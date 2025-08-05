Термосалфетки с логотипом оптом

Производим термосалфетки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Подставки под горячую посуду, объёмный рельеф по контуру логотипа, диаметр 15–25 см, не деформируются от температуры. Собственное производство в Екатеринбурге.

Термосалфетка живёт на кухне и обеденном столе: под чайником, кастрюлей, тарелкой. Для компании это подарок в домашнее пространство получателя, который используют ежедневно и не убирают в ящик, — с логотипом, который видит вся семья.

Материал Мягкий ПВХ выдерживает температуру горячей посуды, не плавится и не деформируется, моется и не впитывает запахи. Объёмный рельеф с логотипом или рисунком отливается в пресс-форме. Для домашнего использования лучше работает паттерн или рисунок, чем крупный логотип — тогда салфетку оставляют на столе. Для кого Производители посуды, кухонной техники и продуктов — предмет из контекста. Новогодние наборы для дома. Рестораны и кафе — на столах с логотипом заведения. Подарки сотрудникам. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.