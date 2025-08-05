Магнитные кубики с логотипом оптом

Производим магнитные кубики с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Кубик из четырёх или восьми блоков на магнитах, картон 300 г/м² с полноцветной печатью и ламинацией, размер грани 5–7 см. Собственное производство в Екатеринбурге.

Магнитный кубик — настольный сувенир, который вертят в руках: блоки на магнитах складываются в разные фигуры и открывают новые грани с изображениями. Он живёт на рабочем столе и работает как антистресс, поэтому его берут для подарков сотрудникам, партнёрам и как раздатку на конференциях.

Как работает Блоки соединены магнитами и перекладываются в несколько положений — куб, плоскость, крест. Каждая грань несёт своё изображение: логотип, продукт, этапы процесса, ценности компании, фотографии. При перекладывании картинка меняется, и человек продолжает крутить кубик, чтобы увидеть всё. Это удерживает внимание дольше любого плоского носителя. Что размещать Кубик работает, когда на гранях есть история: этапы производства, линейка продуктов, команда, календарь. Один логотип на всех гранях — слабое использование формата. Макет для кубика требует раскладки под механику — помогаем с подготовкой. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.