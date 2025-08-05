Зарядные устройства с логотипом
Сетевые адаптеры, автомобильные зарядки и кабели «три в одном». Недорогой полезный подарок большим тиражом. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Небольшая ценаподходит для массовых тиражей
- Каждый деньлежит в сумке и в машине
Зарядные устройства с логотипом — модели
Сетевые адаптеры, автозарядки, кабели с несколькими разъёмами и наборы.
- Кабель energyFlex Pro арт. G21327.60в наличии 10 000+ шт Кабель-ланъярд Шелкография или термоперенос от 519 ₽цена без нанесения
- Кабель Vonmahlen арт. TWALE00001в наличии 5 000+ шт 6 в 1, быстрая зарядка УФ-печать или тампопечать от 2 630 ₽цена без нанесения
- Кабель Tres арт. O5-13496100в наличии 10 000+ шт Кабель-брелок Лазерная гравировка от 547 ₽цена без нанесения
- Кабель Charge-it арт. O590918в наличии 1 000+ шт 3 разъёма в одном УФ-печать или тампопечать от 400 ₽цена без нанесения
- Power Bank Phantom арт. OG5448-3в наличии 1 000+ шт Встроенные кабели УФ-печать или тампопечать от 2 039 ₽цена без нанесения
- Зарядная станция Fulcrum арт. G22010.60в наличии 1 000+ шт Зарядка нескольких устройств УФ-печать или тампопечать от 1 990 ₽цена без нанесения
- Кабель Ion арт. O595714в наличии 5 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 1 161 ₽цена без нанесения
- Кабель Omniline арт. G19554.00в наличии 5 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 599 ₽цена без нанесения
- Кабель 3 в 1 арт. V6011.07в наличии 1 000+ шт Micro, Type-C, Lightning УФ-печать или тампопечать от 50 ₽цена без нанесения
- Кабель Lite Omniline арт. G12025.30в наличии 1 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 599 ₽цена без нанесения
- Кабель Unicable арт. O823031в наличии 1 000+ шт 4 в 1 с бамбуковой вставкой Лазерная гравировка от 490 ₽цена без нанесения
- Кабель Retrax арт. O823032в наличии 1 000+ шт 3 в 1 с ретрактором УФ-печать или тампопечать от 582 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кабелей и зарядных устройств в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Быстрая зарядка и USB-C в современных моделях
- Печать логотипа на корпусе и разветвителе
- Кабели в фирменном чехле-органайзере
- Наборы: адаптер, кабель и автозарядка вместе
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем зарядные устройства на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать зарядные устройства
- 01Модель и характеристики
Ёмкость, мощность, время работы — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на зарядное устройство
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на зарядное устройство
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают зарядные устройства
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать зарядные устройства
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С зарядными устройствами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Зарядные устройства с логотипом оптом
Производим зарядные устройства с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Сетевые адаптеры USB-A и USB-C с быстрой зарядкой, автомобильные зарядки, кабели и универсальные наборы. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Зарядное устройство — самая утилитарная электроника: его используют каждый день и носят с собой в поездки. Логотип на адаптере видят каждый раз при подключении телефона, а кабели с логотипом раздаются на конференциях как расходник, который всегда нужен.
Совместимость
Современным телефонам и ноутбукам подходит USB-C с быстрой зарядкой Power Delivery, старым устройствам — USB-A. Когда неизвестно, что у получателей, выручает универсальный кабель 3-в-1 с Lightning, USB-C и micro-USB — он закрывает любой телефон. Водителям и автобизнесу дарят автомобильную зарядку.
Нанесение
Площадь адаптера небольшая, логотип упрощаем до знака. На кабелях наносим на коннектор или на бирку-держатель. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о зарядных устройствах
Зарядные устройства с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Зарядные устройства с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Кабели и зарядки стоят от 50 ₽ (кабель 3 в 1) до 2 630 ₽ (Vonmahlen) без нанесения, зарядная станция Fulcrum — от 1 990 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на небольших тиражах и от 31 ₽ от 1 000 шт. Минимальный тираж — от 50 штук, итоговую цену с печатью и упаковкой рассчитаем под модель.
Зарядные устройства с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Площадь адаптера небольшая, поэтому логотип упрощаем до знака и наносим УФ-печатью или гравировкой по корпусу. На кабелях печатаем на коннектор или бирку-держатель, на больших тиражах экономична тампопечать в 1–2 цвета. Вариант покажем на бесплатной визуализации.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на зарядные устройства действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Подскажем по совместимости: USB-C с Power Delivery для современных телефонов и ноутбуков, кабель 3-в-1 — когда устройства получателей неизвестны.
Зарядные устройства с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве — от 5 дней, УФ-DTF и брендированная упаковка — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Адаптеры и кабели выпускаются в нескольких цветах, подберём ближайший к вашему бренду. Окрашивание корпуса точно в фирменный цвет возможно только на заказных партиях — условия и тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Упаковываем в коробку с ложементом и брендируем коробку и вкладыш полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём набор: сетевой адаптер, автомобильная зарядка и кабель или комплект с пауэрбанком — удобный вариант для водителей и командировок. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.