Брелоки, обвесы и ремешки из паракорда с логотипом оптом

Брелоки и обвесы из паракорда с логотипом, один из самых заметных форматов корпоративного мерча в 2026 году. Их вешают на ключи, сумку, рюкзак или телефон, и логотип компании всё время на виду. В отличие от ручки или кружки, такой брелок не лежит в ящике стола: его носят каждый день.

AEPRINT изготавливает обвесы из паракорда оптом от 50 штук: ремешки для телефона на запястье, шармы на чехол, брелоки на карабине, браслеты-петли и новогодние кисти. Логотип печатаем в полный цвет на мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске, название собираем из бусин-букв или печатаем объёмными буквами на 3D-принтере. Цена от 390 ₽ за штуку с НДС, срок от 5 рабочих дней.

Для отраслей есть готовые коллекции: обвесы для автодилеров, клиник, IT-компаний, банков, строительных компаний и спортивных клубов. Производство в Екатеринбурге, доставка по России: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Уфа, Сургут, ХМАО и ЯНАО.

Материалы и нанесение Шнур: паракорд 4 мм: однотонный или узорный. Логотип печатаем УФ-принтером в полный цвет на мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске со склада: круг, квадрат или треугольник. Объёмные слова и фигурки печатаем на своих 3D-принтерах, надписи собираем из бусин-кубиков, на карабине можно выгравировать логотип лазером. Как выбрать под задачу Для сотрудников на каждый день подходят ремешок или шарм на телефон. Для раздачи на выставке и больших тиражей, брелок-змейка или брелок с узлом. Для подарка к празднику: кисть «2027» или обвес на карабине-сердце. Для стройки и производства: премиум-обвес с плашкой и ПВХ-биркой. Отраслевые коллекции Шесть готовых тематик: авто (красный и чёрный, руль), медицина (бирюза и белый, крест с сердцем), спорт (неоновый лайм, ракетка), IT (синий и графит, тег </>), финансы (тёмно-синий и золото, знак рубля), стройка (оранжевый и чёрный, каска). Их удобно дарить к Дню автомобилиста, Дню медика, Дню программиста, Дню финансиста и Дню строителя. Условия Минимальный тираж: 50 штук одной модели, минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Все цены с НДС, работаем по договору, документы через ЭДО. Макет и визуализация бесплатно, образец: по запросу. Доставляем по всей России транспортными компаниями.