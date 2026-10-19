Клиентам на Новый год лучше дарить вещь, которой пользуются каждый день: ежедневник 2027, термокружку, набор с чаем или кофе. Логотип делают аккуратным, а бюджет делят по сегментам: главным клиентам дороже, остальным проще.
Как распределить бюджет
Не обязательно дарить всем одинаковое. Удобная схема из трёх уровней:
|Сегмент
|Пример подарка
|Ориентир
|Главные клиенты, 5-10% базы
|Набор в коробке: ежедневник, ручка, термокружка
|от 3 000 ₽
|Постоянные клиенты
|Ежедневник 2027 или термокружка с гравировкой
|800-2 000 ₽
|Остальная база
|Шоколад с логотипом и открытка
|от 36 до 400 ₽
Что дарят клиентам чаще всего
- Ежедневник 2027. Датированный ежедневник на следующий год считается классикой: им пользуются весь год. Тиснение логотипа фольгой стоит от 20 до 35 ₽ к цене изделия.
- Термокружка с гравировкой. Лазерная гравировка не стирается. Цена гравировки: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50.
- Сладкий набор. Шоколад в фирменной упаковке подходит, когда клиентов много: от 36 ₽ за шоколадку 5 г.
- Чай или кофе в брендированной упаковке. Нейтральный подарок, который уместен для любого клиента.
Как сделать подарок, который запомнят
- Вручайте лично или отправляйте с открыткой от менеджера. Подарок от конкретного человека работает лучше, чем безличная доставка.
- Не ставьте огромный логотип. Клиент будет пользоваться вещью, только если она выглядит достойно.
- Учитывайте отрасль. Производственнику пригодится термокружка в машину, офисному клиенту ежедневник.
- Отправьте до 20 декабря. В последнюю неделю года подарок теряется среди десятков других.
Частые вопросы
Что подарить клиентам на Новый год?
Ежедневник 2027, термокружку с гравировкой, чай или кофе в фирменной упаковке. Для большой базы хватит шоколада с логотипом и открытки.
Сколько тратить на подарок клиенту?
Удобно делить базу на три уровня: главным клиентам от 3 000 ₽, постоянным 800-2 000 ₽, остальным до 400 ₽.
Когда отправлять новогодние подарки клиентам?
Лучше до 20 декабря. Заказ на производство при этом нужно запустить в ноябре.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.