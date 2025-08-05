Зарядные устройства с логотипом оптом

Производим зарядные устройства с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Сетевые адаптеры USB-A и USB-C с быстрой зарядкой, автомобильные зарядки, кабели и универсальные наборы. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Зарядное устройство — самая утилитарная электроника: его используют каждый день и носят с собой в поездки. Логотип на адаптере видят каждый раз при подключении телефона, а кабели с логотипом раздаются на конференциях как расходник, который всегда нужен.

Совместимость Современным телефонам и ноутбукам подходит USB-C с быстрой зарядкой Power Delivery, старым устройствам — USB-A. Когда неизвестно, что у получателей, выручает универсальный кабель 3-в-1 с Lightning, USB-C и micro-USB — он закрывает любой телефон. Водителям и автобизнесу дарят автомобильную зарядку. Нанесение Площадь адаптера небольшая, логотип упрощаем до знака. На кабелях наносим на коннектор или на бирку-держатель. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.