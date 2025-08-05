Зажимы для проводов с логотипом оптом

Производим зажимы и органайзеры для проводов с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Силиконовые клипсы, магнитные держатели, намотки для наушников, стяжки-липучки. Печать и тиснение логотипа, любой цвет по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.

Зажим для проводов — самая недорогая позиция в разделе электроники: мелкий практичный предмет, который держит кабели на рабочем столе и не даёт им падать. Его берут для массовой раздачи на IT-конференциях и в welcome pack, где нужна полезная вещь при минимальном бюджете на единицу.

Виды Силиконовые клипсы на край стола держат несколько кабелей и не дают им соскальзывать. Магнитные держатели фиксируют кабель магнитом, его удобно отсоединять. Намотка для наушников наводит порядок в сумке, стяжки-липучки собирают связку проводов. Цвет силикона подбираем по фирменной палитре — предмет узнаваем даже без крупного логотипа. Нанесение Площадь маленькая, поэтому основной носитель бренда — цвет изделия и компактный знак. Печать или тиснение по силикону. Для раздачи часто упаковываются по несколько штук в фирменный пакетик. Работаем с юрлицами по договору с НДС.