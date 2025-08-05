Бумажные флажки на заказ
Флажки на шпажке и гирлянды-растяжки: оформление стола, торта, фуршета и детских мероприятий. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать и сборка у нас
- Самые недорогиецена за штуку минимальная
- Для оформлениястол, фуршет, торт, гирлянды
Бумажные флажки — форматы и варианты
Флажки на деревянной шпажке, топперы для еды и гирлянды-растяжки из флажков.
- Флажок на шпажке арт. FL-BF-SPхит продаж Картон на деревянной шпажке Полноцветная печать с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- Топпер для еды арт. FL-BF-TPдля фуршета Обозначение блюда или состава Печать и вырубка по контуру по запросуцена зависит от тиража
- Гирлянда из флажков арт. FL-BF-GRдля зала Флажки на шнуре, длина под задачу Печать серии макетов, сборка на шнур по запросуцена зависит от длины
- Ещё варианты
Формы, размеры, длина гирлянды, шпажки и типы шнура.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, материал и крепление.
- Печать с двух сторон и вырубка по контуру
- Серия из нескольких макетов в одном тираже
- Гирлянды нужной длины с готовой сборкой
- Крафтовый картон для эко-оформления
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бумажные флажки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бумажные флажки
- 01Где устанавливается
В помещении, на площадке или стационарно на улице — от этого зависит конструкция.
- 02Высота
Чем дальше зритель и чем выше окружающая застройка, тем выше нужен флагшток.
- 03Материал
Алюминий лёгкий и не ржавеет, сталь дешевле и прочнее, стеклопластик гибкий.
- 04Основание
Мобильная база, штырь в грунт, фундамент или настенный кронштейн.
Печать и отделка для бумажных флажков
- Подъём флагаТросовая система с лебёдкой или внутренний трос со скрытым механизмом.
- Флюгерное креплениеПоворотный узел, чтобы флаг не наматывался на мачту.
- ОснованиеКрестовина, водоналивная база, штырь или закладной фундамент.
- Порошковая покраскаЦвет мачты под фирменный стиль или классический белый.
- Комплект с флагомПошив флага под размер и высоту конструкции.
- МонтажВыезд, установка и настройка механизма подъёма.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Алюминийхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|не ржавеет
|от 5 дней
|стационарные уличные мачты
|Сталь
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|прочный
|от 5 дней
|высокие мачты и ветреные места
|Стеклопластик
|от 10 шт.
|по запросу
|площадки
|гибкий
|от 5 дней
|мобильные конструкции
|Мобильное основание
|от 10 шт.
|по запросу
|зал и улица
|переносное
|от 3 дней
|мероприятия и временные площадки
|Фундамент
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|стационарный
|от 10 дней
|постоянная установка
|Настенный кронштейн
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|крепёж
|от 5 дней
|флаги на здании
- РасчётПодбираем высоту и основание под площадку
- Ветровая нагрузкаУчитываем при выборе материала
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
Цены на бумажные флажки
Цена зависит от высоты, материала и типа основания. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза конструкцию, флаг считается отдельно
- Расчётподбираем высоту и основание под площадку
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бумажные флажки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- КейтерингОбозначение блюд и состава на фуршете.
- Кофейни и кафеФлажки в десерты и бургеры.
- Детские праздникиОформление стола и торта.
- ОткрытияГирлянды и оформление зала.
- МероприятияБрендирование фуршетной зоны.
- КондитерскиеТопперы в торты и капкейки.
- Промо-акцииОформление дегустационной зоны.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать бумажные флажки
Шесть шагов от заявки до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бумажными флажками часто заказывают
Соберём весь заказ вместе и отгрузим одной поставкой.
Бумажные флажки с логотипом оптом
Производим бумажные флажки с логотипом оптом от 500 штук, срок от 3 дней. Плотная бумага с полноцветной печатью с двух сторон, на деревянной или пластиковой палочке, размеры 10×15 и 15×20 см. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бумажный флажок — самая дешёвая массовая раздатка для трибун, парадов, детских праздников и открытий: тысячи штук за минимальный бюджет. Им машут в толпе, и логотип оказывается в кадре фото и видео с события.
Бумага или ткань
Бумажный флажок дешевле тканевого в разы и живёт одно мероприятие — после события его выбрасывают. Тканевый из флажной сетки служит дольше и выглядит солиднее, но дороже. Для массовой раздачи на стадионе или параде, где флажок нужен на пару часов, берут бумажный. Для сувенира, который оставляют на память, — тканевый.
Безопасность
Для детских мероприятий палочка берётся с закруглёнными концами или пластиковая — без острых краёв. Бумага плотная, не рвётся от взмахов. Печать с двух сторон, чтобы логотип читался при любом положении. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о бумажных флажках
Бумажные флажки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки. На комплектах от 5 конструкций цена за единицу ниже.
Сколько стоит флагшток?
Бумажные флажки — самый недорогой вариант: цена за штуку минимальная и зависит от тиража, размера и вида изделия — флажок на шпажке, топпер или гирлянда. Чем больше тираж, тем ниже цена за флажок. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Бумажные флажки печатаем и собираем от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от тиража и вида изделия. Если флажки нужны к празднику или открытию, лучше разместить заказ заранее.
Какую высоту выбрать?
Для бумажных флажков подбираем не высоту, а размер: стандартные — 10×15 и 15×20 см на деревянной или пластиковой палочке. Для оформления блюд и тортов подойдут небольшие флажки на шпажке и топперы, для зала — гирлянды, их длину считаем под помещение.
Нужен ли фундамент?
Нет, бумажным флажкам фундамент и флагшток не нужны: их держат в руке, втыкают в блюда, торты и капкейки или развешивают гирляндой-растяжкой. Это готовое оформление для стола, фуршета и зала на одно мероприятие.
Сделаете монтаж?
Монтаж бумажным флажкам не требуется — они поставляются готовыми к использованию: флажки уже на палочке или шпажке, а гирлянды-растяжки легко развешиваются на месте самостоятельно. Если нужна консультация по оформлению зала, подскажет менеджер.
Флаг входит в комплект?
Бумажный флажок поставляется уже на палочке или шпажке — отдельный флагшток не нужен. Для детских мероприятий берём палочку с закруглёнными концами или пластиковую, без острых краёв.
Какой материал лучше для улицы?
Бумажные флажки рассчитаны на помещение и одно мероприятие. Для улицы и многоразового использования лучше тканевые флажки из флажной сетки: служат дольше и выглядят солиднее. Подберём вариант под ваше событие.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, доставка по городу при заказе от 30 000 ₽ бесплатна, есть самовывоз в Екатеринбурге.