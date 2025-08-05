Флешки-ключи с логотипом
Корпус в форме ключа: вешается на связку и всегда под рукой. Металл под гравировку или пластик под полноцветную печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 2 днейкорпуса на складе
- На связке ключейне теряется в сумке и столе
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Флешки-ключи с логотипом — модели
Плоский корпус с отверстием под кольцо — живёт на связке ключей вместе с брелоками.
- Флешка Ключ арт. V4040.06.8ГБв наличии 10 000+ шт Кольцо для связки ключей Лазерная гравировка или УФ-печать от 549 ₽цена без нанесения
- Флешка Shake с кольцом арт. V4059.08.8ГБв наличии 10 000+ шт Кольцо для связки ключей Лазерная гравировка или УФ-печать от 586 ₽цена без нанесения
- Флешка-ключ металлическая арт. O6006.64.01в наличии 5 000+ шт Кольцо для связки ключей Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 050 ₽цена без нанесения
- Флешка Sined с кольцом арт. V4053.06.8ГБв наличии 1 000+ шт USB 3.0 — быстрая запись Лазерная гравировка или УФ-печать от 546 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни флешек-ключей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка с двух сторон корпуса
- Кольцо в комплекте — сразу на связку
- Кожаный ремешок с тиснением логотипа
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки-ключи на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки-ключи
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на флешки-ключи
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 2 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на флешки-ключи
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки-ключи
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки-ключи
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками-ключами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки-ключи с логотипом оптом
Производим флешки-ключи с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Плоский металлический корпус в форме ключа, объём 8–32 ГБ, влагозащищённый. Лазерная гравировка по металлу, эмаль. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка-ключ живёт на связке ключей и всегда с владельцем: её невозможно забыть дома, как обычную флешку. Для застройщиков, агентств недвижимости и гостиничного бизнеса форма ключа работает как метафора — «ключ к новому дому», «ключ от номера».
Форма как сообщение
Застройщики вручают флешку-ключ при сдаче квартиры вместе с документами, инструкциями и контактами управляющей компании. Агентства недвижимости дарят её клиенту при сделке, банки прикладывают к ипотечным продуктам, гостиницы и автодилеры используют как фирменный символ. Форма носителя здесь прямо связана с бизнесом, и это делает подарок осмысленным.
Прочность
Плоский металлический корпус выдерживает трение о ключи в кармане, влагозащищённое исполнение не боится дождя. Гравировка логотипа не стирается от постоянного контакта с другими ключами — печать бы не выдержала. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках-ключах
Флешки-ключи с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти: например, Sined с кольцом — от 546 ₽, Ключ — от 549 ₽, Shake с кольцом — от 586 ₽, металлическая флешка-ключ — от 1 050 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно, на тиражах до 100 штук его минимальная стоимость 2 000 ₽. Актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи хватает 8–16 ГБ, под презентации и каталоги берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Например, застройщики записывают на флешку-ключ документы, инструкции и контакты управляющей компании — для этого обычно хватает небольшого объёма. Подберём объём под ваши файлы.
Флешки-ключи с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для металлического ключа рекомендуем лазерную гравировку: логотип не стирается даже от постоянного трения о другие ключи на связке. Гравировка стоит от 25 ₽ за штуку. Для пластиковых корпусов подойдёт полноцветная УФ-печать, а на тиражах от 300 штук — тампопечать от 2,9 ₽ за штуку.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, документы или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Это удобно, например, при передаче ключей от новой квартиры вместе с документами.
Флешки-ключи с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 2 дней: корпуса есть на складе, а УФ-печать и гравировку выполняем на своём производстве. Тампопечать, УФ-DTF и печать с двух сторон занимают от 3 дней. Точный срок под ваш тираж менеджер назовёт при расчёте.
Какая упаковка возможна?
Флешку-ключ можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет. Расскажите менеджеру о задаче, и он предложит подходящие варианты.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, подберём модель под фирменный стиль: есть пластиковые корпуса под полноцветную печать и металлические под гравировку. Если нужного цвета нет в наличии, менеджер предложит ближайшие варианты. Визуализацию с логотипом покажем бесплатно до запуска.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем заказы по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Также возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.