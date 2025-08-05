Крафт-пакеты с кручёными ручками
Прочные крафт-пакеты с кручёными бумажными ручками и логотипом для магазинов, доставки еды и подарков. Бурый и белый крафт, 8 размеров, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 250 штуктираж от 250 шт. для любого размера
- Срок от 24 часовсобственное производство в Екатеринбурге
- 8 размеровот 240×105×320 до 450×150×520 мм
- от 25 ₽за пакет с печатью 1+0 при 1 000 шт.
Шаблон для макета:Бумажный крафт-пакет · пример 250 × 320 мм · PDFвсе шаблоны
Пакеты с кручёными ручками на заказ
Выберите цвет крафта, размер и печать. Стоимость зависит от размера, цветности, сторон печати и тиража
- Бурый крафт, 240×105×320 арт. KRU-B-24080 г/м² Крафт бурый, кручёные ручки Шелкография 1+0 / 1+1 · под А4 вертикально от 25 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
- Белый крафт, 260×150×320 арт. KRU-W-26080 г/м² Крафт белый, кручёные ручки Шелкография 1–2 цвета · чище передаёт цвет от 30 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
- Бурый крафт, 350×150×450 арт. KRU-B-35080 г/м² Крафт бурый, кручёные ручки Шелкография 1–2 цвета · для крупных покупок от 31 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
- Ещё 5 размеров пакетов
240×140×300, 310×195×340, 350×150×300, 450×150×350, 450×150×520 мм — бурые и белыеНе нашли нужный размер?Подберём ближайший из 8 стандартных или посчитаем нестандартный
- Крафт 80 г/м², бурый или белый, кручёные ручки
- 8 размеров — от косметики до одежды и коробок
- Печать 1+0, 1+1, 2+0, 2+2 · форма 1 500 ₽ за цвет
- Отгрузка от 24 часов из Екатеринбурга
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пакеты с кручёными ручками на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пакет с кручёными ручками
- 01Размер
240×105×320 — под А4 и косметику; 310×195×340 — универсальный; 350×150×450 и 450×150×520 — одежда, обувь, коробки.
- 02Цвет крафта
Бурый — классический эко-вид и ниже цена на 2–5 ₽; белый — точнее цвета логотипа, аккуратнее для брендов.
- 03Печать
1+0 — логотип с одной стороны, +10 ₽; 1+1 — с двух сторон, +20 ₽; каждый дополнительный цвет +10 ₽ за пакет.
- 04Тираж
250–1 000 шт. — шелкография со склада; от 2 000 шт. — флексопечать с вала, цена за пакет ниже.
Как нанести логотип на пакет с ручками
- Шелкография 1+0Логотип в один цвет с одной стороны. Основной способ, +10 ₽ за пакет, от 250 шт.
- Шелкография 1+1Одинаковый логотип с двух сторон пакета. +20 ₽ за пакет, от 250 шт.
- Печать в 2 цвета2+0 — +20 ₽, 2+2 — +40 ₽ за пакет. Каждый цвет — своя печатная форма 1 500 ₽.
- ФлексопечатьДля тиражей от 2 000 шт.: печать с вала, минимальная цена за штуку. Расчёт у менеджера.
- Печать плашкойЗаливка большой площади цветом — яркий пакет целиком. Расчёт по макету.
- МеталликЗолотая или серебряная краска на крафте — акцент для подарков. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 250 шт.минимальный тираж пакетов с ручками
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 8стандартных размеров
- 15технологий нанесения
Какой пакет с кручёными ручками выбрать
Сравнили шесть размеров по минимальному тиражу, цене за пакет без печати и задачам
|Размер, мм
|Мин. тираж
|Цена
|Печать 1+0
|Бумага
|Срок
|Лучше всего подходит
|240×105×320хит
|от 250 шт.
|от 15 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|косметика, книги, А4-формат
|240×140×300
|от 250 шт.
|от 14 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|выпечка, кофе с собой, подарки
|260×150×320
|от 250 шт.
|от 17 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|универсальный магазинный
|310×195×340
|от 250 шт.
|от 20 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|доставка еды, коробки
|350×150×450
|от 250 шт.
|от 21 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|одежда, обувь, текстиль
|450×150×520
|от 250 шт.
|от 23 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|крупные покупки, выставки
- Тираж 250 шт.Малый пакет 240×105×320 — 20 ₽ + печать 10 ₽, от 24 часов
- Тираж от 1 000 шт.Пакеты 14–23 ₽ + печать 1+0 от 10 ₽ за пакет
- Тираж от 2 000 шт.Флексопечать с вала — считаем индивидуально
Сколько стоит пакет с кручёными ручками
Цена за пакет зависит от размера, цвета крафта и тиража; печать считается отдельно. Ниже — бурый крафт 80 г/м² без печати; белый крафт дороже на 2–5 ₽ за пакет.
