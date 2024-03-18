Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 +7 (343) 227-00-00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Брелоки и обвесы из паракорда с логотипом

Корпоративные брелоки, обвесы и ремешки для телефона из паракорда в цветах вашего бренда: на ключи, сумку, рюкзак, чехол и запястье. Тираж от 50 шт., срок от 5 рабочих дней, цена от 390 ₽ с логотипом. Любую модель собираем под ваш заказ или ТЗ на своём производстве в Екатеринбурге, доставка по России.

  • От 50 штукминимальный тираж одной модели
  • От 5 днейсрок для тиража 50-100 шт.
  • 10 моделейот шарма 11 см до ремешка 32 см
  • 3D-фигурка с логотипомдопечатаем ракетку, каску, руль: под вашу отрасль
Смотреть цены Примеры работ
Брелоки и обвесы из паракорда с логотипом — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Модель
Тематика
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Мессенджер или телефон необязательно
Расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает. Макет покажем до оплаты.
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы
1
Выберите тематикуЦвета шнура, иконка на подвеске и надпись под отрасль. Все модели ниже переключатся на неё.

Примеры моделей и цены

Это примеры наших изделий: любую модель меняем под вас: шнур, цвет, длину, фурнитуру, подвески и надписи, или делаем полностью по вашему ТЗ. Цена за штуку с НДС, логотип на подвеске входит.

Выгодно
Размер≈ 15 см
Тематика: IT

Брелок с узлом на карабине

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт450 ₽22 500 ₽
100 шт430 ₽43 000 ₽
300 шт410 ₽123 000 ₽
500 шт400 ₽200 000 ₽
1 000 шт390 ₽390 000 ₽

Плотный узел из шнура, надпись из бусин-кубиков, металлические наконечники, вертлюг и карабин. Для ключей и сумки. Длина ≈ 15 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 17 см
Тематика: Спорт

Брелок-змейка с 3D-словом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт490 ₽24 500 ₽
100 шт470 ₽47 000 ₽
300 шт450 ₽135 000 ₽
500 шт440 ₽220 000 ₽
1 000 шт430 ₽430 000 ₽

Один шнур с плетением «змейка», две бусины и объёмное слово на кольце. Самый простой в сборке: для больших тиражей. Длина ≈ 17 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 20 см
Тематика: Медицина

Браслет с бусинами на кольце

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт520 ₽26 000 ₽
100 шт500 ₽50 000 ₽
300 шт480 ₽144 000 ₽
500 шт470 ₽235 000 ₽
1 000 шт460 ₽460 000 ₽

Двойной шнур с узлами, надпись бусинами-кубиками, светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом на пружинном кольце. Носят на руке или на сумке. Длина ≈ 20 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 18 см
Тематика: Авто

Петля-браслет на кольце

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт560 ₽28 000 ₽
100 шт540 ₽54 000 ₽
300 шт520 ₽156 000 ₽
500 шт510 ₽255 000 ₽
1 000 шт500 ₽500 000 ₽

Толстый шнур с узлами, бусины с названием и подвеска на пружинном кольце. Носят на запястье или вешают на сумку. Длина ≈ 18 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 11 см
Тематика: Спорт

Шарм на телефон

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт590 ₽29 500 ₽
100 шт570 ₽57 000 ₽
300 шт550 ₽165 000 ₽
500 шт540 ₽270 000 ₽
1 000 шт530 ₽530 000 ₽

Короткий пучок шнуров с объёмным словом, бусинами и подвеской. Крепится к любому чехлу через тонкую пластину. Длина ≈ 11 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
КарабинКарабин+30 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
КонцыКонцы+30 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 16 см
Тематика: Авто

Обвес на карабине-сердце

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт620 ₽31 000 ₽
100 шт600 ₽60 000 ₽
300 шт580 ₽174 000 ₽
500 шт570 ₽285 000 ₽
1 000 шт560 ₽560 000 ₽

Карабин-сердце, плетёный шнур с бусинами-буквами и иконками, крупная подвеска на цепочке. Длина ≈ 16 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 15 см
Тематика: Стройка

Обвес с плашкой и ПВХ-биркой

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт650 ₽32 500 ₽
100 шт630 ₽63 000 ₽
300 шт610 ₽183 000 ₽
500 шт600 ₽300 000 ₽
1 000 шт590 ₽590 000 ₽

S-карабин, узорный паракорд, косичка, квадратная светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом и мягкая бирка из ПВХ. Длина ≈ 15 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Хит
Размер≈ 32 см
Тематика: Медицина

Ремешок для телефона на запястье

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт690 ₽34 500 ₽
100 шт670 ₽67 000 ₽
300 шт650 ₽195 000 ₽
500 шт640 ₽320 000 ₽
1 000 шт630 ₽630 000 ₽

