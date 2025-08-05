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Шоколад с логотипом

Плитки, наборы конфет и шоколадные медали в брендированной обёртке. Самый массовый вкусный подарок. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 10 днейпечать упаковки у нас
  • Своя обёрткаполноцветная печать под макет
  • Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
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Шаблон для макета:Шоколад 5 г — этикетка · 94 × 31 мм · PDFвсе шаблоны

Шоколад с логотипом — AEPRINT
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Шоколад с логотипом — форматы и варианты

Мини-плитки, стандартные плитки, наборы конфет и шоколадные фигуры.

  • Мини-плитка с логотипом
    Мини-плитка арт. VK-SH-MNхит продаж Небольшая плитка в фирменной обёртке Полноцветная печать обёртки Шоколад5–20 гОбёртка по запросуцена зависит от тиража
  • Плитка 100 г с логотипом
    Плитка 100 г арт. VK-SH-100основной Стандартная плитка под макет Печать обёртки, крафт или мелованная Шоколад100 гПлитка по запросуцена зависит от тиража
  • Набор конфет с логотипом
    Набор конфет арт. VK-SH-NBподарочный Коробка конфет с фирменной крышкой Печать коробки, лента и бирка Шоколадпо составуКоробка по запросуцена зависит от состава
  • Ещё форматы

    Веса плиток, виды шоколада, фигурные формы и варианты упаковки.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём наполнение и упаковку.
    • Полноцветная обёртка под ваш макет
    • Мини-плитки для массовой раздачи
    • Шоколадные медали и фигуры к событию
    • Наборы конфет в коробке с лентой
    Показать все варианты
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем шоколад с логотипом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать шоколад с логотипом

  • 01Повод

    Новый год, 8 Марта, юбилей или регулярные подарки клиентам — от этого зависит формат и бюджет.

  • 02Бюджет на человека

    От одной плитки шоколада до полноценного набора в коробке.

  • 03Срок годности

    Планируйте вручение внутри срока: у сладостей он короче, чем у чая и мёда.

  • 04Упаковка

    Именно она делает продукт корпоративным подарком, а не покупкой из магазина.

Брендирование упаковки для шоколада

  • Печать обёртки: шоколад с логотипомПечать обёрткиПолноцветная обёртка или этикетка с вашим макетом.
  • Коробка с ложементом: шоколад с логотипомКоробка с ложементомЖёсткая коробка под состав набора.
  • Лента и бирка: шоколад с логотипомЛента и биркаФирменная лента, наклейка-пломба и бирка с пожеланием.
  • Тиснение фольгой: шоколад с логотипомТиснение фольгойАкцент на логотипе крышки коробки.
  • Вкладыш: шоколад с логотипомВкладышОткрытка с поздравлением и составом набора.
  • Сборка: шоколад с логотипомСборкаРазложим наполнение по коробкам и отгрузим готовыми.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 10 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какой формат выбрать

Сравнили форматы вкусных подарков.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Одна позицияхитот 100 шт.по запросуобёрткаполноцветот 10 днеймассовая раздача, минимальный бюджет
Мини-наборот 100 шт.по запросукоробкаполноцветот 14 дней2–3 позиции клиентам и сотрудникам
Подарочный наборот 50 шт.по запросукоробкаполноцветот 14 днейпартнёрам и ключевым клиентам
VIP-наборот 30 шт.по запросудеревогравировкаот 20 днейпервым лицам
Крафтовое оформлениеот 100 шт.по запросукрафт1–2 цветаот 10 днейэко-подход и натуральные продукты
Сборка комплектовот 50 шт.5 ₽/штот 10 днейготовые наборы к вручению
  • Сроки годностиПланируйте вручение внутри срока
  • Новый годТираж закладывать с октября
  • СборкаОтгружаем готовыми комплектами

Цены на шоколад с логотипом

Цена складывается из продукта, упаковки и сборки. Пришлём расчёт под ваш формат и тираж.

Прайс-лист PDF
«Обёртка» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза упаковку, продукт считается отдельно
  • Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
  • Сборка комплектов5 ₽ за изделие
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают шоколад с логотипом

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Новый годОсновной сезон корпоративных подарков.
  • 8 Марта и 23 ФевраляМассовые подарки коллективу.
  • КлиентамВнимание к сделке или к дате.
  • ПартнёрамПодарок с фирменным оформлением.

