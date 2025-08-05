Металлические флешки под заказ
Корпус по вашему эскизу: форма логотипа, здания или продукта. Формовка металла под индивидуальный проект, тираж от 300 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж формовки
- Срок от 20 днейс учётом изготовления оснастки
- Форма любаяпо вашему эскизу или 3D-модели
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Металлические под заказ с логотипом — модели
Индивидуальный корпус делается под проект: сначала 3D-модель и оснастка, затем тираж.
- Флешка промо классическая арт. O6014.16.01в наличии 10 000+ шт Металлический корпус с колпачком Лазерная гравировка или УФ-печать от 677 ₽цена без нанесения
- Флешка Big Style арт. G11560.16в наличии 1 000+ шт USB 3.0 — быстрая запись Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 049 ₽цена без нанесения
- Флешка markBright Black арт. G21023.62в наличии 1 000+ шт Логотип светится при подключении Лазерная гравировка или УФ-печать от 990 ₽цена без нанесения
- Флешка Angle арт. G11563.32в наличии 1 000+ шт USB 3.0 — быстрая запись Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 399 ₽цена без нанесения
- Флешка-брелок массивная арт. O6233.64.00в наличии 1 000+ шт Массивный металлический корпус Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 236 ₽цена без нанесения
- Флешка Twista Transparent арт. OGKP107-6/16Gbв наличии 300+ шт Прозрачный корпус Klio Eterna Гравировка скобы или УФ-печать от 1 026 ₽цена без нанесения
- Флешка Слиток арт. O7201.64.00в наличии 1 000+ шт Корпус в виде металлического слитка Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 353 ₽цена без нанесения
- Флешка Дельта арт. O823775в наличии 500+ шт Геометрический арт-корпус Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 794 ₽цена без нанесения
- Флешка-карта металлическая арт. O6585.64.00в наличии 500+ шт Раскладной чип, формат карты Лазерная гравировка или УФ-печать от 971 ₽цена без нанесения
- Флешка Патрон арт. O6001.16.18в наличии 500+ шт Корпус в виде патрона Лазерная гравировка или УФ-печать от 844 ₽цена без нанесения
- Флешка Vostok Softgrip арт. OG6951-21/16Gbв наличии 100+ шт Покрытие softgrip под камень Гравировка скобы или УФ-печать от 1 199 ₽цена без нанесения
- Флешка In Style арт. G11561.16в наличии 100+ шт USB 3.0 — быстрая запись Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 049 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни металлических флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- 3D-модель и визуализация до запуска в производство
- Цветная эмаль по металлу под фирменные цвета
- Подарочный футляр с ложементом под форму корпуса
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем металлические под заказ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать металлические флешки под заказ
- 01Форма корпуса
Логотип, продукт компании, здание или символ события — делаем по эскизу.
- 02Тираж
Оснастка окупается на партии от 300 штук, дальше цена за штуку падает.
- 03Отделка
Полированный или матовый металл, цветная эмаль, комбинация с деревом.
- 04Сроки
Закладывайте от 20 дней: 3D-модель, оснастка, формовка, нанесение.
Как нанести логотип на металлические флешки под заказ
- 3D-моделированиеГотовим модель корпуса и показываем визуализацию до запуска оснастки.
- Формовка металлаИзготавливаем пресс-форму и отливаем корпуса тиражом.
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается со временем.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления корпуса.
- УФ-печатьПолноцветные элементы на плоских участках корпуса.
- Запись данныхПрезентация, каталог или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили отделку индивидуального металлического корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 300 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 20 дней
|строгие деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|фирменные цвета
|от 20 дней
|логотипы с цветными элементами
|Полировка
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|зеркальный
|от 20 дней
|VIP-подарки руководителям
|Матовая отделка
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|цвет металла
|от 20 дней
|строгий корпоративный стиль
|УФ-печать
|от 300 шт.
|по запросу
|плоские участки
|полноцвет
|от 20 дней
|цветные элементы на корпусе
|Запись данных
|от 300 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 20 дней
|презентации, каталоги, видео
- ОснасткаИзготавливается один раз и остаётся под повторные тиражи
- 3D-модельСогласуем визуализацию до запуска в производство
- Повторный тиражДешевле первого — оснастка уже готова
Цены на металлические флешки под заказ
Цена складывается из оснастки, формовки и объёма памяти. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, оснастка считается отдельно
- Оснасткаразово под проект
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез оснастки
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Флешки на заказ
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают металлические флешки под заказ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- VIP-подаркиКорпус в форме логотипа компании — запоминается лучше любого сувенира.
