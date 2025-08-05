Подарочный чай с логотипом
Чай в брендированных пакетиках, банках и наборах. Долго хранится и расходуется постепенно — бренд работает неделями. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 10 днейфасовка и оформление у нас
- Своя упаковкапакетик, банка или коробка
- Надолгоподарок живёт неделями
Подарочный чай — форматы и варианты
Пакетики с фирменным ярлычком, жестяные банки, коробки-наборы и пирамидки.
- Пакетики с ярлычком арт. VK-CH-PKдля раздачи Фирменный ярлычок на каждом пакетике Печать ярлычка и конверта по запросуцена зависит от тиража
- Жестяная банка арт. VK-CH-BNосновной Банка с фирменной этикеткой Печать этикетки или прямая печать по жести по запросуцена зависит от тиража
- Набор сортов арт. VK-CH-NBподарочный Несколько сортов в коробке с ячейками Печать коробки и вкладыша по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты
Сорта, форматы фасовки, пирамидки, ситечки и подарочные коробки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём наполнение и упаковку.
- Фирменный ярлычок на каждом пакетике
- Прямая печать по жестяной банке
- Наборы сортов с описанием во вкладыше
- Комплект с кружкой или термокружкой
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подарочный чай на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подарочный чай
- 01Повод
Новый год, 8 Марта, юбилей или регулярные подарки клиентам — от этого зависит формат и бюджет.
- 02Бюджет на человека
От одной плитки шоколада до полноценного набора в коробке.
- 03Срок годности
Планируйте вручение внутри срока: у сладостей он короче, чем у чая и мёда.
- 04Упаковка
Именно она делает продукт корпоративным подарком, а не покупкой из магазина.
Брендирование упаковки для чая
- Печать обёрткиПолноцветная обёртка или этикетка с вашим макетом.
- Коробка с ложементомЖёсткая коробка под состав набора.
- Лента и биркаФирменная лента, наклейка-пломба и бирка с пожеланием.
- Тиснение фольгойАкцент на логотипе крышки коробки.
- ВкладышОткрытка с поздравлением и составом набора.
- СборкаРазложим наполнение по коробкам и отгрузим готовыми.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какой формат выбрать
Сравнили форматы вкусных подарков.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Одна позицияхит
|от 100 шт.
|по запросу
|обёртка
|полноцвет
|от 10 дней
|массовая раздача, минимальный бюджет
|Мини-набор
|от 100 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|2–3 позиции клиентам и сотрудникам
|Подарочный набор
|от 50 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|партнёрам и ключевым клиентам
|VIP-набор
|от 30 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 20 дней
|первым лицам
|Крафтовое оформление
|от 100 шт.
|по запросу
|крафт
|1–2 цвета
|от 10 дней
|эко-подход и натуральные продукты
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 10 дней
|готовые наборы к вручению
- Сроки годностиПланируйте вручение внутри срока
- Новый годТираж закладывать с октября
- СборкаОтгружаем готовыми комплектами
Цены на подарочный чай
Цена складывается из продукта, упаковки и сборки. Пришлём расчёт под ваш формат и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза упаковку, продукт считается отдельно
- Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Вкусный подарочный набор
- Чайный набор с логотипом
- Кофе и шоколад с логотипом
- Чай с логотипом
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подарочный чай
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Новый годОсновной сезон корпоративных подарков.
- 8 Марта и 23 ФевраляМассовые подарки коллективу.
- КлиентамВнимание к сделке или к дате.
- ПартнёрамПодарок с фирменным оформлением.
- МероприятияКомплимент участникам и гостям.
- Welcome packПриятная позиция в наборе новичка.
- ЮбилеиПодарок с символикой события.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие вкусные подарки
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы — 6 видов в разделе.
Как заказать подарочный чай
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С чаем часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Чай с логотипом оптом
Производим чай с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Пакетированный в фирменных саше, листовой в жестяных банках и крафт-пакетах, чайные наборы с кружкой. Брендируется упаковка: саше, коробка, банка, этикетка. Сертификаты предоставляем.
Чай — подарок с длинным сроком использования: одну упаковку расходуют неделями, и логотип на коробке всё это время стоит на кухне или рабочем столе. Для компании это способ присутствовать в повседневной рутине получателя дольше, чем это делает разовый сувенир.
Форматы
Для офисных кухонь и конференций берут пакетированный чай в индивидуальных саше с логотипом — каждое саше несёт бренд отдельно. Листовой в жестяной банке — подарочный формат: банка остаётся и используется после чая. Крафт-пакет с окном — экоформат для наборов. Партнёрам дарят чайные пирамидки с цельным листом.
В наборе
Чай редко дарят отдельно: комплект с кружкой или термокружкой, набор чай плюс мёд, коробка с чаем и печеньем. Собираем набор в общей упаковке с ложементом и единой стилистикой. Средний чек такого комплекта выше, а выглядит он законченным подарком.
Сроки
От 10 дней, под Новый год заказ размещают с октября. Чай имеет длительный срок годности и не требует температурного режима при перевозке.
Частые вопросы о чае
Подарочный чай с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на одиночные позиции и от 50 на подарочные наборы. Новогодние тиражи закладывайте с октября.
Сколько стоит подарок?
Цена складывается из чая, упаковки и сборки, поэтому считаем её под формат и тираж. Пакетированный чай в фирменных саше — бюджетный вариант для конференций, листовой в жестяной банке и наборы с кружкой дороже. Сборка комплектов — 5 ₽ за изделие, расчёт бесплатный.
Какой срок годности у продукта?
Чай имеет длительный срок годности и не требует температурного режима при перевозке. Точный срок указываем на каждой упаковке. Данные по выбранному сорту и формату уточнит менеджер при расчёте.
Подарочный чай с логотипом: сколько занимает изготовление?
Чай в брендированных саше или банках делаем от 10 дней, наборы в коробке — от 14 дней, VIP-наборы в дереве — от 20 дней. Под Новый год заказ лучше размещать с октября. Точный срок назовём при расчёте под ваш состав и тираж.
Соберёте набор под наш бюджет?
Да, соберём набор под бюджет: чай с кружкой или термокружкой, чай с мёдом, коробка с чаем и печеньем. Комплект упаковываем в общую коробку с ложементом и единой стилистикой. Предложим несколько вариантов состава с расчётом.
Сделаете макет упаковки?
Да, макет и визуализацию делаем бесплатно и согласуем до запуска. Брендируем саше, коробку, банку или этикетку, для наборов — коробку с тиснением, ленту и вкладыш. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Есть ли документы на продукцию?
Да, на чай предоставляем сертификаты. Срок годности указываем на каждой упаковке. Если вашей службе закупок нужен определённый пакет документов, сообщите заранее — менеджер уточнит.
Отгрузите готовыми комплектами?
Да, разложим чай и дополнительные позиции по коробкам, добавим вкладыш и отгрузим готовыми комплектами к вручению. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, от 50 штук. Доставляем по всей России транспортными компаниями.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.