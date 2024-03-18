Корпоративные брелоки, обвесы и ремешки для телефона из паракорда в цветах вашего бренда: на ключи, сумку, рюкзак, чехол и запястье. Тираж от 50 шт., срок от 5 рабочих дней, цена от 390 ₽ с логотипом. Любую модель собираем под ваш заказ или ТЗ на своём производстве в Екатеринбурге, доставка по России.
От 50 штукминимальный тираж одной модели
От 5 днейсрок для тиража 50-100 шт.
10 моделейот шарма 11 см до ремешка 32 см
3D-фигурка с логотипомдопечатаем ракетку, каску, руль: под вашу отрасль
Выберите тематикуЦвета шнура, иконка на подвеске и надпись под отрасль. Все модели ниже переключатся на неё.
Примеры моделей и цены
Это примеры наших изделий: любую модель меняем под вас: шнур, цвет, длину, фурнитуру, подвески и надписи, или делаем полностью по вашему ТЗ. Цена за штуку с НДС, логотип на подвеске входит.
Выгодно
Размер≈ 15 см
Тематика: IT
Брелок с узлом на карабине
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
450 ₽
22 500 ₽
100 шт
430 ₽
43 000 ₽
300 шт
410 ₽
123 000 ₽
500 шт
400 ₽
200 000 ₽
1 000 шт
390 ₽
390 000 ₽
Плотный узел из шнура, надпись из бусин-кубиков, металлические наконечники, вертлюг и карабин. Для ключей и сумки. Длина ≈ 15 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
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3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 17 см
Тематика: Спорт
Брелок-змейка с 3D-словом
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
490 ₽
24 500 ₽
100 шт
470 ₽
47 000 ₽
300 шт
450 ₽
135 000 ₽
500 шт
440 ₽
220 000 ₽
1 000 шт
430 ₽
430 000 ₽
Один шнур с плетением «змейка», две бусины и объёмное слово на кольце. Самый простой в сборке: для больших тиражей. Длина ≈ 17 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 20 см
Тематика: Медицина
Браслет с бусинами на кольце
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
520 ₽
26 000 ₽
100 шт
500 ₽
50 000 ₽
300 шт
480 ₽
144 000 ₽
500 шт
470 ₽
235 000 ₽
1 000 шт
460 ₽
460 000 ₽
Двойной шнур с узлами, надпись бусинами-кубиками, светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом на пружинном кольце. Носят на руке или на сумке. Длина ≈ 20 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 18 см
Тематика: Авто
Петля-браслет на кольце
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
560 ₽
28 000 ₽
100 шт
540 ₽
54 000 ₽
300 шт
520 ₽
156 000 ₽
500 шт
510 ₽
255 000 ₽
1 000 шт
500 ₽
500 000 ₽
Толстый шнур с узлами, бусины с названием и подвеска на пружинном кольце. Носят на запястье или вешают на сумку. Длина ≈ 18 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 11 см
Тематика: Спорт
Шарм на телефон
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
590 ₽
29 500 ₽
100 шт
570 ₽
57 000 ₽
300 шт
550 ₽
165 000 ₽
500 шт
540 ₽
270 000 ₽
1 000 шт
530 ₽
530 000 ₽
Короткий пучок шнуров с объёмным словом, бусинами и подвеской. Крепится к любому чехлу через тонкую пластину. Длина ≈ 11 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
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3D-фигурка+60 ₽ / шт
Карабин+30 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Концы+30 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 16 см
Тематика: Авто
Обвес на карабине-сердце
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
620 ₽
31 000 ₽
100 шт
600 ₽
60 000 ₽
300 шт
580 ₽
174 000 ₽
500 шт
570 ₽
285 000 ₽
1 000 шт
560 ₽
560 000 ₽
Карабин-сердце, плетёный шнур с бусинами-буквами и иконками, крупная подвеска на цепочке. Длина ≈ 16 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 15 см
Тематика: Стройка
Обвес с плашкой и ПВХ-биркой
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
650 ₽
32 500 ₽
100 шт
630 ₽
63 000 ₽
300 шт
610 ₽
183 000 ₽
500 шт
600 ₽
300 000 ₽
1 000 шт
590 ₽
590 000 ₽
S-карабин, узорный паракорд, косичка, квадратная светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом и мягкая бирка из ПВХ. Длина ≈ 15 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Хит
Размер≈ 32 см
Тематика: Медицина
Ремешок для телефона на запястье
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
690 ₽
34 500 ₽
100 шт
670 ₽
67 000 ₽
300 шт
650 ₽
195 000 ₽
500 шт
640 ₽
320 000 ₽
1 000 шт
630 ₽
630 000 ₽
Петля из двух шнуров с регулировкой узлом, пластина под чехол, светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом и бусины с надписью. Носят на запястье каждый день. Длина ≈ 32 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Карабин+30 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Концы+30 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 20 см
Тематика: IT
Обвес с объёмными буквами
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
790 ₽
39 500 ₽
100 шт
770 ₽
77 000 ₽
300 шт
750 ₽
225 000 ₽
500 шт
740 ₽
370 000 ₽
1 000 шт
730 ₽
730 000 ₽
Кисть из шнуров трёх цветов на овальном карабине, слово из 3D-букв нанизано на шнур, рядом светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом. Длина ≈ 20 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
К Новому году
Размер≈ 22 см
Тематика: Финансы
Кисть «2027» на карабине
Тираж
Цена за шт.
