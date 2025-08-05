Брелоки с логотипом
Металлические, пластиковые, кожаные и полимерные брелоки. Логотип, который клиент носит на ключах каждый день. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Гравировкаот 31 ₽ за штуку при 1 000
- На ключахлоготип с владельцем ежедневно
Брелоки с логотипом — модели
Металл под гравировку, пластик и полимер под полноцвет, кожа под тиснение.
- Брелок Gerlos арт. O19547237в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 262 ₽цена без нанесения
- Брелок Bimox арт. HG345834/35в наличии 50 000+ шт Со встроенным фонариком Тампопечать или УФ-печать от 204 ₽цена без нанесения
- Брелок Pelton арт. HG346204/CIRCLEв наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 120 ₽цена без нанесения
- Брелок Лао арт. O114650в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать от 125 ₽цена без нанесения
- Брелок Persal арт. HG344978/25в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 133 ₽цена без нанесения
- Брелок Toner Haus арт. HG50134/29в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 114 ₽цена без нанесения
- Брелок Laiton арт. AG12035.02в наличии 10 000+ шт Со встроенным фонариком Тампопечать или УФ-печать от 150 ₽цена без нанесения
- Брелок Dark Jet арт. HG50132/35в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 212 ₽цена без нанесения
- Брелок Rader арт. HG345358/01в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 144 ₽цена без нанесения
- Брелок Bohemian арт. O828850в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Шелкография или вышивка от 326 ₽цена без нанесения
- Брелок Mars арт. O702637в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 250 ₽цена без нанесения
- Брелок Metal арт. NNTEU9-33397в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Лазерная гравировка от 237 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни брелоков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вырубка по контуру вашего логотипа
- Гравировка, полноцветная печать или тиснение
- Комбинированные модели: металл плюс кожа
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем брелоки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать брелоки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на брелок
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на брелок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают брелоки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать брелоки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С брелоками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Брелоки с логотипом оптом
Брелоки с логотипом оптом делаем от 100 штук, срок от 5 дней. Металлические под гравировку, пластиковые и полимерные под полноцвет, кожаные под тиснение, из ПВХ — с формой по контуру логотипа. Гравировка от 31 ₽ за штуку при тираже от 1 000. Макет и визуализация до запуска бесплатно. Собственное производство в Екатеринбурге.
Брелок остаётся на связке ключей и достаётся по несколько раз в день — по числу контактов с логотипом он обходит любой настольный сувенир. При этом он дешёвый в тираже, поэтому его берут и на массовую раздачу, и в наборы, и как самостоятельный подарок.
Материалы и способы нанесения
На металле гравируем лазером: логотип в цвете металла, не стирается никогда и выглядит строго. На пластике и полимере печатаем УФ полноцветом и накрываем прозрачной смолой, которая даёт объём и глянец. Кожу и экокожу тиснём — вариант для деловых подарков. ПВХ отливается в форме по контуру вашего логотипа, персонажа или продукта: это уже не брелок с логотипом, а брелок в форме логотипа.
Как выбрать под задачу
Для массовой промо-раздачи берут пластик или полимер: дёшево в тираже и ярко. Партнёрам дарят металл с гравировкой или кожу с тиснением — такой брелок не стыдно положить в набор. Если задача — узнаваемость бренда, делают ПВХ с индивидуальной формой: изделие само становится знаком компании, но требует пресс-формы и тиража от 300 штук.
Дополнительные функции
Брелок легко превращается в полезный предмет: открывалка, рулетка, фонарик, флешка, антисептик, метка для поиска ключей. Функциональный брелок дороже простого, но у него совсем другая судьба — его не снимают со связки и не теряют. Отдельно делаем светоотражающие брелоки: их берут школы, детские учреждения и компании, где сотрудники ходят вдоль дорог.
Условия
Минимальный тираж от 100 штук на складские модели, от 300 на изделия из ПВХ с индивидуальной формой. Срок от 5 дней, для ПВХ от 20 дней с учётом изготовления оснастки. Упаковка в индивидуальные пакетики по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без.
Частые вопросы о брелоках
Брелоки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Брелоки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Брелоки на складе стоят от 114 ₽ за штуку без нанесения, в зависимости от модели — до 326 ₽. Гравировка добавляет от 47 ₽ на тираже от 50 штук и снижается до 31 ₽ при 1 000. Тампопечать, УФ-печать и смолу считаем под вашу модель, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Брелоки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Зависит от материала брелока. Металл гравируем лазером — логотип в цвете металла, не стирается. Пластик и полимер печатаем УФ полноцветом и можем накрыть куполом смолы, кожу и экокожу тиснём, а ПВХ отливаем в форме вашего логотипа. Подскажем оптимальный вариант под задачу и бюджет.
Брелоки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Брелоки со склада с нанесением изготавливаем от 5 дней, с полимерной смолой — от 7 дней. Брелоки из ПВХ с индивидуальной формой — от 20 дней, потому что сначала делаем пресс-форму. Точный срок назовём после согласования макета и тиража.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранной модели — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, обсудите это с менеджером: он уточнит возможность, стоимость и срок под конкретную модель брелока.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Модель подбираем по цвету корпуса из доступных на складе, а цвет нанесения — под фирменные цвета из брендбука. УФ-печать передаёт полноцвет с градиентами, у брелоков из ПВХ цвета задаются под ваш макет. При гравировке логотип получается в цвете металла.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый брелок в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Такая упаковка нужна, если брелок идёт как самостоятельный подарок или раздаётся на мероприятии. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, брелок часто идёт дополнением к набору: в welcome pack новичка, подарок клиенту или раздатку на конференции. Подберём остальные предметы, нанесение и упаковку под бюджет, сделаем общую визуализацию и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Расчёт бесплатный, макет и визуализация согласуются до запуска. Готовый заказ отправим транспортной компанией по всей России или отдадим самовывозом с производства в Екатеринбурге.