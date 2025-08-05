Экорюкзаки с логотипом оптом

Производим экорюкзаки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Хлопок, лён, джут, ткань из переработанного пластика rPET, рюкзаки-мешки и классические. Вышивка, шелкография водными красками. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экорюкзак — носимый мерч для компаний с экологической повесткой: материал из натуральных волокон или переработанных бутылок подтверждает заявленную позицию. Его берут под ESG-программы, экофестивали и для команд, где устойчивость — часть культуры.

Материал rPET делают из переработанных пластиковых бутылок: прочный, лёгкий, не промокает, по свойствам близок к обычному полиэстеру. Хлопок и лён натуральные и приятнее на ощупь, но менее прочны и впитывают влагу. Джут самый экологичный и грубый — для сумок подходит, для рюкзака жёсткий. Для ежедневной носки с ноутбуком rPET практичнее натуральных тканей. Честно и нанесение Фурнитура — молнии, пряжки, стропы — чаще остаётся пластиковой: честная формулировка «рюкзак из переработанного материала», а не «полностью экологичный». Шелкография водными красками без пластизолей и вышивка не противоречат экоповестке. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.