Сумма за тираж
50 шт
890 ₽
44 500 ₽
100 шт
870 ₽
87 000 ₽
300 шт
850 ₽
255 000 ₽
500 шт
840 ₽
420 000 ₽
1 000 шт
830 ₽
830 000 ₽
Пышная кисть из 8-10 шнуров, бусины с годом и надпись на обмотке. Новогодний подарок в цветах бренда. Длина ≈ 22 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.
Добавить к заказу
3D-фигурка+60 ₽ / шт
Сердце+45 ₽ / шт
С муфтой+65 ₽ / шт
Вертлюг+38 ₽ / шт
Подвеска+55 ₽ / шт
Бусины+15 ₽ / шт
2-й цвет+20 ₽ / шт
Гравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакет+18 ₽ / шт
Коробка+60 ₽ / шт
Все модели на странице это примеры наших изделий. Любой обвес собираем под заказ или по вашему ТЗ: другой шнур и цвет, длина, фурнитура, свои подвески, 3D-фигурки и надписи.
Сроки после согласования макета: 50-100 шт. от 5 рабочих дней, 300 шт. от 7, 500 шт. от 10, 1 000 шт. от 15 рабочих дней.
3D-фигурка: печатаем на своих 3D-принтерах любой логотип или символ отрасли, ракетку, каску, руль, крест, знак рубля. Разовая подготовка 3D-модели: 1 500 ₽ на тираж. Мягкие ПВХ-бирки по своей форме: от 500 шт., срок от 40 дней.
Тематика: готовая цветовая схема. Цвета шнура и надпись можно сделать под ваш брендбук без доплаты.
Подвеска: мягкая светоотражающая из ПВХ со склада: круг, квадрат или треугольник, логотип наносим в полный цвет.
Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём вариант и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Делаем сами — на своём производстве в Екатеринбурге
Собираем обвесы на своём производстве в Екатеринбурге. Подвески печатаем на УФ-принтере, буквы и фигурки на 3D-принтерах, плетём и упаковываем вручную. Без посредников и субподряда.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производство на ул. Черепанова
Наше производствоул. Черепанова, 28Б Екатеринбург, производство и склад
Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне.
Очень рады, что так близко с Уральским центром кинезиотерапии №2 находится компания АЕ Принт. Вопрос о заказе нужной сувенирки решили быстро и оперативно. Ещё и на экскурсии побывали на производстве, посмотрели что и как делается. Отдельная благодарность нашему манагеру Ирине Пищулиной, которая профессионально реагировала на все наши хотелки. Ещё бы отметили шоурум в офисе: наглядно, разнообразно по образцам и всё можно потрогать.
Огромная благодарность за изготовление наших новогодних открыток! Качество — супер, все исполнено очень аккуратно. Отдельное спасибо менеджерам за комфортное взаимодействие! Самые лучшие на рынке сувенирной продукции! Рекомендуем всем!
Второй раз работаем с компанией. Заказывали ручки с логотипом танцевального коллектива, в качестве сувенира на окончание сборов и к началу учебного года. Благодарим за оперативность. Быстрый подбор подходящего варианта ручки, макет печати был сразу принят без изменений. Огромное спасибо менеджеру Екатерине, всегда была на связи, договорилась для нас о кратчайших сроках печати. Уже планируем в ближайшее время новое сотрудничество.
