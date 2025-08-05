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Экоканцтовары с логотипом

Наборы из переработанных и биоразлагаемых материалов: ручки, карандаши, блокноты и линейки под один бренд. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
  • Эко-материалыпереработка и биоразлагаемые
  • Наборыручка, карандаш, блокнот вместе
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Экоканцтовары с логотипом — AEPRINT
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Экоканцтовары с логотипом — модели

Канцелярия из вторсырья: бумага, кукурузный крахмал, бамбук и переработанный пластик.

  • Ручка Vibe с логотипом
    Ручка Vibe арт. TWP611.3801в наличии 100 000+ шт Мягкое письмо Ultra Glide Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик5 цв. от 50 ₽цена без нанесения
  • Ручка Glide с логотипом
    Ручка Glide арт. TWP611.3903в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик4 цв. от 86 ₽цена без нанесения
  • Ручка из эко-алюминия с логотипом
    Ручка из эко-алюминия арт. NNTEU9-529459в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Лазерная гравировка Переработ. алюминий5 цв. от 179 ₽цена без нанесения
  • Ручка Unix с логотипом
    Ручка Unix арт. NNTEU15-525424в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик4 цв. от 39 ₽цена без нанесения
  • Ручка X3 с логотипом
    Ручка X3 арт. TWP611.3301в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик9 цв. от 81 ₽цена без нанесения
  • Ручка Devin с логотипом
    Ручка Devin арт. TWP611.2601в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик8 цв. от 70 ₽цена без нанесения
  • Ручка Write с логотипом
    Ручка Write арт. TWP610.983в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать Эко-пластик4 цв. от 97 ₽цена без нанесения
  • Ручка Pocketpal с логотипом
    Ручка Pocketpal арт. TWP611.192в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик5 цв. от 50 ₽цена без нанесения
  • Ручка Amisk с логотипом
    Ручка Amisk арт. TWP611.171в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Лазерная гравировка Переработ. алюминий5 цв. от 174 ₽цена без нанесения
  • Ручка Unica с логотипом
    Ручка Unica арт. NNTEU15-584596в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать Переработ. пластик5 цв. от 49 ₽цена без нанесения
  • Ручка Ziguur с логотипом
    Ручка Ziguur арт. NNTEU15-584665в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Лазерная гравировка Переработ. алюминий6 цв. от 237 ₽цена без нанесения
  • Ручка алюминиевая Eco с логотипом
    Ручка алюминиевая Eco арт. NNTEU9-619564в наличии 50 000+ шт Из переработанного сырья Лазерная гравировка Переработ. алюминий3 цв. от 179 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни эко-ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Материалы: вторсырьё, крахмал, бамбук, RPET
    • Печать логотипа на всех предметах набора
    • Упаковка из крафта без плёнки
    • Подходит под ESG-отчётность компании
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Экоканцтовары с логотипом: ещё модель 1Экоканцтовары с логотипом: ещё модель 2Экоканцтовары с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем экоканцтовары на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать экоканцтовары

  • 01Материал

    Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.

  • 02Тираж

    До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.

  • 03Нанесение

    Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.

  • 04Цвет корпуса

    Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.

Как нанести логотип на экоканцтовары

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тампопечатьхитот 50 шт.от 2,9 ₽/штпластик1–2 цветаот 3 днеймассовые тиражи и промо
Гравировкаот 50 шт.от 25 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 3 днейделовые подарки и VIP
Круговая 360°от 50 шт.от 56 ₽/штметалл, деревоцвет материалаот 5 днейлоготип по всей окружности
УФ-печатьот 50 шт.по запросупластик, металлполноцветот 3 днейсложные цветные логотипы
3+ цветаот 200 шт.по запросупластик3 и болееот 5 днеймногоцветные фирменные знаки
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметалл, деревоцвет материалаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
  • Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
  • Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати

Цены на нанесение на экоканцтовары

Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.

