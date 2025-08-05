Флешки-ключи с логотипом оптом

Производим флешки-ключи с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Плоский металлический корпус в форме ключа, объём 8–32 ГБ, влагозащищённый. Лазерная гравировка по металлу, эмаль. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка-ключ живёт на связке ключей и всегда с владельцем: её невозможно забыть дома, как обычную флешку. Для застройщиков, агентств недвижимости и гостиничного бизнеса форма ключа работает как метафора — «ключ к новому дому», «ключ от номера».

Форма как сообщение Застройщики вручают флешку-ключ при сдаче квартиры вместе с документами, инструкциями и контактами управляющей компании. Агентства недвижимости дарят её клиенту при сделке, банки прикладывают к ипотечным продуктам, гостиницы и автодилеры используют как фирменный символ. Форма носителя здесь прямо связана с бизнесом, и это делает подарок осмысленным. Прочность Плоский металлический корпус выдерживает трение о ключи в кармане, влагозащищённое исполнение не боится дождя. Гравировка логотипа не стирается от постоянного контакта с другими ключами — печать бы не выдержала. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.