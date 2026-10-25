Гайды по продукции 3 мин чтения Пакеты с логотипом: виды, материалы и как выбрать под задачу Пакет с логотипом уходит из магазина вместе с покупателем и работает как реклама. Но крафт, ламинированная бумага, ПВД и майка решают разные задачи и стоят по-разному: от 1,25 ₽ до сотен рублей за шту Редакция AEPRINT · 25 окт. 2026