Петля из двух шнуров с регулировкой узлом, пластина под чехол, светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом и бусины с надписью. Носят на запястье каждый день. Длина ≈ 32 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
КарабинКарабин+30 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
КонцыКонцы+30 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
Размер≈ 20 см
Тематика: IT

Обвес с объёмными буквами

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт790 ₽39 500 ₽
100 шт770 ₽77 000 ₽
300 шт750 ₽225 000 ₽
500 шт740 ₽370 000 ₽
1 000 шт730 ₽730 000 ₽

Кисть из шнуров трёх цветов на овальном карабине, слово из 3D-букв нанизано на шнур, рядом светоотражающая ПВХ-подвеска с логотипом. Длина ≈ 20 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
К Новому году
Размер≈ 22 см
Тематика: Финансы

Кисть «2027» на карабине

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
50 шт890 ₽44 500 ₽
100 шт870 ₽87 000 ₽
300 шт850 ₽255 000 ₽
500 шт840 ₽420 000 ₽
1 000 шт830 ₽830 000 ₽

Пышная кисть из 8-10 шнуров, бусины с годом и надпись на обмотке. Новогодний подарок в цветах бренда. Длина ≈ 22 см. Можно изменить шнур, длину и фурнитуру под ваш заказ.

Добавить к заказу
3D-фигурка3D-фигурка+60 ₽ / шт
СердцеСердце+45 ₽ / шт
С муфтойС муфтой+65 ₽ / шт
ВертлюгВертлюг+38 ₽ / шт
ПодвескаПодвеска+55 ₽ / шт
БусиныБусины+15 ₽ / шт
2-й цвет2-й цвет+20 ₽ / шт
ГравировкаГравировка+45 ₽ / шт
Zip-пакетZip-пакет+18 ₽ / шт
КоробкаКоробка+60 ₽ / шт
  • Все модели на странице это примеры наших изделий. Любой обвес собираем под заказ или по вашему ТЗ: другой шнур и цвет, длина, фурнитура, свои подвески, 3D-фигурки и надписи.
  • Сроки после согласования макета: 50-100 шт. от 5 рабочих дней, 300 шт. от 7, 500 шт. от 10, 1 000 шт. от 15 рабочих дней.
  • 3D-фигурка: печатаем на своих 3D-принтерах любой логотип или символ отрасли, ракетку, каску, руль, крест, знак рубля. Разовая подготовка 3D-модели: 1 500 ₽ на тираж. Мягкие ПВХ-бирки по своей форме: от 500 шт., срок от 40 дней.
  • Тематика: готовая цветовая схема. Цвета шнура и надпись можно сделать под ваш брендбук без доплаты.
  • Подвеска: мягкая светоотражающая из ПВХ со склада: круг, квадрат или треугольник, логотип наносим в полный цвет.
Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём вариант и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Собираем обвесы на своём производстве в Екатеринбурге. Подвески печатаем на УФ-принтере, буквы и фигурки на 3D-принтерах, плетём и упаковываем вручную. Без посредников и субподряда.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать брелок или ремешок из паракорда

  • 01Где будут носить

    На телефон: ремешок или шарм с пластиной под чехол. На ключи и сумку: брелок на карабине. На руку: петля-браслет.

  • 02Размер

    Шарм около 11 см, брелоки 15-20 см, ремешок на запястье около 32 см. Длинные модели заметнее, короткие: дешевле.

  • 03Где логотип

    Полноцветный логотип: на светоотражающей ПВХ-подвеске. Название: бусинами-кубиками или объёмными 3D-буквами.

  • 04Тираж и срок

    От 50 штук одной модели. Цена падает с ростом тиража: основная работа: ручная сборка.

Как нанести логотип на изделия из паракорда

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • Бесплатномакет и визуализация
  • 15технологий нанесения

Какую модель выбрать

Сравнили модели по размеру, цене и назначению.

МодельДлинаЦена при 1 000 шт.Куда вешаютЛучше всего подходит
Брелок с узлом на карабинехит≈ 15 см390 ₽ключи, сумкамассовая раздача
Брелок-змейка с 3D-словом≈ 17 см430 ₽ключи, рюкзакбольшие тиражи
Браслет с бусинами на кольце≈ 20 см460 ₽запястье, сумканедорогой браслет для команды
Петля-браслет на кольце≈ 18 см500 ₽запястье, сумкаспорт и мероприятия
Шарм на телефон≈ 11 см530 ₽телефонкомпактный подарок
Обвес на карабине-сердце≈ 16 см560 ₽сумкапраздники, HR
Обвес с плашкой и ПВХ-биркой≈ 15 см590 ₽рюкзак, спецодеждастройка и производство
Ремешок для телефона на запястье≈ 32 см630 ₽телефон, запястьемерч на каждый день
Обвес с объёмными буквами≈ 20 см730 ₽сумка, рюкзакяркий мерч для команды
Кисть «2027» на карабине≈ 22 см830 ₽сумка, ключиНовый год
  • Минимальный тираж50 шт. одной модели
  • Тематики6 готовых или под брендбук
  • Упаковкаzip-пакет с карточкой или крафт-коробка

Изделия из паракорда: как это выглядит

Визуализации моделей в разных тематиках, так будет выглядеть ваш тираж.