|Тираж
|240×105×320
|260×150×320
|350×150×450
|450×150×520
|Печать 1+0
|250 шт
|500 шт
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Цвет: Бурый · Печать: 1+0
|Тираж
|Печать 1+0
|250 шт
|500 шт
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|240×105×320
|260×150×320
|350×150×450
|450×150×520
|Печать 1+0
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза пакет без печати, бурый крафт
- Печать 1+0 / 1+1+10 ₽ / +20 ₽ за пакет
- Печатная форма+1 500 ₽ за каждый цвет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Шопер, DTF-печать
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пакеты с кручёными ручками
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для магазинов и бутиковПрочный пакет под одежду и обувь — реклама магазина на улице
- Для доставки едыКручёные ручки выдерживают контейнеры и коробки с пиццей
- Для кофеен и пекаренМалые размеры под кофе, выпечку и десерты с собой
- Для подарковБелый крафт с логотипом — упаковка корпоративных наборов
- Для выставокПакеты под раздаточные материалы и сувениры участникам
- Для аптек и косметикиКомпактные 240×105×320 под баночки и флаконы
- Для торговых сетейФлексопечать от 2 000 шт. — низкая цена за пакет
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер, крафт и печать
Другие виды пакетов
Бумажные, крафт, ПВД, шопперы и пакеты с плоскими ручками
Как заказать пакеты с кручёными ручками
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор размераПредлагаем размер, цвет крафта и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем пакеты, печать, формы и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пакетами с ручками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пакеты с кручёными ручками с логотипом оптом
Производим пакеты с кручёными ручками с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Бумажные белые и крафт, плотность 80–120 г/м², ручки из кручёной бумаги, вклеенные внутрь. Флексопечать, полноцвет, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пакет с кручёными ручками — стандарт бумажной упаковки для ритейла: прочные ручки из скрученной бумаги держат вес покупки и удобно лежат в руке. Магазины одежды, книжные, подарочные и продуктовые сети выбирают этот формат как основную упаковку на кассе.
Почему кручёные ручки
Кручёная ручка из скрученной бумаги выдерживает заметно больший вес, чем плоская, и не режет пальцы при переноске. Она вклеивается внутрь пакета и не отрывается при нормальной нагрузке. Для тяжёлых покупок — книг, бутылок, обуви — это надёжнее плоских ручек, хотя стоит немного дороже.
Печать
На белой бумаге полноцвет передаётся ярко, на крафте цвета приглушаются. Флексопечать выгодна на больших тиражах, шелкография — при простом логотипе в 1–2 цвета. Логотип обычно с двух сторон, чтобы пакет читался независимо от того, как его несут. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о пакетах с кручёными ручками
Какой минимальный тираж пакетов с кручёными ручками?
От 250 штук любого размера. При 250 шт. пакет 240×105×320 из бурого крафта стоит 20 ₽ плюс печать 1+0 — 10 ₽ и печатная форма 1 500 ₽ на тираж. При 1 000 шт. пакет — 15 ₽. От 2 000 шт. переходим на флексопечать.
Сколько стоит пакет с кручёными ручками с логотипом?
Цена складывается из пакета, печати и печатной формы. Бурый крафт 80 г/м² без печати при 1 000 шт. стоит от 15 ₽ за размер 240×105×320 до 23 ₽ за 450×150×520, при 250 шт. — 20–28 ₽. Печать 1+0 добавляет 10 ₽ за пакет, форма — 1 500 ₽ за каждый цвет на тираж. Белый крафт дороже на 2–5 ₽.
Что такое печать 1+0 и 1+1?
Первая цифра — число цветов на лицевой стороне, вторая — на обороте. 1+0 означает логотип в один цвет с одной стороны, +10 ₽ за пакет; 1+1 — одинаковый логотип с двух сторон, +20 ₽. Печать с двух сторон удобна тем, что пакет читается, как бы его ни несли. Есть и 2+0 (+20 ₽) и 2+2 (+40 ₽).
Бурый или белый крафт — что выбрать?
Бурый крафт — базовый и более экономичный вариант, на нём контрастно смотрится тёмный логотип. Белый крафт дороже на 2–5 ₽ за пакет, зато цвета на нём выглядят ярче и чище, а на буром приглушаются. Если фирменный цвет светлый или насыщенный, советуем белый.
Какой размер подойдёт под мой товар?
Есть 8 стандартных размеров от 240×105×320 до 450×150×520 мм. Малые 240×105×320 и 240×140×300 подходят для косметики, книг, выпечки и кофе, 260×150×320 — универсальный магазинный, 310×195×340 — под доставку еды и коробки, 350×150×450 и 450×150×520 — для одежды, обуви и крупных покупок. Поможем подобрать под ваш товар.
Сколько выдерживают кручёные ручки?
Точную нагрузку в граммах на странице не указываем — она зависит от размера и плотности бумаги. Кручёная ручка из скрученной бумаги вклеивается внутрь пакета и держит заметно больший вес, чем плоская, не режет пальцы, поэтому подходит для книг, бутылок и обуви. Для тяжёлых вложений дно можно усилить, менеджер подскажет вариант.
Как подготовить макет?
Пришлите логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для шелкографии важно число цветов: каждый цвет — отдельная печатная форма 1 500 ₽. Учтите, что на буром крафте цвета темнеют. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Пакеты с кручёными ручками с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 24 часов для любого из стандартных размеров. Точный срок зависит от тиража, числа цветов и загрузки производства; для тиражей от 2 000 шт. с флексопечатью сроки рассчитываются индивидуально. Менеджер назовёт срок при расчёте.
Доставляете ли пакеты в другие города?
Да, передаём заказы в транспортные компании и отправляем по всей России, стоимость доставки считаем вместе с заказом. Можно забрать пакеты самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.