  • МероприятияКомплимент участникам и гостям.
  • Welcome packПриятная позиция в наборе новичка.
  • ЮбилеиПодарок с символикой события.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие вкусные подарки

Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы — 6 видов в разделе.

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Как заказать шоколад с логотипом

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С шоколадом часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Шоколад с логотипом оптом

Производим шоколад с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Плитки 5–100 г, шоколадные медали, фигуры и наборы конфет. Брендируется упаковка: обёртка плитки, коробка, лента. Полноцвет, тиснение фольгой, вырубка. Сертификаты и декларации предоставляем.

Шоколад — самый массовый съедобный подарок для корпоративных поздравлений: его берут на 8 Марта, Новый год, профессиональные праздники и в welcome pack. Главное преимущество для компании в том, что его точно используют — у получателя не возникает вопроса, куда это деть.

Форматы под задачу

Мини-плитка 5–15 г — самая низкая цена за штуку, её раздают на мероприятиях и вкладывают к заказу. Плитку 50–100 г дарят сотрудникам и клиентам как корпоративное поздравление. Шоколадные медали и монеты идут на детские мероприятия и тематические акции. Фигуры на заказ — логотип, здание, символ года — отливаем в индивидуальной форме. Партнёрам верхнего уровня дарят наборы конфет в коробке.

Что именно брендируется

Логотип наносится на обёртку и коробку, а не на сам шоколад. Исключение — литые фигуры и медали, где рельеф формуется при отливке, и печать пищевыми красителями по белому шоколаду. Обёртка запечатывается полноцветом, коробка делается с тиснением и ложементом под раскладку.

Сроки и температура

От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября. Шоколад чувствителен к температуре: летом и при доставке в жару нужен температурный режим перевозки, иначе плитки теряют вид. Срок годности ограничен, поэтому тираж считают под конкретную дату вручения, а не про запас.

Частые вопросы о шоколаде

Шоколад с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук на одиночные позиции и от 50 на подарочные наборы. Новогодние тиражи закладывайте с октября.

Сколько стоит подарок?

Цена складывается из продукта, упаковки и сборки, поэтому считаем её под формат и тираж: мини-плитка 5–15 г даёт самую низкую цену за штуку, наборы конфет в коробке дороже. Сборка комплектов — 5 ₽ за изделие. Пришлём бесплатный расчёт под ваш бюджет.

Какой срок годности у продукта?

Срок годности ограничен и зависит от продукта, точные данные указываем на каждой упаковке. Поэтому тираж считаем под конкретную дату вручения, а не про запас. Если подарки нужны к определённому событию, сообщите дату — подберём продукт с подходящим сроком.

Шоколад с логотипом: сколько занимает изготовление?

Одиночные позиции в брендированной обёртке делаем от 10 дней, мини-наборы и подарочные наборы — от 14 дней, VIP-наборы в дереве — от 20 дней. Под Новый год заказ лучше размещать с октября. Летом при доставке учитываем температурный режим перевозки, чтобы плитки сохранили вид.

Соберёте набор под наш бюджет?

Да, подберём формат под бюджет: от одной плитки в фирменной обёртке до набора конфет в коробке с лентой, вкладышем и тиснением на крышке. Для первых лиц возможен VIP-набор в деревянной коробке с гравировкой. Предложим несколько вариантов состава с расчётом.

Сделаете макет упаковки?

Да, макет и визуализацию упаковки делаем бесплатно и согласуем до запуска. Брендируется упаковка: полноцветная обёртка плитки, коробка с тиснением и ложементом, лента и бирка. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Есть ли документы на продукцию?

Да, на шоколадную продукцию предоставляем сертификаты и декларации. Состав и срок годности указываем на каждой упаковке. Если вашей службе закупок нужен определённый пакет документов, сообщите заранее — менеджер уточнит.

Отгрузите готовыми комплектами?

Да, разложим наполнение по коробкам, добавим вкладыш и ленту и отгрузим готовыми комплектами к вручению. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, от 50 штук. Доставляем по всей России транспортными компаниями, летом — с учётом температурного режима.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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