Брелоки с логотипом оптом

Брелоки с логотипом оптом делаем от 100 штук, срок от 5 дней. Металлические под гравировку, пластиковые и полимерные под полноцвет, кожаные под тиснение, из ПВХ — с формой по контуру логотипа. Гравировка от 31 ₽ за штуку при тираже от 1 000. Макет и визуализация до запуска бесплатно. Собственное производство в Екатеринбурге.

Брелок остаётся на связке ключей и достаётся по несколько раз в день — по числу контактов с логотипом он обходит любой настольный сувенир. При этом он дешёвый в тираже, поэтому его берут и на массовую раздачу, и в наборы, и как самостоятельный подарок.

Материалы и способы нанесения На металле гравируем лазером: логотип в цвете металла, не стирается никогда и выглядит строго. На пластике и полимере печатаем УФ полноцветом и накрываем прозрачной смолой, которая даёт объём и глянец. Кожу и экокожу тиснём — вариант для деловых подарков. ПВХ отливается в форме по контуру вашего логотипа, персонажа или продукта: это уже не брелок с логотипом, а брелок в форме логотипа. Как выбрать под задачу Для массовой промо-раздачи берут пластик или полимер: дёшево в тираже и ярко. Партнёрам дарят металл с гравировкой или кожу с тиснением — такой брелок не стыдно положить в набор. Если задача — узнаваемость бренда, делают ПВХ с индивидуальной формой: изделие само становится знаком компании, но требует пресс-формы и тиража от 300 штук. Дополнительные функции Брелок легко превращается в полезный предмет: открывалка, рулетка, фонарик, флешка, антисептик, метка для поиска ключей. Функциональный брелок дороже простого, но у него совсем другая судьба — его не снимают со связки и не теряют. Отдельно делаем светоотражающие брелоки: их берут школы, детские учреждения и компании, где сотрудники ходят вдоль дорог. Условия Минимальный тираж от 100 штук на складские модели, от 300 на изделия из ПВХ с индивидуальной формой. Срок от 5 дней, для ПВХ от 20 дней с учётом изготовления оснастки. Упаковка в индивидуальные пакетики по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без.