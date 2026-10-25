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Блог о мерче
и брендировании

Гайды по продукции, кейсы клиентов и разборы технологий печати от производства AEPRINT. Пишем то, что помогает заказать мерч правильно с первого раза. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • 67статей и новостей
  • 17 летопыта производства
  • 15технологий нанесения
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С чего начать, если заказываете мерч впервые

Четыре базовых материала — отвечают на большинство вопросов, с которыми к нам приходят новые клиенты.

  1. 0115 минЧто такое мерч: виды, цены и как заказать для компании

    Что такое мерч, каким он бывает и как его заказать — от идеи до отгрузки

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  2. 0210 минПопулярные способы печати на футболках [Плюсы и минусы]

    Пять способов печати на футболках: плюсы, минусы и где какой выбрать

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  3. 035 минКогда заказывать новогодний мерч: сроки изготовления

    Сроки подбора, дизайна, производства и доставки — чтобы всё успеть

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  4. 043 минРаздатка для мероприятий, которая приводит клиентов

    Какая раздатка работает на выставках и мероприятиях

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Задача — решение — результат. Реальные заказы AEPRINT.

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