый и дешёвый способ раздать символику тысячам людей: на выставке, форуме, благотворительной акции, фестивале. Полноцветная печать позволяет любой макет, включая фотографии, а цена за штуку минимальна среди всех значков.
Когда выбирать закатной
Закатной значок подходит для раздачи на один сезон и массовых тиражей: он лёгкий, яркий и дешёвый. Для знака, который должны носить годами на пиджаке, он проигрывает значку с полимерной заливкой на латунной основе — тот выглядит как деловой знак и не выбрасывается. Для акций и мероприятий — закатной, для корпоративных и наградных знаков — с заливкой.
Размер и крепление
Стандарт для одежды и рюкзаков — 25–38 мм; крупные значки 56–75 мм берут на акции, они заметны издалека. Классическое крепление — булавка, а для плотных тканей и тех, кто не хочет прокалывать одежду, есть магнит. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о закатных значках
Закатные значки с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Закатные значки стоят от 115 ₽ (Круг) до 215 ₽ (Sanga Double), модель на магните Magnet Matto — от 199 ₽. Печать полноцветная без доплаты за количество цветов, а чем больше тираж, тем ниже цена за штуку. Точную стоимость под диаметр и тираж от 100 шт. рассчитаем бесплатно.
Сделаете именные награды?
Да, можно сделать серию значков с разными надписями — «Организатор», «Волонтёр», «Спикер» — или с именем на каждом значке. Нанесение переменных данных считается с коэффициентом 1,5. Для именных наград, которые носят годами, лучше подойдёт значок с полимерной заливкой.
Можно свою форму награды?
Закатные значки выпускаются только круглыми, диаметром от 25 до 75 мм — подберём размер под ваш макет. Если нужна фигурная форма по контуру логотипа, предложим значок с полимерной заливкой или литьё по эскизу от 300 штук.
Закатные значки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Закатные значки изготавливаем на своём производстве от 3 дней — это самый быстрый вид значков. Точный срок зависит от тиража и количества разных макетов, назовём его после согласования макета.
Покажете макет до производства?
Да, макет и визуализацию готовим бесплатно и согласовываем до запуска. Полноцветная печать позволяет любой макет, включая фотографии. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый файл дизайнер отрисует.
Подберёте футляр или коробку?
Да, подберём упаковку под задачу: для массовой раздачи — индивидуальные пакетики, для подарка — коробочку. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие, вариант с брендированием обсудим с менеджером.
Можно точные фирменные цвета?
Печать полноцветная, поэтому фирменные цвета передаём максимально близко к оригиналу и согласуем на макете до запуска. Если нужно точное попадание в Pantone, предложим эмалевый значок — цвета в нём заливаются по Pantone от 100 шт.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Закатный значок подходит для тиражей, где важны компактный формат, яркая графика и возможность сделать несколько вариантов в рамках одного заказа. Такой формат используют как сувенир, символ участия в мероприятии, элемент корпоративного мерча или памятную продукцию к определённой дате. AEPRINT изготавливает закатные значки с индивидуальным изображением в Екатеринбурге.
Размер закатного значка имеет значение
На странице AEPRINT доступны три основных диаметра — 25, 37 и 56 мм. Маленький значок удобно использовать для лаконичного логотипа или короткой надписи. Диаметр 37 мм даёт больше места для графики, а 56 мм подходит, когда изображение должно хорошо читаться целиком и содержать больше деталей.
Выбор размера лучше делать одновременно с подготовкой макета. Если логотип содержит тонкие линии, мелкий текст или несколько элементов, слишком маленькая площадь может ограничить возможности композиции. Для простого символа, наоборот, компактного формата обычно достаточно.
Значки с одним макетом или серией изображений
Закатные значки можно выпускать одной серией с одинаковым изображением либо менять макет внутри общего тиража. На странице предусмотрена отдельная опция смены макета, поэтому один заказ можно разделить на несколько вариантов.
Это удобно для мероприятий, где нужны разные значки для отдельных команд, направлений или дней программы. Другой вариант — сделать коллекцию с несколькими иллюстрациями в едином стиле и распределить их между участниками.
Персонализация закатных значков
Для части задач важен не только общий дизайн, но и индивидуальная информация. В закатных значках можно использовать переменные данные — например, разные имена, номера или другие элементы, которые меняются от изделия к изделию.
Персонализация особенно уместна для конференций, фестивалей, командных мероприятий и программ, где значок одновременно выполняет функцию сувенира и идентификатора участника.
Для каких задач подходят закатные значки
В корпоративной среде значки используют по-разному. Небольшой тираж можно подготовить к внутреннему мероприятию или юбилейной дате компании. Большую партию — для выставки, конференции, фестиваля или массовой акции.
Закатный значок также может быть частью корпоративного набора. Его можно упаковать отдельно или добавить к другим предметам мерча, сохранив общую графическую концепцию всей серии.
Если значок связан с конкретным событием, на нём можно разместить название мероприятия, дату, символику проекта или тематическую иллюстрацию. Для сувенирных серий подойдут изображения, связанные с городом, профессией, спортом или другой выбранной темой.
Упаковка и тираж
На странице представлены тиражи от 50 до 10 000 штук. Это позволяет использовать закатные значки как для относительно небольших корпоративных мероприятий, так и для массовой раздачи.
При необходимости каждый значок можно дополнительно упаковать в индивидуальный пакетик. Такой вариант подходит, когда готовую продукцию нужно сразу передавать участникам мероприятия, вкладывать в подарочные наборы или распределять по комплектам.
Что учесть при подготовке макета
У закатного значка небольшая рабочая площадь, поэтому макет лучше строить вокруг одного основного изображения. Логотип, короткая надпись или крупная иллюстрация обычно работают здесь лучше, чем большое количество мелких элементов.
Если планируется серия разных значков, стоит заранее определить общие параметры: размер, расположение ключевого элемента и визуальный стиль. Тогда даже разные изображения будут восприниматься как одна коллекция.
Изготовление закатных значков в AEPRINT
AEPRINT работает с корпоративными и сувенирными тиражами на собственном производстве в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения и штатные дизайнеры позволяют подготовить макет и сопровождать заказ внутри компании.
Срок изготовления закатных значков начинается от 3 дней. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽; для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.