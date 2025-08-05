Бумажные флажки с логотипом оптом

Производим бумажные флажки с логотипом оптом от 500 штук, срок от 3 дней. Плотная бумага с полноцветной печатью с двух сторон, на деревянной или пластиковой палочке, размеры 10×15 и 15×20 см. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бумажный флажок — самая дешёвая массовая раздатка для трибун, парадов, детских праздников и открытий: тысячи штук за минимальный бюджет. Им машут в толпе, и логотип оказывается в кадре фото и видео с события.

Бумага или ткань Бумажный флажок дешевле тканевого в разы и живёт одно мероприятие — после события его выбрасывают. Тканевый из флажной сетки служит дольше и выглядит солиднее, но дороже. Для массовой раздачи на стадионе или параде, где флажок нужен на пару часов, берут бумажный. Для сувенира, который оставляют на память, — тканевый. Безопасность Для детских мероприятий палочка берётся с закруглёнными концами или пластиковая — без острых краёв. Бумага плотная, не рвётся от взмахов. Печать с двух сторон, чтобы логотип читался при любом положении. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.