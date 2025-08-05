Магнитные кубики с логотипом
Набор кубиков на магнитах, из которых собирается фигура. Настольная головоломка и рекламный носитель одновременно. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейпечать и сборка у нас
- На магнитахкубики собираются в фигуру
- На столекрутят и собирают месяцами
Магнитные кубики — форматы и варианты
Наборы из 4–8 кубиков с магнитами внутри и полноцветной печатью по граням.
- Набор из 4 кубиков арт. PG-MK-04хит продаж Кубики на магнитах, печать по всем граням Полноцветная печать, картонная коробка по запросуцена зависит от тиража
- Набор из 6 кубиков арт. PG-MK-06больше вариантов Больше комбинаций сборки Печать по граням, фирменная коробка по запросуцена зависит от тиража
- В подарочной коробке арт. PG-MK-PKподарочный Набор в коробке с ложементом Печать по кубикам и по упаковке по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Количество кубиков, размеры, раскладка макета и виды упаковки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Печать по всем граням каждого кубика
- Сюжет, который собирается из нескольких граней
- Фирменная коробка с инструкцией
- Разработка раскладки макета под сборку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем магнитные кубики на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать магнитные кубики
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для магнитных кубиков
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на магнитные кубики
Цена зависит от формата, материала, объёма блока и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают магнитные кубики
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиПредмет, который берут в руки и не выпускают.
- IT-компанииГоловоломка для аудитории, которая любит задачи.
- КонференцииПодарок в комплекте участника.
- Деловые подаркиНастольный предмет с вовлечением.
- ОбучениеНаглядный материал с брендом.
- Мерч-шопыПозиция с высокой воспринимаемой ценностью.
- Промо-кампанииНоситель со сборным сюжетом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать магнитные кубики
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С магнитными кубиками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Магнитные кубики с логотипом оптом
Производим магнитные кубики с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Кубик из четырёх или восьми блоков на магнитах, картон 300 г/м² с полноцветной печатью и ламинацией, размер грани 5–7 см. Собственное производство в Екатеринбурге.
Магнитный кубик — настольный сувенир, который вертят в руках: блоки на магнитах складываются в разные фигуры и открывают новые грани с изображениями. Он живёт на рабочем столе и работает как антистресс, поэтому его берут для подарков сотрудникам, партнёрам и как раздатку на конференциях.
Как работает
Блоки соединены магнитами и перекладываются в несколько положений — куб, плоскость, крест. Каждая грань несёт своё изображение: логотип, продукт, этапы процесса, ценности компании, фотографии. При перекладывании картинка меняется, и человек продолжает крутить кубик, чтобы увидеть всё. Это удерживает внимание дольше любого плоского носителя.
Что размещать
Кубик работает, когда на гранях есть история: этапы производства, линейка продуктов, команда, календарь. Один логотип на всех гранях — слабое использование формата. Макет для кубика требует раскладки под механику — помогаем с подготовкой. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о магнитных кубиках
Магнитные кубики с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Магнитные кубики с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от количества блоков, размера грани, отделки, упаковки и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Подарочная коробка считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. На больших тиражах цена за кубик заметно ниже.
Магнитные кубики с логотипом: сколько занимает изготовление?
Магнитные кубики изготавливаем от 10 дней — печать и сборка проходят на нашем производстве. Образец согласуем до запуска тиража, поэтому под конференцию или Новый год закладывайте время на это. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и образец согласуем до запуска тиража. Макет кубика требует раскладки под механику — помогаем разместить на гранях историю: этапы производства, линейку продуктов, команду, календарь. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Кубики делаем из картона 300 г/м² с полноцветной печатью и ламинацией, размер грани — 5–7 см. Набор собирается из нескольких блоков на магнитах, которые складываются в куб, плоскость или крест. Количество блоков подберём под сюжет на гранях.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет есть офсет по Пантону — от 1 000 штук. На меньших тиражах печатаем полноцветом, а образец согласуем до запуска, чтобы вы увидели цвет заранее. Менеджер подскажет оптимальный вариант.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинация входит в конструкцию кубика: она защищает грани, которые постоянно крутят в руках. Тиснение фольгой и другие эффекты на гранях — по запросу, возможность уточнит менеджер под ваш макет. Отделка считается отдельно.
Есть срочная печать?
Кубик — изделие со сборкой, поэтому срочное изготовление ограничено: минимальный срок — от 10 дней. Если дата мероприятия жёсткая, расскажите о ней сразу — менеджер подскажет, что успеем. Менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.