Блог о мерче
и брендировании
Гайды по продукции, кейсы клиентов и разборы технологий печати от производства AEPRINT. Пишем то, что помогает заказать мерч правильно с первого раза. Собственное производство в Екатеринбурге.
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- Гайды по продукции3 мин чтенияПакеты с логотипом: виды, материалы и как выбрать под задачуПакет с логотипом уходит из магазина вместе с покупателем и работает как реклама. Но крафт, ламинированная бумага, ПВД и майка решают разные задачи и стоят по-разному: от 1,25 ₽ до сотен рублей за штуРедакция AEPRINT · 25 окт. 2026
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С чего начать, если заказываете мерч впервые
Четыре базовых материала — отвечают на большинство вопросов, с которыми к нам приходят новые клиенты.
- 0115 минЧто такое мерч: виды, цены и как заказать для компании
Что такое мерч, каким он бывает и как его заказать — от идеи до отгрузкиЧитать гайд
- 0210 минПопулярные способы печати на футболках [Плюсы и минусы]
Пять способов печати на футболках: плюсы, минусы и где какой выбратьЧитать гайд
- 035 минКогда заказывать новогодний мерч: сроки изготовления
Сроки подбора, дизайна, производства и доставки — чтобы всё успетьЧитать гайд
- 043 минРаздатка для мероприятий, которая приводит клиентов
Какая раздатка работает на выставках и мероприятияхЧитать гайд
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- Новости AEPRINT1 минПроизводство: Взгляд изнутриРедакция AEPRINT · 1 июн. 2024
- Новости AEPRINT1 минAEPRINT на Иннопром 2024Редакция AEPRINT · 1 июн. 2024
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Кейсы клиентов
Задача — решение — результат. Реальные заказы AEPRINT.
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- Гайды по продукции18 статей
Что выбрать, какие тиражи и сроки, как нанести логотип — практические разборы по группам продукции.
- Кейсы клиентов1 статья
Реальные заказы: задача, решение, результат.
- Технологии печати3 статьи
Шелкография, DTF, вышивка, тампопечать, гравировка, УФ-печать — разборы от технологов.
- Тренды и идеи19 статей
Что заказывают в этом сезоне: подарки к праздникам, подборки, идеи для мероприятий.
- Новости AEPRINT21 статья
Новое оборудование, мероприятия, конференции и выставки с участием AEPRINT.
- Акции5 статей
Спецусловия для новых клиентов и сезонные предложения производства.