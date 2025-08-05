Экоканцтовары с логотипом оптом

Производим экоканцтовары с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Ручки из картона и бамбука, вечные карандаши, блокноты на переработанной бумаге, деревянные линейки и точилки, наборы в крафт-упаковке. Гравировка, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экоканцтовары — набор рабочих предметов для компаний, которые заявили отказ от пластика и хотят, чтобы мерч это подтверждал. Их берут под ESG-программы, экофестивали, конференции по устойчивому развитию и для офисов с зелёной политикой.

Что входит в эконабор Бумажная или бамбуковая ручка, вечный или деревянный карандаш, блокнот на переработанной бумаге в крафт-обложке, деревянная линейка. Всё в крафт-коробке или хлопковом мешочке без пластиковой упаковки. Набор выглядит цельно, когда все предметы из натуральных материалов в одной гамме — один пластиковый предмет разрушает всю идею. Честно о материалах Даже в эконаборе стержни ручек остаются пластиковыми, а блокнот может быть на скобе. Честная формулировка — «канцелярия из переработанных и натуральных материалов», а не «полностью экологичная». Такая точность защищает компанию от упрёков в гринвошинге на мероприятиях, где аудитория разбирается в теме. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.