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно
Брелоки, обвесы и ремешки из паракорда с логотипом оптом
Брелоки и обвесы из паракорда с логотипом, один из самых заметных форматов корпоративного мерча в 2026 году. Их вешают на ключи, сумку, рюкзак или телефон, и логотип компании всё время на виду. В отличие от ручки или кружки, такой брелок не лежит в ящике стола: его носят каждый день.
AEPRINT изготавливает обвесы из паракорда оптом от 50 штук: ремешки для телефона на запястье, шармы на чехол, брелоки на карабине, браслеты-петли и новогодние кисти. Логотип печатаем в полный цвет на мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске, название собираем из бусин-букв или печатаем объёмными буквами на 3D-принтере. Цена от 390 ₽ за штуку с НДС, срок от 5 рабочих дней.
Для отраслей есть готовые коллекции: обвесы для автодилеров, клиник, IT-компаний, банков, строительных компаний и спортивных клубов. Производство в Екатеринбурге, доставка по России: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Уфа, Сургут, ХМАО и ЯНАО.
Материалы и нанесение
Шнур: паракорд 4 мм: однотонный или узорный. Логотип печатаем УФ-принтером в полный цвет на мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске со склада: круг, квадрат или треугольник. Объёмные слова и фигурки печатаем на своих 3D-принтерах, надписи собираем из бусин-кубиков, на карабине можно выгравировать логотип лазером.
Как выбрать под задачу
Для сотрудников на каждый день подходят ремешок или шарм на телефон. Для раздачи на выставке и больших тиражей, брелок-змейка или брелок с узлом. Для подарка к празднику: кисть «2027» или обвес на карабине-сердце. Для стройки и производства: премиум-обвес с плашкой и ПВХ-биркой.
Отраслевые коллекции
Шесть готовых тематик: авто (красный и чёрный, руль), медицина (бирюза и белый, крест с сердцем), спорт (неоновый лайм, ракетка), IT (синий и графит, тег </>), финансы (тёмно-синий и золото, знак рубля), стройка (оранжевый и чёрный, каска). Их удобно дарить к Дню автомобилиста, Дню медика, Дню программиста, Дню финансиста и Дню строителя.
Условия
Минимальный тираж: 50 штук одной модели, минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Все цены с НДС, работаем по договору, документы через ЭДО. Макет и визуализация бесплатно, образец: по запросу. Доставляем по всей России транспортными компаниями.
Частые вопросы о брелоках и ремешках из паракорда
Какой минимальный тираж брелоков из паракорда с логотипом?
От 50 штук одной модели. Цвета шнура и надписи можно разделить внутри тиража. Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽.
Можно сделать обвес по своему дизайну?
Да. Модели на странице: примеры. Под заказ или по вашему ТЗ меняем шнур и цвет, длину, карабины и фурнитуру, форму подвески, добавляем 3D-фигурки, бусины и надписи. Пришлите эскиз или описание: сделаем макет и расчёт.
Сколько стоит брелок или обвес из паракорда с логотипом?
От 390 ₽ за брелок с узлом при тираже 1 000 шт. до 890 ₽ за новогоднюю кисть при 50 шт. В цену входят шнур, фурнитура, подвеска с логотипом и сборка. Все цены с НДС.
Какой срок изготовления?
Тираж 50-100 шт. делаем от 5 рабочих дней после согласования макета, 300 шт. от 7, 500 шт. от 10, 1 000 шт. от 15 рабочих дней. Мягкие ПВХ-бирки по своей форме льём от 40 дней.
Какого размера обвесы?
Шарм на телефон: около 11 см, брелоки на карабине: 15-20 см, кисть «2027», около 22 см, ремешок на запястье, около 32 см.
Где размещается логотип?
На мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске в полный цвет (круг, квадрат или треугольник). Ещё: надпись из бусин-букв или 3D-букв, гравировка на карабине, своя 3D-фигурка или ПВХ-бирка.
Можно подобрать цвета шнура под брендбук?
Да, подбираем паракорд под цвета бренда без доплаты, есть однотонный и узорный шнур.
Подходит ли ремешок для телефона к любому смартфону?
Да. Тонкая пластина вставляется между телефоном и чехлом, шнур выходит через разъём зарядки. Подходит для iPhone и Android.
Работаете с юрлицами?
Да. Договор, счёт, УПД, ЭДО, все цены с НДС. Для госзаказчиков готовим КП для обоснования цены.