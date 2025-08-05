Сумки для ноутбука с логотипом оптом

Сумки для ноутбука с логотипом
Деловые модели с мягким отделением под технику 13–17 дюймов. Вышивка логотипа или тиснение по экокоже. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Отделение 13–17"мягкая защита техники
- Деловой видподарок партнёрам и руководителям
Сумки для ноутбука с логотипом — модели
Классические портфели-сумки, тонкие чехлы и модели с плечевым ремнём.
- Сумка для ноутбука Lora арт. NNTEU38-518891в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 245 ₽цена без нанесения
- Сумка для ноутбука Wing арт. O938522в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 147 ₽цена без нанесения
- Чехол для ноутбука Laluka арт. TWP788.145в наличии 5 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Шелкография, DTF или вышивка от 1 590 ₽цена без нанесения
- Чехол для ноутбука Kento арт. TWP788.1301в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 2 200 ₽цена без нанесения
- Сумка для ноутбука Брейв арт. O937167в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 695 ₽цена без нанесения
- Чехол для ноутбука Libra арт. NNTEU15-584973в наличии 5 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 3 242 ₽цена без нанесения
- Сумка Plush арт. O956062в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF от 1 416 ₽цена без нанесения
- Сумка из неопрена арт. NNTEU9-481524в наличии 5 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 1 932 ₽цена без нанесения
- Чехол для ноутбука Reclaim арт. NNTEU15-338605в наличии 5 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 2 131 ₽цена без нанесения
- Сумка для ноутбука XD Design арт. TWP706.231в наличии 5 000+ шт Водоотталкивающая ткань Тиснение или УФ-печать логотипа от 5 285 ₽цена без нанесения
- Сумка для ноутбука Vancouver арт. NNTEU15-338544в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 15,4″ Вышивка, шелкография или DTF от 3 763 ₽цена без нанесения
- Сумка для ноутбука Oxford арт. NNTEU15-338563в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF от 10 112 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни сумок и чехлов для ноутбука в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Мягкое отделение с защитой техники
- Вышивка, тиснение или печать логотипа
- Карманы для документов и зарядки
- Подарочная упаковка под сумку
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сумки для ноутбука на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать сумки для ноутбука
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на сумку для ноутбука
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на сумки для ноутбука
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сумки с логотипом
- Рюкзаки с логотипом
- Рюкзаки под нанесение
- Рюкзак на заказ
- Рюкзаки и сумки
- Сумки на заказ
- Портфели на заказ
- Портфель с логотипом
- Шопперы с логотипом
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают сумки для ноутбука
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать сумки для ноутбука
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С сумками для ноутбука часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Сумки для ноутбука с логотипом оптом
Производим сумки для ноутбука с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Под диагональ 13–17", полиэстер 600D и оксфорд с пропиткой, мягкое отделение с уплотнением, ручки и плечевой ремень. Вышивка, тиснение, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
Сумка для ноутбука — деловой мерч, с которым ходят на работу и встречи каждый день. Для компании это подарок сотрудникам вместе с техникой и позиция для клиентов, где важен солидный вид и защита устройства.
Защита и размер
Мягкое уплотнённое отделение защищает ноутбук от ударов — главный критерий, без него сумка не выполняет функцию. Размер подбирается под парк техники компании: сумка на 15" не держит 13" ноутбук, он болтается внутри. Если в компании разные диагонали, берут модель с регулируемой перегородкой или заказывают две. Водоотталкивающая пропитка защищает технику в дождь.
Нанесение
На деловой сумке логотип размещают сдержанно: вышивка на передней панели или тиснение на кожаной бирке. Крупная печать делает сумку похожей на промо. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о сумках для ноутбука
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Сумки для ноутбука с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге модели от 695 ₽ (Брейв) до 10 112 ₽ (Oxford) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Пришлём расчёт под вашу модель и объём, макет и визуализация бесплатно.
Сумки для ноутбука с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от модели, способа нанесения и тиража. Если сумки нужны к конкретной дате, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли под ваш объём.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранной сумке, производство начинаем только после утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Сумки для ноутбука с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На деловой сумке логотип размещают сдержанно: вышивка на передней панели или тиснение на кожаной бирке. Крупная печать делает сумку похожей на промо. Шелкография тоже возможна — подскажем способ под модель и материал.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет сумки под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Для деловой сумки чаще выбирают тёмные практичные цвета, а логотип вышиваем нитками в фирменных оттенках. Результат показываем на бесплатной визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, доставляем по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки входит в расчёт. Также можно забрать сумки самовывозом с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Бесплатную визуализацию сумки можно согласовать с вашим клиентом до запуска. Условия сотрудничества уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты менеджеру, и он подготовит договор.