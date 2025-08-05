Элитные ручки с логотипом оптом

Производим элитные ручки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Металлический корпус с лаком, хромом, золотым и палладиевым покрытием, шариковые, роллеры и перьевые. Лазерная гравировка, подарочный футляр. Собственное производство в Екатеринбурге.

Элитная ручка — деловой подарок для первых лиц, партнёров и ключевых клиентов: её подписывают договоры и носят во внутреннем кармане пиджака. Такой подарок вручают адресно, небольшим тиражом, и он работает на отношения, а не на охват.

Шариковая, роллер или перьевая Шариковая ручка практична: не пачкает и пишет на любой бумаге. Роллер пишет гелевыми чернилами мягче и ярче, но быстрее расходует стержень. Перьевая — статусный подарок для тех, кто ценит сам процесс письма, но ей нужны навык и подходящая бумага. Большинству деловых получателей выбирают шариковую или роллер; перьевая уместна, если точно известно, что человек ею пользуется. Персонализация и футляр Именная гравировка превращает ручку в личный подарок: имя, должность, дата. В лазере меняется файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Элитная ручка без футляра теряет статус — вручаем в коробке с ложементом или кожаном футляре с тиснением. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.