  • Ремешок, авто: работа AEPRINTРемешок, авто
  • Шарм, финансы. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTШарм, финансы
  • Обвес с 3D-буквами, медицина, печать логотипа на заказОбвес с 3D-буквами, медицина
  • Работа AEPRINT: кисть 2027, спортКисть 2027, спорт
  • Брелок с узлом, финансы: работа AEPRINTБрелок с узлом, финансы
  • Карабин-сердце, авто. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКарабин-сердце, авто
  • Премиум, стройка, печать логотипа на заказПремиум, стройка
  • Работа AEPRINT: петля-браслет, ITПетля-браслет, IT
  • Змейка, медицина: работа AEPRINTЗмейка, медицина
  • Шарм, стройка. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTШарм, стройка
  • Ремешок, спорт, печать логотипа на заказРемешок, спорт
  • Смотреть
    все работы    Смотреть портфолио
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
Все отзывы Оставить отзыв
  • КО
    Кирилл Одинцов27 июня 2024
    ★ 5

    Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне.

    Читать на Яндекс Картах
  • УЦ
    Уральский центр кинезиотерапии5 августа 2025
    ★ 5

    Очень рады, что так близко с Уральским центром кинезиотерапии №2 находится компания АЕ Принт. Вопрос о заказе нужной сувенирки решили быстро и оперативно. Ещё и на экскурсии побывали на производстве, посмотрели что и как делается. Отдельная благодарность нашему манагеру Ирине Пищулиной, которая профессионально реагировала на все наши хотелки. Ещё бы отметили шоурум в офисе: наглядно, разнообразно по образцам и всё можно потрогать.

    Читать на Яндекс Картах
  • У
    УВМ-Сталь12 ноября 2025
    ★ 5

    Огромная благодарность за изготовление наших новогодних открыток! Качество — супер, все исполнено очень аккуратно. Отдельное спасибо менеджерам за комфортное взаимодействие! Самые лучшие на рынке сувенирной продукции! Рекомендуем всем!

    Читать на Яндекс Картах
  • НР
    Наталия Р.28 августа 2024
    ★ 5

    Второй раз работаем с компанией. Заказывали ручки с логотипом танцевального коллектива, в качестве сувенира на окончание сборов и к началу учебного года. Благодарим за оперативность. Быстрый подбор подходящего варианта ручки, макет печати был сразу принят без изменений. Огромное спасибо менеджеру Екатерине, всегда была на связи, договорилась для нас о кратчайших сроках печати. Уже планируем в ближайшее время новое сотрудничество.

    Читать на Яндекс Картах
  • ДД
    Диана Д18 марта 2024
    ★ 5

    Быстро и качественно изготовили брелки по эскизу. Работала с приятным менеджером Ириной, которая оперативно решала возникающие вопросы.

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают брелоки и ремешки из паракорда

Обвес носят каждый день, поэтому логотип всё время на виду.

  • Мерч для командыРемешки и шармы в цветах бренда, сотрудники носят их на телефоне.
  • Welcome packЯркая деталь в наборе новичка рядом с футболкой и бутылкой.
  • Профессиональные праздникиДень медика, строителя, программиста, финансиста, автомобилиста.
  • Новый годКисть «2027» в корпоративных цветах: подарок, который не лежит в ящике.

  • Конференции и выставкиРаздатка у стенда: недорого, заметно и запоминается.
  • Спортивные клубыПадел, фитнес, турниры: обвес на сумку участнику и тренеру.
  • Подарки клиентамОбвес с логотипом в крафт-коробке вместе с открыткой.
  • Свой сценарийРасскажите задачу: подберём модель и тематику.

Другие виды сувениров

Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты: 33 вида в разделе.

