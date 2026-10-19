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Что подарить клиентам на Новый год: идеи для B2B и бюджет

Подарки клиентам на Новый год: что дарить B2B-клиентам, сколько тратить, как сделать его полезным. Ежедневники 2027, термокружки, наборы. Расчёт за 30 минут.

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Что подарить клиентам на Новый год: идеи для B2B и бюджет

Клиентам на Новый год лучше дарить вещь, которой пользуются каждый день: ежедневник 2027, термокружку, набор с чаем или кофе. Логотип делают аккуратным, а бюджет делят по сегментам: главным клиентам дороже, остальным проще.

Как распределить бюджет

Не обязательно дарить всем одинаковое. Удобная схема из трёх уровней:

СегментПример подаркаОриентир
Главные клиенты, 5-10% базыНабор в коробке: ежедневник, ручка, термокружкаот 3 000 ₽
Постоянные клиентыЕжедневник 2027 или термокружка с гравировкой800-2 000 ₽
Остальная базаШоколад с логотипом и открыткаот 36 до 400 ₽

Что дарят клиентам чаще всего

  • Ежедневник 2027. Датированный ежедневник на следующий год считается классикой: им пользуются весь год. Тиснение логотипа фольгой стоит от 20 до 35 ₽ к цене изделия.
  • Термокружка с гравировкой. Лазерная гравировка не стирается. Цена гравировки: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50.
  • Сладкий набор. Шоколад в фирменной упаковке подходит, когда клиентов много: от 36 ₽ за шоколадку 5 г.
  • Чай или кофе в брендированной упаковке. Нейтральный подарок, который уместен для любого клиента.

Как сделать подарок, который запомнят

  • Вручайте лично или отправляйте с открыткой от менеджера. Подарок от конкретного человека работает лучше, чем безличная доставка.
  • Не ставьте огромный логотип. Клиент будет пользоваться вещью, только если она выглядит достойно.
  • Учитывайте отрасль. Производственнику пригодится термокружка в машину, офисному клиенту ежедневник.
  • Отправьте до 20 декабря. В последнюю неделю года подарок теряется среди десятков других.

Частые вопросы

Что подарить клиентам на Новый год?

Ежедневник 2027, термокружку с гравировкой, чай или кофе в фирменной упаковке. Для большой базы хватит шоколада с логотипом и открытки.

Сколько тратить на подарок клиенту?

Удобно делить базу на три уровня: главным клиентам от 3 000 ₽, постоянным 800-2 000 ₽, остальным до 400 ₽.

Когда отправлять новогодние подарки клиентам?

Лучше до 20 декабря. Заказ на производство при этом нужно запустить в ноябре.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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