Сумки для ноутбука с логотипом оптом

Производим сумки для ноутбука с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Под диагональ 13–17", полиэстер 600D и оксфорд с пропиткой, мягкое отделение с уплотнением, ручки и плечевой ремень. Вышивка, тиснение, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.

Сумка для ноутбука — деловой мерч, с которым ходят на работу и встречи каждый день. Для компании это подарок сотрудникам вместе с техникой и позиция для клиентов, где важен солидный вид и защита устройства.

Защита и размер Мягкое уплотнённое отделение защищает ноутбук от ударов — главный критерий, без него сумка не выполняет функцию. Размер подбирается под парк техники компании: сумка на 15" не держит 13" ноутбук, он болтается внутри. Если в компании разные диагонали, берут модель с регулируемой перегородкой или заказывают две. Водоотталкивающая пропитка защищает технику в дождь. Нанесение На деловой сумке логотип размещают сдержанно: вышивка на передней панели или тиснение на кожаной бирке. Крупная печать делает сумку похожей на промо. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.