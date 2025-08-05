Зажимы для проводов с логотипом
Держатели и органайзеры для кабелей: клипсы на стол, силиконовые стяжки и намотки для наушников. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Мелкий тиражнизкая цена за штуку
- На столекабель не падает за стол
Зажимы для проводов с логотипом — модели
Клипсы-держатели на стол, силиконовые стяжки, намотки и органайзеры для сумки.
- Органайзер Amalia арт. O6-838552в наличии 10 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах Шелкография или термоперенос от 250 ₽цена без нанесения
- Органайзер Felt арт. O6-839525в наличии 1 000+ шт Из переработанного фетра Шелкография или термоперенос от 674 ₽цена без нанесения
- Органайзер для кабеля арт. O629566в наличии 5 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах УФ-печать или тампопечать от 4 ₽цена без нанесения
- Органайзер Carriage арт. O6-11996802в наличии 5 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах Шелкография или термоперенос от 557 ₽цена без нанесения
- Органайзер Aisle арт. O6-11996900в наличии 5 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах Шелкография или термоперенос от 431 ₽цена без нанесения
- Органайзер Keep Organized арт. O838301в наличии 1 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах Шелкография или термоперенос от 828 ₽цена без нанесения
- Органайзер Enio арт. O6-830127в наличии 1 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах Тиснение или УФ-печать от 690 ₽цена без нанесения
- Органайзер VoyageTech арт. O821381в наличии 1 000+ шт Порядок в проводах и гаджетах Шелкография или термоперенос от 1 417 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни органайзеров для проводов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Цвет изделия под фирменный стиль
- Тампопечать в 1–2 цвета
- Самая низкая цена за штуку в разделе
- Хорошо работает как дополнение к набору
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем зажимы для проводов на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать зажимы для проводов
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на зажим
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на зажим
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Колонка с логотипом
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают зажимы для проводов
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый тираж с минимальной ценой за штуку.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Для офисаПорядок с кабелями на каждом рабочем месте.
- IT-компаниямПредмет из повседневного рабочего контекста.
- КонференцииМелочь в комплекте участника.
- ВыставкиРаздатка посетителям стенда.
- Мерч-шопыСамая дешёвая входная позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать зажимы для проводов
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С зажимами для проводов часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Зажимы для проводов с логотипом оптом
Производим зажимы и органайзеры для проводов с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Силиконовые клипсы, магнитные держатели, намотки для наушников, стяжки-липучки. Печать и тиснение логотипа, любой цвет по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.
Зажим для проводов — самая недорогая позиция в разделе электроники: мелкий практичный предмет, который держит кабели на рабочем столе и не даёт им падать. Его берут для массовой раздачи на IT-конференциях и в welcome pack, где нужна полезная вещь при минимальном бюджете на единицу.
Виды
Силиконовые клипсы на край стола держат несколько кабелей и не дают им соскальзывать. Магнитные держатели фиксируют кабель магнитом, его удобно отсоединять. Намотка для наушников наводит порядок в сумке, стяжки-липучки собирают связку проводов. Цвет силикона подбираем по фирменной палитре — предмет узнаваем даже без крупного логотипа.
Нанесение
Площадь маленькая, поэтому основной носитель бренда — цвет изделия и компактный знак. Печать или тиснение по силикону. Для раздачи часто упаковываются по несколько штук в фирменный пакетик. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о зажимах для проводов
Зажимы для проводов с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Зажимы для проводов с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Органайзеры для кабеля стоят от 4 ₽ за простую модель до 1 417 ₽ (VoyageTech), например Amalia — от 250 ₽. Минимальный тираж — от 100 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Стоимость печати или тиснения рассчитаем под модель и тираж.
Зажимы для проводов с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Площадь маленькая, поэтому основной носитель бренда — цвет изделия и компактный знак. На силиконе делаем печать или тиснение логотипа, на текстильных и кожаных органайзерах — тиснение. Размещение покажем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Зажимы и органайзеры — простые изделия без электроники, поэтому гарантия производителя техники к ним не относится. Качество партии контролируем на производстве перед отгрузкой, а если возникнет вопрос по изделию, менеджер разберётся и предложит решение.
Зажимы для проводов с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 5 дней на своём производстве, складские модели получаются быстрее заказных. Если нужен свой цвет силикона по Pantone или фасовка в фирменные пакетики, срок может увеличиться. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, цвет силикона подбираем по фирменной палитре Pantone, поэтому изделие узнаваемо даже без крупного логотипа. Минимальный тираж для своего цвета и сроки уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Для раздачи зажимы часто упаковываем по несколько штук в фирменный пакетик, а для подарков брендируем коробку и вкладыш полноцветной печатью. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие, макет готовим бесплатно.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, зажимы и органайзеры хорошо дополняют наборы: заполняют комплект и повышают его ценность вместе с кабелем, пауэрбанком или беспроводной зарядкой. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.