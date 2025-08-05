Пакеты с кручёными ручками с логотипом оптом

Производим пакеты с кручёными ручками с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Бумажные белые и крафт, плотность 80–120 г/м², ручки из кручёной бумаги, вклеенные внутрь. Флексопечать, полноцвет, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пакет с кручёными ручками — стандарт бумажной упаковки для ритейла: прочные ручки из скрученной бумаги держат вес покупки и удобно лежат в руке. Магазины одежды, книжные, подарочные и продуктовые сети выбирают этот формат как основную упаковку на кассе.

Почему кручёные ручки Кручёная ручка из скрученной бумаги выдерживает заметно больший вес, чем плоская, и не режет пальцы при переноске. Она вклеивается внутрь пакета и не отрывается при нормальной нагрузке. Для тяжёлых покупок — книг, бутылок, обуви — это надёжнее плоских ручек, хотя стоит немного дороже. Печать На белой бумаге полноцвет передаётся ярко, на крафте цвета приглушаются. Флексопечать выгодна на больших тиражах, шелкография — при простом логотипе в 1–2 цвета. Логотип обычно с двух сторон, чтобы пакет читался независимо от того, как его несут. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.