Прайс-лист PDF
ТиражТампо 1 цветТампо 2 цветаГравировкаКруговая 360°Доп. см²
от 200 шт
от 300 шт
от 500 шт
от 1 000 шт
от 3 000 шт по запросупо запросупо запросу
от 10 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать

УФ-печать, Переменные — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
  • Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
  • Сигнальный образец300–2 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Ручки с логотипом: работа AEPRINTРучки с логотипом
  • Ручки с нанесением. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРучки с нанесением
  • Ручки на заказ, печать логотипа на заказРучки на заказ
  • Работа AEPRINT: ручки с дизайномРучки с дизайном
  • VIP-ручки: работа AEPRINTVIP-ручки
  • Наборы с ручками. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНаборы с ручками
  • Набор с ручкой, печать логотипа на заказНабор с ручкой
  • Работа AEPRINT: футляры для ручекФутляры для ручек
  • Карандаши с логотипом: работа AEPRINTКарандаши с логотипом
  • Наборы с карандашами. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНаборы с карандашами
  • Вечные карандаши, печать логотипа на заказВечные карандаши
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    все работы    400+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают экоканцтовары

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Промо-раздачаСамый массовый носитель бренда: выставки, точки продаж, конференции.
  • Welcome packРучка в наборе новичку вместе с блокнотом и ежедневником.
  • Деловые подаркиМеталлическая модель с гравировкой в футляре партнёрам.
  • КонференцииКомплект участника: ручка, блокнот, бейдж, сумка.

  • Для офисаФирменные ручки на ресепшн, в переговорные и сотрудникам.
  • ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
  • Мерч-шопыНедорогая позиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды ручек и карандашей

Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.

Смотреть все виды ручек

Как заказать экоканцтовары

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С экоканцтоварами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Экоканцтовары с логотипом оптом

Производим экоканцтовары с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Ручки из картона и бамбука, вечные карандаши, блокноты на переработанной бумаге, деревянные линейки и точилки, наборы в крафт-упаковке. Гравировка, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экоканцтовары — набор рабочих предметов для компаний, которые заявили отказ от пластика и хотят, чтобы мерч это подтверждал. Их берут под ESG-программы, экофестивали, конференции по устойчивому развитию и для офисов с зелёной политикой.

Что входит в эконабор

Бумажная или бамбуковая ручка, вечный или деревянный карандаш, блокнот на переработанной бумаге в крафт-обложке, деревянная линейка. Всё в крафт-коробке или хлопковом мешочке без пластиковой упаковки. Набор выглядит цельно, когда все предметы из натуральных материалов в одной гамме — один пластиковый предмет разрушает всю идею.

Честно о материалах

Даже в эконаборе стержни ручек остаются пластиковыми, а блокнот может быть на скобе. Честная формулировка — «канцелярия из переработанных и натуральных материалов», а не «полностью экологичная». Такая точность защищает компанию от упрёков в гринвошинге на мероприятиях, где аудитория разбирается в теме. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о экоканцтоварах

Экоканцтовары с логотипом: какой минимальный тираж?

От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.

Экоканцтовары с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

Тампопечать в один цвет — от 10,5 ₽ за штуку при тираже от 200 штук и до 2,9 ₽ от 10 000; до 199 штук — 2 500–3 800 ₽ за тираж. Гравировка — от 36 ₽ при 200 штуках и от 25 ₽ от 1 000. Стоимость набора считаем по составу, ручки в каталоге от 39 ₽.

Сколько времени занимает производство?

Производство экоканцтоваров занимает от 5 дней на нашем производстве. Если собираете набор из нескольких предметов в крафт-упаковке, срок зависит от состава и тиража — менеджер назовёт его при расчёте.

Сделаете сигнальный образец?

Да, сигнальный образец делаем до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Макет и визуализацию всего набора готовим бесплатно и согласуем заранее.

Можно нанести логотип в несколько цветов?

Да, тампопечать делаем в 1–2 цвета, печать в 3 и более цвета считается отдельно от 200 штук, для полноцвета есть УФ-печать — стоимость согласуем под макет. Для эконабора часто выбирают гравировку: она не требует краски и выглядит натурально.

Чем гравировка лучше печати?

Гравировка по металлу и дереву даёт логотип в цвете материала и не стирается — для экоканцелярии из бамбука и дерева это естественный вариант без лишней краски. Печать нужна, когда важен фирменный цвет или самый бюджетный массовый тираж.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Да, подбираем предметы под фирменный стиль, но для эконабора лучше держаться одной натуральной гаммы — крафт, дерево, бамбук. Набор выглядит цельно, когда все предметы из натуральных материалов: один пластиковый предмет разрушает идею. Покажем на бесплатной визуализации.

Сделаете именные ручки сотрудникам?

Да, наносим имена на каждую ручку или карандаш — переменные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене, от 50 штук. Список сотрудников пришлите таблицей, раскладку согласуем на макете до запуска.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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