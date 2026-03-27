На большинстве мероприятий раздаточные материалы живут очень недолго.
Гости получают папку с буклетами, рекламные листовки, иногда ручку или блокнот. Через несколько часов всё это оказывается в сумке, а потом – в мусорной корзине.
Но раздатка может работать иначе.
Если подойти к ней правильно, она становится инструментом, который продолжает взаимодействие с клиентом даже после окончания мероприятия.
Главная ошибка раздатки
Большинство компаний воспринимают раздатку как рекламный носитель.
Поэтому в неё кладут:
- буклеты
- каталоги
- листовки
- визитки
Проблема в том, что гости мероприятий получают десятки подобных материалов. Человек физически не может изучить всё, что ему дали.
В результате большинство печатных материалов так и не открывают.
Что на самом деле должна делать раздатка
Хорошая раздатка выполняет три задачи:
- Напоминает о компании
- Создаёт положительное впечатление
- Продолжает контакт с клиентом после мероприятия
Для этого она должна быть не рекламной, а полезной и интересной.
Формула работающей раздатки
событие → эмоция → полезный предмет → напоминание о бренде
Когда человек получает предмет, который действительно можно использовать, он остаётся рядом с ним ещё долго после мероприятия.
А значит – бренд тоже остаётся рядом.
Полезность важнее рекламы
Если предмет не имеет практической ценности, он почти всегда оказывается в мусорной корзине.
Поэтому лучше выбирать вещи, которые человек сможет использовать:
- сумки
- аксессуары
- одежду
- предметы для работы
- полезные мелочи для повседневной жизни
Чем чаще человек использует предмет, тем чаще он взаимодействует с брендом.
Связь с мероприятием
Раздатка работает лучше, когда она связана с самим событием.
Например:
- материалы по теме выступлений
- чек-листы или инструкции
- тематический мерч
- предметы, связанные с активностями на площадке
В этом случае предмет становится частью опыта мероприятия.
Добавьте интерактив
Один из самых эффективных способов сделать раздатку запоминающейся – связать её с активностью.
Например:
- пройти опрос
- выполнить небольшое задание
- протестировать продукт
- принять участие в обсуждении
После этого гость получает подарок.
Такой формат работает лучше обычной раздачи сувениров, потому что человек уже вовлечён в процесс.
Персонализация усиливает эффект
Люди особенно ценят вещи, которые сделаны специально для них.
Поэтому на мероприятиях хорошо работает персонализация:
- нанесение прямо на площадке
- возможность выбрать цвет или дизайн
- создание предмета при госте
Когда человек участвует в создании вещи, она становится для него более ценной.
Дизайн играет огромную роль
Даже полезный предмет может не работать, если он плохо выглядит.
Современная раздатка должна быть:
- аккуратной
- стильной
- минималистичной
- удобной в использовании
Важно, чтобы бренд был встроен в дизайн, а не превращал предмет в рекламный баннер.
Ошибка массовой раздачи
Иногда компании делают большую партию сувениров и раздают её всем подряд.
Но раздатка работает лучше, когда она адресная.
Если человек понимает, зачем ему этот предмет и чем он полезен, вероятность того, что он будет пользоваться им, значительно выше.
Почему раздатка может стать инструментом продаж
Когда предмет остаётся с человеком, он продолжает выполнять свою функцию.
Человек:
- пользуется сумкой
- носит одежду
- работает с аксессуаром
И каждый раз видит бренд.
Это превращает раздатку в долгосрочный канал взаимодействия.
Несколько наблюдений из практики
На мероприятиях лучше всего работают форматы, где раздатка становится частью активности.
Например, когда гости проходят опрос или участвуют в небольшой интерактивной зоне и получают подарок – предмет воспринимается совсем иначе.
Он становится не просто сувениром, а частью опыта.
Такие вещи люди сохраняют и используют гораздо чаще.
Итог
Раздатка на мероприятии может быть просто сувениром. А может стать инструментом, который продолжает работать на бренд после окончания события.
Для этого важно помнить несколько принципов:
- предмет должен быть полезным
- дизайн должен быть современным
- брендирование должно быть аккуратным
- раздатка должна быть связана с событием
- лучше всего работают интерактив и персонализация
В этом случае раздатка перестаёт быть расходным материалом и превращается в инструмент коммуникации с клиентом.
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