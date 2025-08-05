Чай с логотипом оптом

Производим чай с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Пакетированный в фирменных саше, листовой в жестяных банках и крафт-пакетах, чайные наборы с кружкой. Брендируется упаковка: саше, коробка, банка, этикетка. Сертификаты предоставляем.

Чай — подарок с длинным сроком использования: одну упаковку расходуют неделями, и логотип на коробке всё это время стоит на кухне или рабочем столе. Для компании это способ присутствовать в повседневной рутине получателя дольше, чем это делает разовый сувенир.

Форматы Для офисных кухонь и конференций берут пакетированный чай в индивидуальных саше с логотипом — каждое саше несёт бренд отдельно. Листовой в жестяной банке — подарочный формат: банка остаётся и используется после чая. Крафт-пакет с окном — экоформат для наборов. Партнёрам дарят чайные пирамидки с цельным листом. В наборе Чай редко дарят отдельно: комплект с кружкой или термокружкой, набор чай плюс мёд, коробка с чаем и печеньем. Собираем набор в общей упаковке с ложементом и единой стилистикой. Средний чек такого комплекта выше, а выглядит он законченным подарком. Сроки От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября. Чай имеет длительный срок годности и не требует температурного режима при перевозке.