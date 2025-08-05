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Элитные ручки с логотипом

Брендовые модели в подарочных футлярах: лаковый корпус, позолота, перьевые и роллеры. Гравировка логотипа и имени. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 10 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейгравировка на своём производстве
  • Гравировкалоготип и имя владельца
  • В футляреподарочная упаковка бренда
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Элитные ручки с логотипом — AEPRINT
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Элитные ручки с логотипом — модели

Премиальные модели известных марок: шариковые, роллеры и перьевые в фирменных футлярах.

  • Ручка Ellipse с логотипом
    Ручка Ellipse арт. O187989.07в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка МеталлСиние чернила6 цв. от 752 ₽цена без нанесения
  • Ручка Bright с логотипом
    Ручка Bright арт. O188033.17в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка МеталлСиние чернила11 цв. от 981 ₽цена без нанесения
  • Ручка VIP с логотипом
    Ручка VIP арт. O187933.02в наличии 10 000+ шт Поворотный механизм Лазерная гравировка МеталлСиние чернила4 цв. от 2 067 ₽цена без нанесения
  • Ручка Opera с логотипом
    Ручка Opera арт. O187951.02в наличии 10 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка МеталлСиние чернила5 цв. от 968 ₽цена без нанесения
  • Роллер Mesh с логотипом
    Роллер Mesh арт. O187918.00в наличии 5 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка МеталлСиние чернила3 цв. от 3 096 ₽цена без нанесения
  • Ручка Elegance с логотипом
    Ручка Elegance арт. O187998.17в наличии 5 000+ шт Поворотный механизм Лазерная гравировка Металл3 цв. от 3 444 ₽цена без нанесения
  • Ручка Pierre Cardin с логотипом
    Ручка Pierre Cardin арт. O417364в наличии 1 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка ЛатуньСиние чернила5 цв. от 1 550 ₽цена без нанесения
  • Ручка Milano с логотипом
    Ручка Milano арт. O20-0226в наличии 5 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка МеталлСиние чернила3 цв. от 710 ₽цена без нанесения
  • Ручка Parker IM с логотипом
    Ручка Parker IM арт. O1931666в наличии 1 000+ шт В подарочном футляре Лазерная гравировка ЛатуньСиние чернила4 цв. от 5 342 ₽цена без нанесения
  • Ручка Mark Twain с логотипом
    Ручка Mark Twain арт. NNTEU9-32362в наличии 10 000+ шт В подарочном футляре Лазерная гравировка Металл от 1 640 ₽цена без нанесения
  • Ручка 5 в 1 с логотипом
    Ручка 5 в 1 арт. TWP221.553в наличии 1 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка Алюминий3 цв. от 868 ₽цена без нанесения
  • Ручка Straight с логотипом
    Ручка Straight арт. O187942.07в наличии 5 000+ шт Кнопочный механизм Лазерная гравировка МеталлСиние чернила от 802 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни премиальных ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Гравировка логотипа компании и имени получателя
    • Подарочный футляр с ложементом
    • Наборы из двух и трёх предметов
    • Персональная гравировка для каждого получателя
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Элитные ручки с логотипом: ещё модель 1Элитные ручки с логотипом: ещё модель 2Элитные ручки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем элитные ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать элитные ручки

  • 01Материал

    Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.

  • 02Тираж

    До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.

  • 03Нанесение

    Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.

  • 04Цвет корпуса

    Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.

Как нанести логотип на элитную ручку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечатьхитот 50 шт.от 2,9 ₽/штпластик1–2 цветаот 3 днеймассовые тиражи и промо
Гравировкаот 50 шт.от 25 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 3 днейделовые подарки и VIP
Круговая 360°от 50 шт.от 56 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейлоготип по всей окружности
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 3 днейсложные цветные логотипы
3+ цветаот 200 шт.по запросупластик3 и болееот 5 днеймногоцветные фирменные знаки
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметалл, деревоцвет материалаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
  • Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
  • Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати

Цены на нанесение на элитную ручку

Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.

