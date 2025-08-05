Шоколад с логотипом оптом

Производим шоколад с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Плитки 5–100 г, шоколадные медали, фигуры и наборы конфет. Брендируется упаковка: обёртка плитки, коробка, лента. Полноцвет, тиснение фольгой, вырубка. Сертификаты и декларации предоставляем.

Шоколад — самый массовый съедобный подарок для корпоративных поздравлений: его берут на 8 Марта, Новый год, профессиональные праздники и в welcome pack. Главное преимущество для компании в том, что его точно используют — у получателя не возникает вопроса, куда это деть.

Форматы под задачу Мини-плитка 5–15 г — самая низкая цена за штуку, её раздают на мероприятиях и вкладывают к заказу. Плитку 50–100 г дарят сотрудникам и клиентам как корпоративное поздравление. Шоколадные медали и монеты идут на детские мероприятия и тематические акции. Фигуры на заказ — логотип, здание, символ года — отливаем в индивидуальной форме. Партнёрам верхнего уровня дарят наборы конфет в коробке. Что именно брендируется Логотип наносится на обёртку и коробку, а не на сам шоколад. Исключение — литые фигуры и медали, где рельеф формуется при отливке, и печать пищевыми красителями по белому шоколаду. Обёртка запечатывается полноцветом, коробка делается с тиснением и ложементом под раскладку. Сроки и температура От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября. Шоколад чувствителен к температуре: летом и при доставке в жару нужен температурный режим перевозки, иначе плитки теряют вид. Срок годности ограничен, поэтому тираж считают под конкретную дату вручения, а не про запас.