Мёд с логотипом оптом

Производим мёд с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Стеклянные баночки 30–250 г, крышка с деревянной или тканевой отделкой, фирменная этикетка и контрэтикетка. Наборы из нескольких сортов в коробке. Сертификаты и декларации предоставляем.

Мёд в баночке — подарок, который выглядит дороже своей стоимости: натуральный продукт в стекле воспринимается как забота и вкус, а не как сувенир из каталога. Компании берут его на Новый год, к профессиональным праздникам и для подарков партнёрам, где важна сдержанность.

Объём и формат Мини-баночка 30–50 г — самый ходовой формат для конференций: массовая раздача и вложение в набор. 100–150 г — самостоятельный подарок сотруднику или клиенту. Партнёрам и руководителям дарят 250 г или наборы из трёх-четырёх сортов. Стекло выглядит статуснее пластика и лучше держит вид на фото. Брендирование Фирменная этикетка на лицевой стороне, контрэтикетка с составом и сроком годности на обороте — обязательна по требованиям маркировки. Крышка закрывается тканью или деревянной накладкой с гравировкой логотипа. Возможна упаковка в индивидуальную коробку с ложементом или в крафт-мешочек. Сроки От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября: в ноябре фасовочные производства загружены. Мёд не боится перевозки и имеет длительный срок годности, что упрощает логистику по сравнению с шоколадом.