Прайс-лист PDF
ТиражТампо 1 цветТампо 2 цветаГравировкаКруговая 360°Доп. см²
от 200 шт
от 300 шт
от 500 шт
от 1 000 шт
от 3 000 шт по запросупо запросупо запросу
от 10 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать

УФ-печать, Переменные — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
  • Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
  • Сигнальный образец300–2 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Ручки с логотипом: работа AEPRINTРучки с логотипом
  • Ручки с нанесением. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРучки с нанесением
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  • Работа AEPRINT: ручки с дизайномРучки с дизайном
  • VIP-ручки: работа AEPRINTVIP-ручки
  • Наборы с ручками. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНаборы с ручками
  • Набор с ручкой, печать логотипа на заказНабор с ручкой
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  • Карандаши с логотипом: работа AEPRINTКарандаши с логотипом
  • Наборы с карандашами. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНаборы с карандашами
  • Вечные карандаши, печать логотипа на заказВечные карандаши
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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают элитные ручки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Подарки первым лицамИменная ручка партнёру или руководителю в футляре.
  • Юбилеи компанииПамятная гравировка с датой и символикой.
  • Награды сотрудникамРучка вместо стандартной грамоты лучшему по итогам года.
  • Совет директоровКомплект именных ручек к заседанию.

  • Подписание договоровФирменная ручка для церемонии подписания.
  • Новый годПодарок ключевым клиентам в подарочной упаковке.
  • VIP-наборыРучка в составе представительского набора.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды ручек и карандашей

Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.

Смотреть все виды ручек

Как заказать элитные ручки

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С элитными ручками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Элитные ручки с логотипом оптом

Производим элитные ручки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Металлический корпус с лаком, хромом, золотым и палладиевым покрытием, шариковые, роллеры и перьевые. Лазерная гравировка, подарочный футляр. Собственное производство в Екатеринбурге.

Элитная ручка — деловой подарок для первых лиц, партнёров и ключевых клиентов: её подписывают договоры и носят во внутреннем кармане пиджака. Такой подарок вручают адресно, небольшим тиражом, и он работает на отношения, а не на охват.

Шариковая, роллер или перьевая

Шариковая ручка практична: не пачкает и пишет на любой бумаге. Роллер пишет гелевыми чернилами мягче и ярче, но быстрее расходует стержень. Перьевая — статусный подарок для тех, кто ценит сам процесс письма, но ей нужны навык и подходящая бумага. Большинству деловых получателей выбирают шариковую или роллер; перьевая уместна, если точно известно, что человек ею пользуется.

Персонализация и футляр

Именная гравировка превращает ручку в личный подарок: имя, должность, дата. В лазере меняется файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Элитная ручка без футляра теряет статус — вручаем в коробке с ложементом или кожаном футляре с тиснением. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о элитных ручках

Элитные ручки с логотипом: какой минимальный тираж?

От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.

Элитные ручки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

Основной способ для элитных ручек — лазерная гравировка: от 36 ₽ за штуку при тираже от 200 и от 25 ₽ от 1 000 штук, малые тиражи до 49 штук — 2 000 ₽ за тираж. Для металла действует коэффициент 1,3 при тираже до 500. Сами ручки в каталоге — от 710 ₽, рассчитаем под вашу модель.

Сколько времени занимает производство?

Гравировка элитных ручек занимает от 5 дней на нашем производстве. Если нужна гравировка ещё и на футляре или именная персонализация, срок зависит от тиража и состава — менеджер назовёт его при расчёте.

Сделаете сигнальный образец?

Да, сигнальный образец делаем до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Для дорогих ручек это разумный шаг: вы увидите гравировку на конкретном покрытии. Макет и визуализация бесплатны.

Можно нанести логотип в несколько цветов?

Гравировка даёт логотип в цвете металла под покрытием, без выбора цвета. Если нужен цветной знак, возможна тампопечать в 1–2 цвета или УФ-печать полноцветом, печать в 3 и более цвета считаем отдельно. Для подарков первым лицам чаще выбирают сдержанную гравировку.

Чем гравировка лучше печати?

Гравировка не стирается: лазер снимает верхний слой покрытия, и логотип становится частью корпуса. На ручке, которой подписывают договоры и пользуются годами, печать со временем истирается. Поэтому для элитных моделей с лаком, хромом или позолотой гравировка — основной способ.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Цвет корпуса выбираем из доступных вариантов моделей: лаковый корпус, хром, золотое и палладиевое покрытие. Подберём модель, которая сочетается с фирменным стилем и уровнем подарка, и покажем гравировку на бесплатной визуализации.

Сделаете именные ручки сотрудникам?

Да, именная гравировка — имя, должность или дата на каждой ручке — превращает ручку в личный подарок. Переменные данные по прайсу считаются с коэффициентом 1,5, точную стоимость назовёт менеджер. Вручаем в футляре: элитная ручка без него теряет статус.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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