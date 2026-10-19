Клиентам на Новый год лучше дарить вещь, которой пользуются каждый день: ежедневник 2027, термокружку, набор с чаем или кофе. Логотип делают аккуратным, а бюджет делят по сегментам: главным клиентам дороже, остальным проще.

Как распределить бюджет

Не обязательно дарить всем одинаковое. Удобная схема из трёх уровней:

Сегмент Пример подарка Ориентир Главные клиенты, 5-10% базы Набор в коробке: ежедневник, ручка, термокружка от 3 000 ₽ Постоянные клиенты Ежедневник 2027 или термокружка с гравировкой 800-2 000 ₽ Остальная база Шоколад с логотипом и открытка от 36 до 400 ₽

Что дарят клиентам чаще всего

Ежедневник 2027. Датированный ежедневник на следующий год считается классикой: им пользуются весь год. Тиснение логотипа фольгой стоит от 20 до 35 ₽ к цене изделия.

Датированный ежедневник на следующий год считается классикой: им пользуются весь год. Тиснение логотипа фольгой стоит от 20 до 35 ₽ к цене изделия. Термокружка с гравировкой. Лазерная гравировка не стирается. Цена гравировки: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50.

Лазерная гравировка не стирается. Цена гравировки: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50. Сладкий набор. Шоколад в фирменной упаковке подходит, когда клиентов много: от 36 ₽ за шоколадку 5 г.

Шоколад в фирменной упаковке подходит, когда клиентов много: от 36 ₽ за шоколадку 5 г. Чай или кофе в брендированной упаковке. Нейтральный подарок, который уместен для любого клиента.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как сделать подарок, который запомнят

Вручайте лично или отправляйте с открыткой от менеджера. Подарок от конкретного человека работает лучше, чем безличная доставка.

Подарок от конкретного человека работает лучше, чем безличная доставка. Не ставьте огромный логотип. Клиент будет пользоваться вещью, только если она выглядит достойно.

Клиент будет пользоваться вещью, только если она выглядит достойно. Учитывайте отрасль. Производственнику пригодится термокружка в машину, офисному клиенту ежедневник.

Производственнику пригодится термокружка в машину, офисному клиенту ежедневник. Отправьте до 20 декабря. В последнюю неделю года подарок теряется среди десятков других.

Частые вопросы

Что подарить клиентам на Новый год?

Ежедневник 2027, термокружку с гравировкой, чай или кофе в фирменной упаковке. Для большой базы хватит шоколада с логотипом и открытки.

Сколько тратить на подарок клиенту?

Удобно делить базу на три уровня: главным клиентам от 3 000 ₽, постоянным 800-2 000 ₽, остальным до 400 ₽.

Когда отправлять новогодние подарки клиентам?

Лучше до 20 декабря. Заказ на производство при этом нужно запустить в ноябре.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.