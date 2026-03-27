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Раздатка для мероприятий, которая приводит клиентов

Разбираем, какой должна быть раздатка для мероприятий, чтобы она работала на бренд, запоминалась и помогала привлекать новых клиентов.

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Раздатка для мероприятий, которая приводит клиентов

На большинстве мероприятий раздаточные материалы живут очень недолго.

Гости получают папку с буклетами, рекламные листовки, иногда ручку или блокнот. Через несколько часов всё это оказывается в сумке, а потом – в мусорной корзине.

Но раздатка может работать иначе.

Если подойти к ней правильно, она становится инструментом, который продолжает взаимодействие с клиентом даже после окончания мероприятия.

Главная ошибка раздатки

Большинство компаний воспринимают раздатку как рекламный носитель.

Поэтому в неё кладут:

  • буклеты
  • каталоги
  • листовки
  • визитки

Проблема в том, что гости мероприятий получают десятки подобных материалов. Человек физически не может изучить всё, что ему дали.

В результате большинство печатных материалов так и не открывают.

Что на самом деле должна делать раздатка

Стенд с раздаткой

Хорошая раздатка выполняет три задачи:

  1. Напоминает о компании
  2. Создаёт положительное впечатление
  3. Продолжает контакт с клиентом после мероприятия

Для этого она должна быть не рекламной, а полезной и интересной.

Формула работающей раздатки

событие → эмоция → полезный предмет → напоминание о бренде

Когда человек получает предмет, который действительно можно использовать, он остаётся рядом с ним ещё долго после мероприятия.

А значит – бренд тоже остаётся рядом.

Полезность важнее рекламы

Если предмет не имеет практической ценности, он почти всегда оказывается в мусорной корзине.

Поэтому лучше выбирать вещи, которые человек сможет использовать:

Чем чаще человек использует предмет, тем чаще он взаимодействует с брендом.

Связь с мероприятием

Раздатка работает лучше, когда она связана с самим событием.

Например:

  • материалы по теме выступлений
  • чек-листы или инструкции
  • тематический мерч
  • предметы, связанные с активностями на площадке

В этом случае предмет становится частью опыта мероприятия.

Добавьте интерактив

Опрос на меропритии

Один из самых эффективных способов сделать раздатку запоминающейся – связать её с активностью.

Например:

  • пройти опрос
  • выполнить небольшое задание
  • протестировать продукт
  • принять участие в обсуждении

После этого гость получает подарок.

Такой формат работает лучше обычной раздачи сувениров, потому что человек уже вовлечён в процесс.

Персонализация усиливает эффект

Принты для термопереноса

Люди особенно ценят вещи, которые сделаны специально для них.

Поэтому на мероприятиях хорошо работает персонализация:

  • нанесение прямо на площадке
  • возможность выбрать цвет или дизайн
  • создание предмета при госте

Когда человек участвует в создании вещи, она становится для него более ценной.

Дизайн играет огромную роль

Даже полезный предмет может не работать, если он плохо выглядит.

Современная раздатка должна быть:

  • аккуратной
  • стильной
  • минималистичной
  • удобной в использовании

Важно, чтобы бренд был встроен в дизайн, а не превращал предмет в рекламный баннер.

Ошибка массовой раздачи

Иногда компании делают большую партию сувениров и раздают её всем подряд.

Но раздатка работает лучше, когда она адресная.

Если человек понимает, зачем ему этот предмет и чем он полезен, вероятность того, что он будет пользоваться им, значительно выше.

Почему раздатка может стать инструментом продаж

Когда предмет остаётся с человеком, он продолжает выполнять свою функцию.

Человек:

  • пользуется сумкой
  • носит одежду
  • работает с аксессуаром

И каждый раз видит бренд.

Это превращает раздатку в долгосрочный канал взаимодействия.

Несколько наблюдений из практики

На мероприятиях лучше всего работают форматы, где раздатка становится частью активности.

Например, когда гости проходят опрос или участвуют в небольшой интерактивной зоне и получают подарок – предмет воспринимается совсем иначе.

Он становится не просто сувениром, а частью опыта.

Такие вещи люди сохраняют и используют гораздо чаще.

Итог

Раздатка на мероприятии может быть просто сувениром. А может стать инструментом, который продолжает работать на бренд после окончания события.

Для этого важно помнить несколько принципов:

  • предмет должен быть полезным
  • дизайн должен быть современным
  • брендирование должно быть аккуратным
  • раздатка должна быть связана с событием
  • лучше всего работают интерактив и персонализация

В этом случае раздатка перестаёт быть расходным материалом и превращается в инструмент коммуникации с клиентом.

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