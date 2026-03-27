На большинстве мероприятий раздаточные материалы живут очень недолго.

Гости получают папку с буклетами, рекламные листовки, иногда ручку или блокнот. Через несколько часов всё это оказывается в сумке, а потом – в мусорной корзине.

Но раздатка может работать иначе.

Если подойти к ней правильно, она становится инструментом, который продолжает взаимодействие с клиентом даже после окончания мероприятия.

Главная ошибка раздатки

Большинство компаний воспринимают раздатку как рекламный носитель.

Поэтому в неё кладут:

буклеты

каталоги

листовки

визитки

Проблема в том, что гости мероприятий получают десятки подобных материалов. Человек физически не может изучить всё, что ему дали.

В результате большинство печатных материалов так и не открывают.

Что на самом деле должна делать раздатка

Хорошая раздатка выполняет три задачи:

Напоминает о компании Создаёт положительное впечатление Продолжает контакт с клиентом после мероприятия

Для этого она должна быть не рекламной, а полезной и интересной.

Формула работающей раздатки

событие → эмоция → полезный предмет → напоминание о бренде

Когда человек получает предмет, который действительно можно использовать, он остаётся рядом с ним ещё долго после мероприятия.

А значит – бренд тоже остаётся рядом.

Полезность важнее рекламы

Если предмет не имеет практической ценности, он почти всегда оказывается в мусорной корзине.

Поэтому лучше выбирать вещи, которые человек сможет использовать:

сумки

аксессуары

одежду

предметы для работы

полезные мелочи для повседневной жизни

Чем чаще человек использует предмет, тем чаще он взаимодействует с брендом.

Связь с мероприятием

Раздатка работает лучше, когда она связана с самим событием.

Например:

материалы по теме выступлений

чек-листы или инструкции

тематический мерч

предметы, связанные с активностями на площадке

В этом случае предмет становится частью опыта мероприятия.

Добавьте интерактив

Один из самых эффективных способов сделать раздатку запоминающейся – связать её с активностью.

Например:

пройти опрос

выполнить небольшое задание

протестировать продукт

принять участие в обсуждении

После этого гость получает подарок.

Такой формат работает лучше обычной раздачи сувениров, потому что человек уже вовлечён в процесс.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Персонализация усиливает эффект

Люди особенно ценят вещи, которые сделаны специально для них.

Поэтому на мероприятиях хорошо работает персонализация:

нанесение прямо на площадке

возможность выбрать цвет или дизайн

создание предмета при госте

Когда человек участвует в создании вещи, она становится для него более ценной.

Дизайн играет огромную роль

Даже полезный предмет может не работать, если он плохо выглядит.

Современная раздатка должна быть:

аккуратной

стильной

минималистичной

удобной в использовании

Важно, чтобы бренд был встроен в дизайн, а не превращал предмет в рекламный баннер.

Ошибка массовой раздачи

Иногда компании делают большую партию сувениров и раздают её всем подряд.

Но раздатка работает лучше, когда она адресная.

Если человек понимает, зачем ему этот предмет и чем он полезен, вероятность того, что он будет пользоваться им, значительно выше.

Почему раздатка может стать инструментом продаж

Когда предмет остаётся с человеком, он продолжает выполнять свою функцию.

Человек:

пользуется сумкой

носит одежду

работает с аксессуаром

И каждый раз видит бренд.

Это превращает раздатку в долгосрочный канал взаимодействия.

Несколько наблюдений из практики

На мероприятиях лучше всего работают форматы, где раздатка становится частью активности.

Например, когда гости проходят опрос или участвуют в небольшой интерактивной зоне и получают подарок – предмет воспринимается совсем иначе.

Он становится не просто сувениром, а частью опыта.

Такие вещи люди сохраняют и используют гораздо чаще.

Итог

Раздатка на мероприятии может быть просто сувениром. А может стать инструментом, который продолжает работать на бренд после окончания события.

Для этого важно помнить несколько принципов:

предмет должен быть полезным

дизайн должен быть современным

брендирование должно быть аккуратным

раздатка должна быть связана с событием

лучше всего работают интерактив и персонализация

В этом случае раздатка перестаёт быть расходным материалом и превращается в инструмент коммуникации с клиентом.

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517