Тампонная печать или же как её чаще называют специалисты тампопечать — это универсальный и распространенный способ перенести двухмерное изображение на любую поверхность. С помощью неё вы сможете легко сделать так, чтобы любая продукция, например ручка или флэшка, соответствовала айдентике организации, компании или события.
|Тираж
|Печать в 1 цвет, руб./шт.
|Печать в 2 цвета, руб./шт.
|От 100 шт.
|35 р.
|39 р.
|От 200 шт.
|20,1 р.
|30,6 р.
|От 300 шт.
|16,1 р.
|25,2 р.
|От 400 шт.
|14,3 р.
|21,4 р.
|От 500 шт.
|13,8 р.
|16,1 р.
|От 700 шт.
|13,4 р.
|15,6 р.
|От 1000 шт.
|9,7 р.
|13,2 р.
|От 1500 шт.
|9,3 р.
|12,7 р.
|От 2000 шт.
|7,9 р.
|10,5 р.
|От 3000 шт.
|7,1 р.
|8,8 р.
|От 5000 шт.
|5,1 р.
|6,7 р.
|От 10000 шт.
|3,4 р.
|5,6 р.
Цена указана за услуги нанесения без учета стоимости изделия.
Минимальная стоимость тампопечати на тираж:
до 50 шт: 1 цвет — 2900 рублей, в 2 цвета 4350 рублей;
51-100 шт: 1 цвет — 3500 рублей, в 2 цвета 5250 рублей.
Стоимость на печать в 3, 4 цвета при наличии в макете совмещения и/или подложки, согласовывается
отдельно (возможен повышающий коэффициент за сложность).
Тампопечать белой либо светлой краской на темных изделиях — коэффициент 1,3 к стоимости заказа.
Тампопечать золотом/серебром — коэффициент 1,5 к стоимости заказа.
Тампопечать на изделиях из металла, дерева, керамики: тираж до 500 штук — коэфф. 2; тираж от 500 штук — коэфф. 1,3 (не более 2-х цветов при отсутствии плотного совмещения).
Тампопечать на крупных изделиях (бутылки, куб-блоки, увлажнители и т.п.) + 50% к стоимости.
Тампопечать на бумажной продукции (эко-ручки, ежедневники и прочее) + 30% к стоимости.
Смена цвета изображения при печати на одинаковых изделиях + 500 руб. к стоимости тиража.
Замена изделия (при прочих равных параметрах печати) + 500 руб. к стоимости тиража.
Смена цвета изображения при печати на одинаковых изделиях + 500 руб. к стоимости тиража.
На товар Заказчика распаковка/упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) + 5 руб./изделие.
Печать двухкомпонентной краской gl (по стеклу, металлу) желательна только по одному цвету.
В 2 цвета обязательно согласование возможности и сроков с производством.
Печать возможна на изделиях с нестандартным покрытием (помимо пластмассы, металла, или лака) при отпечатывании сигнального образца.
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|Изготовление сигнального образца
|2900 р.
|3500 р.
|Смена цвета при печати на одинаковых изделиях
|500 р
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|Смена изделия при печати одинаковых изображений
|500 р
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|Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры)
|5 р./Изделие
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|Печать на металле, дереве и керамики
|Тираж > 500 — коэффициент 2.
|Тираж < 500 — коэффициент 1,3.
При тампопечати чернила переносятся с металлической или полимерной формы на поверхность с помощью специального тампона.
Первый этап — это подготовка изображения: каждый цвет наносится отдельно и для каждого изготавливают свою форму (клише).
Поэтому изображения разбивают на цвета и затем уже переходят к вытравливанию клише для каждого из элементов, включая подложку.
В получившиеся после этого углубления на металлической пластине наносят краску.
Очень важно удалить её излишки, иначе рисунок получится смазанным и нечетким.
После этого специальный тампон сначала прижимают к форме, а затем к поверхности изделия и в конце просушивают.
При многоцветной печати все шаги, перечисленные выше, повторяют для каждого из цветов.
Очевидные минусы тампонной печати — это малое количество цветов, которое можно нанести на изделие.
Кроме того, на изделие с цветной поверхностью обязательно нужно будет сначала напечатать подложку и только потом нанести поверх неё рисунок.
Если вам нужно напечатать изображение с большим количеством цветов и плавными переходами, то лучше использовать УФ-печать.
Однако недостатки компенсируются преимуществами тампопечати — низкой ценой при изготовлении больших тиражей,
возможностью нанести рисунок с высокой степенью детализации, стойкостью, которая обеспечивается свойствами растворителя,
а также возможность печати не только по ровным, но и изогнутым поверхностям.
|Коды
|Описание
|A1
|Стандартная тампопечать
|A2
|Тампопечать на больших площадях/силиконе требующая дополнительной настройки оборудования
|WA
|Тампопечать на наручных часах