Термосалфетки из ПВХ
Сервировочные коврики на стол: держат горячее, моются насухо и заменяют одноразовые плейсметы в заведении. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Многоразовыемоются и служат месяцами
- Формат столапод тарелку и приборы
Термосалфетки с логотипом — варианты
Прямоугольные и фигурные коврики 30×45 см с рельефом и заливкой по Pantone.
- Салфетка 30×45 см арт. PV-TS-30хит продаж Стандартный сервировочный формат 2D-рельеф с логотипом по запросуцена зависит от тиража
- Фигурная арт. PV-TS-FGфирменная Контур повторяет форму логотипа Вырубка формы и рельефная заливка по запросуцена зависит от тиража
- Набор из четырёх арт. PV-TS-NBподарочный Комплект салфеток в общей упаковке Единое оформление комплекта по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты
Размеры, толщина, фактура поверхности и упаковка наборов.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Многоразовая замена бумажным плейсметам
- Рельефная поверхность против скольжения посуды
- Наборы по 4–6 штук в общей упаковке
- Комбинация с подстаканниками в одном заказе
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем термосалфетки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать термосалфетки
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается термосалфетку
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на термосалфетки
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
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- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают термосалфетки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Рестораны и кафеМногоразовая сервировка вместо бумаги.
- ОтелиСервировка в номерах и на завтраках.
- КейтерингОформление столов на выездных событиях.
- Мерч заведенияНабор салфеток на продажу гостям.
- Корпоративные подаркиКомплект для дома с логотипом.
- КофейниПодложка под чашку и десерт.
- Мерч-шопыПозиция для магазина заведения.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать термосалфетки
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С термосалфетками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Термосалфетки с логотипом оптом
Производим термосалфетки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Подставки под горячую посуду, объёмный рельеф по контуру логотипа, диаметр 15–25 см, не деформируются от температуры. Собственное производство в Екатеринбурге.
Термосалфетка живёт на кухне и обеденном столе: под чайником, кастрюлей, тарелкой. Для компании это подарок в домашнее пространство получателя, который используют ежедневно и не убирают в ящик, — с логотипом, который видит вся семья.
Материал
Мягкий ПВХ выдерживает температуру горячей посуды, не плавится и не деформируется, моется и не впитывает запахи. Объёмный рельеф с логотипом или рисунком отливается в пресс-форме. Для домашнего использования лучше работает паттерн или рисунок, чем крупный логотип — тогда салфетку оставляют на столе.
Для кого
Производители посуды, кухонной техники и продуктов — предмет из контекста. Новогодние наборы для дома. Рестораны и кафе — на столах с логотипом заведения. Подарки сотрудникам. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о термосалфетках
Термосалфетки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Термосалфетки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от размера и формы — салфетка 30×45 см, фигурная или набор из четырёх. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип или рисунок, желаемый размер и форму, тираж и цвета по Pantone. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Для домашнего использования советуем паттерн вместо крупного логотипа — такую салфетку оставляют на столе.
Термосалфетки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы: 3D-моделирование, изготовление формы, отливка и доводка. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова. Точный срок назовём после согласования визуализации.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. На ней видно рельеф, размер и расположение логотипа или рисунка, а производство начинаем только после вашего подтверждения.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, и повторный тираж дешевле первого. Это удобно для ресторанов, кафе и отелей, которые обновляют сервировку регулярно: достаточно сообщить менеджеру нужный тираж.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Цвета подбираем по Pantone до запуска. Рельеф отливается в пресс-форме послойно, поэтому цвета получаются чёткими, а изделие моется, не впитывает запахи и не деформируется от горячей посуды.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи. Каждая следующая партия термосалфеток будет идентичной первой и не потребует затрат на оснастку, поэтому повторный заказ дешевле.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.