- Юбилеи компанииПамятный корпус с датой и фирменной символикой.
- Отраслевые подаркиФлешка в форме станка, вагона, буровой или продукта компании.
- ВыставкиУникальный носитель на стенде, который забирают и показывают коллегам.
- ПартнёрамПредставительский подарок в футляре с ложементом.
- Награды и премииКорпус под символику мероприятия вместо стандартной статуэтки.
- Презентации проектовМатериалы проекта на флешке в форме объекта строительства.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать металлические флешки под заказ
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками под заказ часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Металлические флешки под заказ с логотипом оптом
Производим металлические флешки под заказ по индивидуальной форме оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Корпус отливается по вашему эскизу: логотип, продукт, объект, ключ, жетон. Эмаль, гальваника золотом и серебром, объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
Металлическая флешка индивидуальной формы превращает носитель в символ компании: корпус повторяет логотип, фирменный продукт или объект. Такую флешку не путают с каталожной, поэтому её заказывают для юбилеев, наград, подарков партнёрам и крупных проектов.
Как изготавливается
По эскизу делается 3D-модель, затем пресс-форма, корпус отливается из цинкового сплава, покрывается гальваникой и эмалью. Образец согласуется до запуска тиража — после изготовления формы изменить геометрию нельзя. Мелкие детали упрощаются под литьё, это обсуждается на этапе модели.
Экономика формы
Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: первый тираж окупает оснастку, повторные дешевле. На тираже до 300 штук индивидуальная форма невыгодна — для малых тиражей берите складную металлическую флешку с гравировкой. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о металлических флешках под заказ
Металлические под заказ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление оснастки под индивидуальную форму.
Сколько стоит индивидуальный корпус?
Цена складывается из разовой оснастки, формовки корпуса и объёма памяти, поэтому считаем её под конкретный эскиз и тираж. Оснастка оплачивается один раз под проект, а с ростом тиража цена за штуку снижается. Расчёт бесплатный — пришлите эскиз, и менеджер подготовит предложение.
Что нужно прислать для расчёта?
Для расчёта пришлите эскиз, фото продукта или 3D-модель будущего корпуса, желаемый тираж, объём памяти и пожелания по отделке. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), а растровый дизайнер отрисует. Если формы пока нет, поможем довести идею до модели.
Металлические под заказ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Закладывайте от 20 дней: в этот срок входят 3D-модель, изготовление оснастки, формовка и нанесение. Образец согласуется до запуска тиража. Если флешки нужны к конкретной дате, сообщите о ней сразу — менеджер спланирует график производства.
Покажете, как будет выглядеть флешка?
Да, по эскизу готовим 3D-модель корпуса и бесплатно показываем визуализацию до запуска оснастки. Образец согласуем до изготовления тиража, ведь после изготовления формы геометрию изменить нельзя. Мелкие детали при необходимости упрощаем под литьё и обсуждаем это на этапе модели.
Можно повторить тираж позже?
Да, оснастка изготавливается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи. Поэтому повторный тираж обходится дешевле первого — платить за оснастку заново не нужно. Достаточно связаться с менеджером и назвать нужное количество.
Какая отделка возможна?
Корпус может быть полированным до зеркального блеска или матовым, возможна заливка фирменных цветов эмалью, гальваника под золото и серебро, а также комбинация с деревом. Логотип и текст наносим лазерной гравировкой, полноцветные элементы — УФ-печатью на плоских участках. Подберём отделку под ваш стиль.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, запишем на всю партию презентацию, каталог или видео бесплатно. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы случайно. Файлы можно прислать менеджеру на этапе согласования заказа.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.