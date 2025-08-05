Элитные ручки с логотипом
Брендовые модели в подарочных футлярах: лаковый корпус, позолота, перьевые и роллеры. Гравировка логотипа и имени. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейгравировка на своём производстве
- Гравировкалоготип и имя владельца
- В футляреподарочная упаковка бренда
Элитные ручки с логотипом — модели
Премиальные модели известных марок: шариковые, роллеры и перьевые в фирменных футлярах.
- Ручка Ellipse арт. O187989.07в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 752 ₽цена без нанесения
- Ручка Bright арт. O188033.17в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка от 981 ₽цена без нанесения
- Ручка VIP арт. O187933.02в наличии 10 000+ шт Поворотный механизм Лазерная гравировка от 2 067 ₽цена без нанесения
- Ручка Opera арт. O187951.02в наличии 10 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка от 968 ₽цена без нанесения
- Роллер Mesh арт. O187918.00в наличии 5 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка от 3 096 ₽цена без нанесения
- Ручка Elegance арт. O187998.17в наличии 5 000+ шт Поворотный механизм Лазерная гравировка от 3 444 ₽цена без нанесения
- Ручка Pierre Cardin арт. O417364в наличии 1 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка от 1 550 ₽цена без нанесения
- Ручка Milano арт. O20-0226в наличии 5 000+ шт Премиальный металлический корпус Лазерная гравировка от 710 ₽цена без нанесения
- Ручка Parker IM арт. O1931666в наличии 1 000+ шт В подарочном футляре Лазерная гравировка от 5 342 ₽цена без нанесения
- Ручка Mark Twain арт. NNTEU9-32362в наличии 10 000+ шт В подарочном футляре Лазерная гравировка от 1 640 ₽цена без нанесения
- Ручка 5 в 1 арт. TWP221.553в наличии 1 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 868 ₽цена без нанесения
- Ручка Straight арт. O187942.07в наличии 5 000+ шт Кнопочный механизм Лазерная гравировка от 802 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни премиальных ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка логотипа компании и имени получателя
- Подарочный футляр с ложементом
- Наборы из двух и трёх предметов
- Персональная гравировка для каждого получателя
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем элитные ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать элитные ручки
- 01Материал
Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.
- 02Тираж
До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.
- 03Нанесение
Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.
- 04Цвет корпуса
Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.
Как нанести логотип на элитную ручку
- ТампопечатьОсновной способ по пластику: 1–2 цвета, минимальный запуск 3 000 ₽.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Круговая гравировкаПо всей окружности корпуса, коэффициент от 1,3 к обычной.
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты на плоских участках корпуса.
- Печать 3+ цветаСчитается отдельно, согласуем стоимость под макет.
- Переменные данныеИмена и должности на каждой ручке — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 50 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|массовые тиражи и промо
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 3 дней
|деловые подарки и VIP
|Круговая 360°
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|логотип по всей окружности
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные цветные логотипы
|3+ цвета
|от 200 шт.
|по запросу
|пластик
|3 и более
|от 5 дней
|многоцветные фирменные знаки
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
- Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
- Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати
Цены на нанесение на элитную ручку
Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|Гравировка
|Круговая 360°
|Доп. см²
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать
|Тираж
|Гравировка
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Круговая 360°
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|от 10 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
- Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
- Сигнальный образец300–2 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ручки с логотипом
- Ручки с нанесением
- Ручки на заказ
- Ручки с дизайном
- VIP-ручки
- Наборы с ручками
- Набор с ручкой
- Футляры для ручек
- Карандаши с логотипом
- Наборы с карандашами
- Вечные карандаши
- Смотреть
все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают элитные ручки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки первым лицамИменная ручка партнёру или руководителю в футляре.
- Юбилеи компанииПамятная гравировка с датой и символикой.
- Награды сотрудникамРучка вместо стандартной грамоты лучшему по итогам года.
- Совет директоровКомплект именных ручек к заседанию.
- Подписание договоровФирменная ручка для церемонии подписания.
- Новый годПодарок ключевым клиентам в подарочной упаковке.
- VIP-наборыРучка в составе представительского набора.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды ручек и карандашей
Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.
Как заказать элитные ручки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С элитными ручками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Элитные ручки с логотипом оптом
Производим элитные ручки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Металлический корпус с лаком, хромом, золотым и палладиевым покрытием, шариковые, роллеры и перьевые. Лазерная гравировка, подарочный футляр. Собственное производство в Екатеринбурге.
Элитная ручка — деловой подарок для первых лиц, партнёров и ключевых клиентов: её подписывают договоры и носят во внутреннем кармане пиджака. Такой подарок вручают адресно, небольшим тиражом, и он работает на отношения, а не на охват.
Шариковая, роллер или перьевая
Шариковая ручка практична: не пачкает и пишет на любой бумаге. Роллер пишет гелевыми чернилами мягче и ярче, но быстрее расходует стержень. Перьевая — статусный подарок для тех, кто ценит сам процесс письма, но ей нужны навык и подходящая бумага. Большинству деловых получателей выбирают шариковую или роллер; перьевая уместна, если точно известно, что человек ею пользуется.
Персонализация и футляр
Именная гравировка превращает ручку в личный подарок: имя, должность, дата. В лазере меняется файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Элитная ручка без футляра теряет статус — вручаем в коробке с ложементом или кожаном футляре с тиснением. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о элитных ручках
Элитные ручки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.
Элитные ручки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Основной способ для элитных ручек — лазерная гравировка: от 36 ₽ за штуку при тираже от 200 и от 25 ₽ от 1 000 штук, малые тиражи до 49 штук — 2 000 ₽ за тираж. Для металла действует коэффициент 1,3 при тираже до 500. Сами ручки в каталоге — от 710 ₽, рассчитаем под вашу модель.
Сколько времени занимает производство?
Гравировка элитных ручек занимает от 5 дней на нашем производстве. Если нужна гравировка ещё и на футляре или именная персонализация, срок зависит от тиража и состава — менеджер назовёт его при расчёте.
Сделаете сигнальный образец?
Да, сигнальный образец делаем до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Для дорогих ручек это разумный шаг: вы увидите гравировку на конкретном покрытии. Макет и визуализация бесплатны.
Можно нанести логотип в несколько цветов?
Гравировка даёт логотип в цвете металла под покрытием, без выбора цвета. Если нужен цветной знак, возможна тампопечать в 1–2 цвета или УФ-печать полноцветом, печать в 3 и более цвета считаем отдельно. Для подарков первым лицам чаще выбирают сдержанную гравировку.
Чем гравировка лучше печати?
Гравировка не стирается: лазер снимает верхний слой покрытия, и логотип становится частью корпуса. На ручке, которой подписывают договоры и пользуются годами, печать со временем истирается. Поэтому для элитных моделей с лаком, хромом или позолотой гравировка — основной способ.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Цвет корпуса выбираем из доступных вариантов моделей: лаковый корпус, хром, золотое и палладиевое покрытие. Подберём модель, которая сочетается с фирменным стилем и уровнем подарка, и покажем гравировку на бесплатной визуализации.
Сделаете именные ручки сотрудникам?
Да, именная гравировка — имя, должность или дата на каждой ручке — превращает ручку в личный подарок. Переменные данные по прайсу считаются с коэффициентом 1,5, точную стоимость назовёт менеджер. Вручаем в футляре: элитная ручка без него теряет статус.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.