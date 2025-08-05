Металлические флешки под заказ с логотипом оптом

Производим металлические флешки под заказ по индивидуальной форме оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Корпус отливается по вашему эскизу: логотип, продукт, объект, ключ, жетон. Эмаль, гальваника золотом и серебром, объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Металлическая флешка индивидуальной формы превращает носитель в символ компании: корпус повторяет логотип, фирменный продукт или объект. Такую флешку не путают с каталожной, поэтому её заказывают для юбилеев, наград, подарков партнёрам и крупных проектов.

Как изготавливается По эскизу делается 3D-модель, затем пресс-форма, корпус отливается из цинкового сплава, покрывается гальваникой и эмалью. Образец согласуется до запуска тиража — после изготовления формы изменить геометрию нельзя. Мелкие детали упрощаются под литьё, это обсуждается на этапе модели. Экономика формы Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: первый тираж окупает оснастку, повторные дешевле. На тираже до 300 штук индивидуальная форма невыгодна — для малых тиражей берите складную металлическую флешку с гравировкой. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.