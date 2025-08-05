Мёд с логотипом
Мёд в баночках с фирменной этикеткой и крышкой. Натуральный подарок с длинным сроком годности. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейфасовка и оформление у нас
- Своя этикеткаи крышка под фирменный цвет
- Длинный срокмёд хранится дольше сладостей
Мёд с логотипом — форматы и варианты
Баночки 30–250 г, наборы из нескольких сортов и мёд в подарочной коробке.
- Баночка 30–50 г арт. VK-MD-30для раздачи Мини-формат для массовых тиражей Этикетка и крышка под фирменный стиль по запросуцена зависит от тиража
- Баночка 250 г арт. VK-MD-250основной Полноценная банка как подарок Печать этикетки, лента на горлышке по запросуцена зависит от тиража
- Набор сортов арт. VK-MD-NBподарочный Несколько сортов в общей коробке Печать коробки, вкладыш с описанием по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты
Объёмы, сорта мёда, деревянные ложки, крафт и подарочные коробки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём наполнение и упаковку.
- Этикетка и крышка в фирменном стиле
- Наборы из нескольких сортов с описанием
- Деревянная ложка и лента в комплекте
- Крафтовое оформление для эко-подхода
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем мёд с логотипом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать мёд с логотипом
- 01Повод
Новый год, 8 Марта, юбилей или регулярные подарки клиентам — от этого зависит формат и бюджет.
- 02Бюджет на человека
От одной плитки шоколада до полноценного набора в коробке.
- 03Срок годности
Планируйте вручение внутри срока: у сладостей он короче, чем у чая и мёда.
- 04Упаковка
Именно она делает продукт корпоративным подарком, а не покупкой из магазина.
Брендирование упаковки для мёда
- Печать обёрткиПолноцветная обёртка или этикетка с вашим макетом.
- Коробка с ложементомЖёсткая коробка под состав набора.
- Лента и биркаФирменная лента, наклейка-пломба и бирка с пожеланием.
- Тиснение фольгойАкцент на логотипе крышки коробки.
- ВкладышОткрытка с поздравлением и составом набора.
- СборкаРазложим наполнение по коробкам и отгрузим готовыми.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какой формат выбрать
Сравнили форматы вкусных подарков.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Одна позицияхит
|от 100 шт.
|по запросу
|обёртка
|полноцвет
|от 10 дней
|массовая раздача, минимальный бюджет
|Мини-набор
|от 100 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|2–3 позиции клиентам и сотрудникам
|Подарочный набор
|от 50 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|партнёрам и ключевым клиентам
|VIP-набор
|от 30 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 20 дней
|первым лицам
|Крафтовое оформление
|от 100 шт.
|по запросу
|крафт
|1–2 цвета
|от 10 дней
|эко-подход и натуральные продукты
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 10 дней
|готовые наборы к вручению
- Сроки годностиПланируйте вручение внутри срока
- Новый годТираж закладывать с октября
- СборкаОтгружаем готовыми комплектами
Цены на мёд с логотипом
Цена складывается из продукта, упаковки и сборки. Пришлём расчёт под ваш формат и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза упаковку, продукт считается отдельно
- Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Вкусный подарочный набор
- Чайный набор с логотипом
- Кофе и шоколад с логотипом
- Чай с логотипом
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают мёд с логотипом
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Новый годОсновной сезон корпоративных подарков.
- 8 Марта и 23 ФевраляМассовые подарки коллективу.
- КлиентамВнимание к сделке или к дате.
- ПартнёрамПодарок с фирменным оформлением.
- МероприятияКомплимент участникам и гостям.
- Welcome packПриятная позиция в наборе новичка.
- ЮбилеиПодарок с символикой события.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие вкусные подарки
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы — 6 видов в разделе.
Как заказать мёд с логотипом
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С мёдом часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Мёд с логотипом оптом
Производим мёд с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Стеклянные баночки 30–250 г, крышка с деревянной или тканевой отделкой, фирменная этикетка и контрэтикетка. Наборы из нескольких сортов в коробке. Сертификаты и декларации предоставляем.
Мёд в баночке — подарок, который выглядит дороже своей стоимости: натуральный продукт в стекле воспринимается как забота и вкус, а не как сувенир из каталога. Компании берут его на Новый год, к профессиональным праздникам и для подарков партнёрам, где важна сдержанность.
Объём и формат
Мини-баночка 30–50 г — самый ходовой формат для конференций: массовая раздача и вложение в набор. 100–150 г — самостоятельный подарок сотруднику или клиенту. Партнёрам и руководителям дарят 250 г или наборы из трёх-четырёх сортов. Стекло выглядит статуснее пластика и лучше держит вид на фото.
Брендирование
Фирменная этикетка на лицевой стороне, контрэтикетка с составом и сроком годности на обороте — обязательна по требованиям маркировки. Крышка закрывается тканью или деревянной накладкой с гравировкой логотипа. Возможна упаковка в индивидуальную коробку с ложементом или в крафт-мешочек.
Сроки
От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября: в ноябре фасовочные производства загружены. Мёд не боится перевозки и имеет длительный срок годности, что упрощает логистику по сравнению с шоколадом.
Частые вопросы о мёде
Мёд с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на одиночные позиции и от 50 на подарочные наборы. Новогодние тиражи закладывайте с октября.
Сколько стоит подарок?
Цена складывается из мёда, баночки, оформления и сборки, поэтому считаем её под формат и тираж. Мини-баночка 30–50 г — самый бюджетный вариант для массовой раздачи, 250 г и наборы сортов дороже. Сборка комплектов — 5 ₽ за изделие, расчёт бесплатный.
Какой срок годности у продукта?
Мёд имеет длительный срок годности и хранится дольше сладостей, поэтому с ним проще планировать вручение. Точный срок указываем на контрэтикетке каждой баночки вместе с составом. Конкретные данные по выбранному сорту уточнит менеджер.
Мёд с логотипом: сколько занимает изготовление?
Одиночные баночки с фирменной этикеткой делаем от 10 дней, наборы в коробке — от 14 дней, VIP-наборы в дереве — от 20 дней. Под Новый год заказ лучше размещать с октября: в ноябре фасовочные производства загружены. Мёд не боится перевозки, что упрощает доставку.
Соберёте набор под наш бюджет?
Да, подберём состав под бюджет: от мини-баночки с этикеткой до набора из трёх-четырёх сортов в коробке с ложементом. Мёд можно дополнить другими позициями в общей упаковке. Предложим несколько вариантов с расчётом.
Сделаете макет упаковки?
Да, макет и визуализацию делаем бесплатно и согласуем до запуска. Оформляем фирменную этикетку на лицевой стороне, контрэтикетку с составом и сроком годности, крышку с тканью или деревянной накладкой с гравировкой логотипа. Логотип принимаем в векторе, растровый дизайнер отрисует.
Есть ли документы на продукцию?
Да, на мёд предоставляем сертификаты и декларации. Состав и срок годности указываем на контрэтикетке — это обязательно по требованиям маркировки. Если нужен определённый пакет документов для закупок, менеджер уточнит.
Отгрузите готовыми комплектами?
Да, разложим баночки по коробкам или крафт-мешочкам, добавим вкладыш и отгрузим готовыми комплектами к вручению. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, от 50 штук. Доставляем по всей России транспортными компаниями.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.