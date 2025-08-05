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Экорюкзаки с логотипом

Модели из хлопка, переработанного полиэстера и джута. Лёгкие, недорогие и уместные в эко-повестке компании. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
  • Эко-материалыхлопок, RPET, джут
  • Лёгкий весудобно раздавать тиражом
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Экорюкзаки с логотипом — AEPRINT
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Экорюкзаки с логотипом — модели

Хлопковые рюкзаки-мешки, модели из переработанного полиэстера и джутовые.

  • Сумка-рюкзак Fenin с логотипом
    Сумка-рюкзак Fenin арт. HG346833/08в наличии 100 000+ шт Затяжка на шнурке Шелкография, DTF или вышивка Эко-хлопок42×38 см5 цв. от 559 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак Konim с логотипом
    Рюкзак Konim арт. HG346392/28в наличии 100 000+ шт Городская модель на каждый день Шелкография, DTF или вышивка Хлопок42×38 см4 цв. от 379 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Varese с логотипом
    Рюкзак-мешок Varese арт. OMO7107S129в наличии 50 000+ шт Затяжка на шнурке Шелкография, DTF или вышивка Эко-хлопок 140 г/м²38×42 см5 цв. от 424 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак-мешок Brescia с логотипом
    Рюкзак-мешок Brescia арт. OMO7165S102в наличии 50 000+ шт Затяжка на шнурке Шелкография, DTF или вышивка Эко-хлопок 120 г/м²38×42 см4 цв. от 269 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак Byron с логотипом
    Рюкзак Byron арт. NNTEU15-338609в наличии 50 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF RPET 600D18 л4 цв. от 3 507 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак Gregor с логотипом
    Рюкзак Gregor арт. OMO7139S105в наличии 50 000+ шт USB-выход для зарядки Вышивка, шелкография или DTF RPET 600D29×13×43 см3 цв. от 1 983 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак Impact с логотипом
    Рюкзак Impact арт. TWP762.985в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Шелкография, DTF или вышивка Канвас 285 г/м²30×14×41 см4 цв. от 1 749 ₽цена без нанесения
  • Складной рюкзак Dillon с логотипом
    Складной рюкзак Dillon арт. TWP763.1904в наличии 10 000+ шт Складывается в компактный чехол Вышивка, шелкография или DTF RPET32×11×44 см6 цв. от 2 491 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак для ноутбука Kazu с логотипом
    Рюкзак для ноутбука Kazu арт. TWP763.251в наличии 5 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF RPET28×16×47 см5 цв. от 4 826 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак Joey с клапаном с логотипом
    Рюкзак Joey с клапаном арт. NNTEU15-437874в наличии 5 000+ шт Отделение для ноутбука 15″ Шелкография, DTF или вышивка Канвас 330 г/м²15 л4 цв. от 7 763 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак для ноутбука Armond с логотипом
    Рюкзак для ноутбука Armond арт. TWP763.302в наличии 5 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF RPET31×13×44 см3 цв. от 6 740 ₽цена без нанесения
  • Рюкзак для ноутбука Renew с логотипом
    Рюкзак для ноутбука Renew арт. TW100806-410в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 15″ Вышивка, шелкография или DTF RPET29×13×46 см4 цв. от 5 697 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни экорюкзаков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Материалы: хлопок, RPET, джут, лён
    • Печать водными красками по запросу
    • Небелёные натуральные оттенки ткани
    • Подходит для эко-повестки и ESG-отчётности
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Экорюкзаки с логотипом: ещё модель 1Экорюкзаки с логотипом: ещё модель 2Экорюкзаки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем экорюкзаки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать экорюкзаки

  • 01Материал

    Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.

  • 02Размер и объём

    Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.

  • 03Нанесение

    Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.

  • 04Цвет изделия

    Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.

Как нанести логотип на экорюкзак

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.по запросутекстиль, спанбонд1–4 цветаот 3 днейбольшие тиражи, простые логотипы
DTF-печатьот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейсложные логотипы и малые партии
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотный текстильдо 12 цветовот 5 днейделовые модели и мерч сотрудников
Термопереносот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейнебольшие тиражи и сложные формы
Сублимацияот 30 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 5 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 50 шт.по запросулюбой материалполноцветот 7 днейфирменные шевроны и бирки
  • Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрочноОт 1 дня под дату мероприятия

Цены на нанесение логотипа на экорюкзаки

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражПринт A5Принт A4Принт A3
10 шт
50 шт
100 шт
300 шт
1 000 шт

Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF

Шелкография, Вышивка, Термоперенос, Сублимация, Нашивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Сумки с логотипом: работа AEPRINTСумки с логотипом
  • Рюкзаки с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРюкзаки с логотипом
  • Рюкзаки под нанесение, печать логотипа на заказРюкзаки под нанесение
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    все работы    200+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают экорюкзаки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
  • КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
  • ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
  • Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.

  • Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
  • Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сумок и рюкзаков

Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.

Смотреть все виды сумок

Как заказать экорюкзаки

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С экорюкзаками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Экорюкзаки с логотипом оптом

Производим экорюкзаки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Хлопок, лён, джут, ткань из переработанного пластика rPET, рюкзаки-мешки и классические. Вышивка, шелкография водными красками. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экорюкзак — носимый мерч для компаний с экологической повесткой: материал из натуральных волокон или переработанных бутылок подтверждает заявленную позицию. Его берут под ESG-программы, экофестивали и для команд, где устойчивость — часть культуры.

Материал

rPET делают из переработанных пластиковых бутылок: прочный, лёгкий, не промокает, по свойствам близок к обычному полиэстеру. Хлопок и лён натуральные и приятнее на ощупь, но менее прочны и впитывают влагу. Джут самый экологичный и грубый — для сумок подходит, для рюкзака жёсткий. Для ежедневной носки с ноутбуком rPET практичнее натуральных тканей.

Честно и нанесение

Фурнитура — молнии, пряжки, стропы — чаще остаётся пластиковой: честная формулировка «рюкзак из переработанного материала», а не «полностью экологичный». Шелкография водными красками без пластизолей и вышивка не противоречат экоповестке. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о экорюкзаках

Какой минимальный тираж и сумма заказа?

Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.

Экорюкзаки с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из экорюкзака и нанесения. В каталоге модели от 269 ₽ (рюкзак-мешок Brescia) до 7 763 ₽ (рюкзак Joey) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Рассчитаем под вашу модель и объём, макет бесплатно.

Экорюкзаки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Нанесение на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней, точный срок зависит от материала, модели и тиража. Если рюкзаки нужны к экофестивалю или мероприятию, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец согласуем до запуска тиража: бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранном рюкзаке. Производство запускаем только после вашего утверждения, смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.

Экорюкзаки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Для экоповестки подходят шелкография водными красками без пластизолей и вышивка — они не противоречат позиции бренда. Шелкография выгодна на тираже при простом логотипе, вышивка выглядит дороже и не стирается. Подберём способ под материал: хлопок, лён, джут или rPET.

Можно подобрать цвет изделия под бренд?

Да, подбираем цвет под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Учтите, что натуральные хлопок, лён и джут чаще бывают в природных оттенках, а rPET даёт больше вариантов цвета. Цвет нанесения подбираем под логотип и показываем на визуализации.

Доставляете в другие города?

Да, отправляем экорюкзаки по всей России транспортными компаниями, доставку включаем в расчёт. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

Работаете с рекламными агентствами?

Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Поможем подобрать честную формулировку для клиента — «рюкзак из переработанного материала», а бесплатная визуализация упростит согласование. Условия уточнит менеджер.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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