Смотреть все виды сувениров

Как заказать брелоки из паракорда

Пять шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаМодель, тираж, тематика и логотипна связи Пн-Пт 10:00-18:00
  2. 02Расчёт и макетЦвета шнура, буквы, подвеска, стоимость с НДСбесплатно
  3. 03ОбразецСобираем и присылаем фото до запускапо запросу
  4. 04ПроизводствоПечатаем подвески и 3D-буквы, плетём и собираемот 5 рабочих дней
  5. 05Упаковка и доставкаПакет или коробка, отгрузка по Россиитранспортной компанией

С брелоками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Брелоки, обвесы и ремешки из паракорда с логотипом оптом

Брелоки и обвесы из паракорда с логотипом, один из самых заметных форматов корпоративного мерча в 2026 году. Их вешают на ключи, сумку, рюкзак или телефон, и логотип компании всё время на виду. В отличие от ручки или кружки, такой брелок не лежит в ящике стола: его носят каждый день.

AEPRINT изготавливает обвесы из паракорда оптом от 50 штук: ремешки для телефона на запястье, шармы на чехол, брелоки на карабине, браслеты-петли и новогодние кисти. Логотип печатаем в полный цвет на мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске, название собираем из бусин-букв или печатаем объёмными буквами на 3D-принтере. Цена от 390 ₽ за штуку с НДС, срок от 5 рабочих дней.

Для отраслей есть готовые коллекции: обвесы для автодилеров, клиник, IT-компаний, банков, строительных компаний и спортивных клубов. Производство в Екатеринбурге, доставка по России: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Уфа, Сургут, ХМАО и ЯНАО.

Материалы и нанесение

Шнур: паракорд 4 мм: однотонный или узорный. Логотип печатаем УФ-принтером в полный цвет на мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске со склада: круг, квадрат или треугольник. Объёмные слова и фигурки печатаем на своих 3D-принтерах, надписи собираем из бусин-кубиков, на карабине можно выгравировать логотип лазером.

Как выбрать под задачу

Для сотрудников на каждый день подходят ремешок или шарм на телефон. Для раздачи на выставке и больших тиражей, брелок-змейка или брелок с узлом. Для подарка к празднику: кисть «2027» или обвес на карабине-сердце. Для стройки и производства: премиум-обвес с плашкой и ПВХ-биркой.

Отраслевые коллекции

Шесть готовых тематик: авто (красный и чёрный, руль), медицина (бирюза и белый, крест с сердцем), спорт (неоновый лайм, ракетка), IT (синий и графит, тег </>), финансы (тёмно-синий и золото, знак рубля), стройка (оранжевый и чёрный, каска). Их удобно дарить к Дню автомобилиста, Дню медика, Дню программиста, Дню финансиста и Дню строителя.

Условия

Минимальный тираж: 50 штук одной модели, минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Все цены с НДС, работаем по договору, документы через ЭДО. Макет и визуализация бесплатно, образец: по запросу. Доставляем по всей России транспортными компаниями.

Частые вопросы о брелоках и ремешках из паракорда

Какой минимальный тираж брелоков из паракорда с логотипом?

От 50 штук одной модели. Цвета шнура и надписи можно разделить внутри тиража. Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽.

Можно сделать обвес по своему дизайну?

Да. Модели на странице: примеры. Под заказ или по вашему ТЗ меняем шнур и цвет, длину, карабины и фурнитуру, форму подвески, добавляем 3D-фигурки, бусины и надписи. Пришлите эскиз или описание: сделаем макет и расчёт.

Сколько стоит брелок или обвес из паракорда с логотипом?

От 390 ₽ за брелок с узлом при тираже 1 000 шт. до 890 ₽ за новогоднюю кисть при 50 шт. В цену входят шнур, фурнитура, подвеска с логотипом и сборка. Все цены с НДС.

Какой срок изготовления?

Тираж 50-100 шт. делаем от 5 рабочих дней после согласования макета, 300 шт. от 7, 500 шт. от 10, 1 000 шт. от 15 рабочих дней. Мягкие ПВХ-бирки по своей форме льём от 40 дней.

Какого размера обвесы?

Шарм на телефон: около 11 см, брелоки на карабине: 15-20 см, кисть «2027», около 22 см, ремешок на запястье, около 32 см.

Где размещается логотип?

На мягкой светоотражающей ПВХ-подвеске в полный цвет (круг, квадрат или треугольник). Ещё: надпись из бусин-букв или 3D-букв, гравировка на карабине, своя 3D-фигурка или ПВХ-бирка.

Можно подобрать цвета шнура под брендбук?

Да, подбираем паракорд под цвета бренда без доплаты, есть однотонный и узорный шнур.

Подходит ли ремешок для телефона к любому смартфону?

Да. Тонкая пластина вставляется между телефоном и чехлом, шнур выходит через разъём зарядки. Подходит для iPhone и Android.

Работаете с юрлицами?

Да. Договор, счёт, УПД, ЭДО, все цены с НДС. Для госзаказчиков готовим КП для обоснования цены.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Мессенджер или телефон необязательно
Расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает. Макет покажем до оплаты.
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.

 Подарочные наборы