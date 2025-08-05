Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
ПластикМеталл и деревоКерамикаТехнология 03 / 15

Тампопечать логотипа на заказ

Тампопечать — это перенос краски с гравированного клише на изделие силиконовым тампоном; поверхность может быть ровной, выпуклой или вогнутой. Главный способ нанести мелкий логотип на ручки, флешки и пластиковые сувениры тиражом от 100 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Тампопечать в AEPRINT: от 100 шт, от 3,4 ₽ за нанесение (1 цвет, от 10 000 шт; 35 ₽ при 100 шт), срок от 2 дней, до 4 цветов + подложка, изображение до Ø 75 мм, линия от 0,1 мм. Пластик, металл, дерево, керамика. Минимальный заказ 2 900 ₽.

Рассчитать тираж Смотреть цены
  • от 100 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • до 4 цветов+ подложка на цветном
  • от 3,4 ₽за штуку при 10 000 шт
Как тампопечать наносит логотип на 5 000 ручек за смену
0:30Как тампопечать наносит логотип на 5 000 ручек за сменуВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Клише, тампон, изделие — шесть операций

На каждый цвет — своё клише и свой прогон, поэтому 1–2 цвета — оптимум по цене. Тампон повторяет форму изделия: печатаем на цилиндрах, вогнутых и выпуклых поверхностях.

  1. Тампопечать логотипа на заказ: Клише
    01Клише

    Травим или гравируем лазером изображение на металлической форме — по одному на цвет

  2. Тампопечать логотипа на заказ: Нанесение краски
    02Нанесение краски

    Заливаем краску в углубления клише, ракель снимает излишки с поверхности

  3. Тампопечать логотипа на заказ: Тампон
    03Тампон

    Силиконовый тампон прижимается к клише и забирает краску из углублений

  4. Тампопечать логотипа на заказ: Печать
    04Печать

    Тампон переносит краску на изделие — ровное, цилиндрическое или вогнутое

  5. Тампопечать логотипа на заказ: Сушка
    05Сушка

    Краска сохнет на воздухе или в сушильном шкафу, для металла — с закрепителем

  6. Тампопечать логотипа на заказ: Контроль
    06Контроль

    Проверяем совмещение цветов, чистим излишки, упаковываем тираж

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Тампопечать — правильный выбор
  • Мелкие логотипы на ручках и флешкахЛинии от 0,1 мм — текст и тонкая графика читаются даже на клипе ручки
  • Неровные поверхностиЦилиндр, конус, вогнутость — тампон повторяет форму, где печатный стол бессилен
  • Тиражи от 500 штукКлише окупается на объёме: 13,8 ₽ при 500 шт и 3,4 ₽ при 10 000
  • Пластик, металл, дерево, керамикаПодбираем краску под материал — стойкость к истиранию на годы
  • Строгий фирменный стильПлашечные цвета по Pantone, 1–2 цвета — точное попадание в бренд
Лучше взять другое
  • Больше 4 цветов, фото, градиентыПолноцвет — это УФ-печать: от 10 штук на плоском пластике и металле
  • Изображение крупнее Ø 7,5 смБольшая площадь — шелкография или УФ-печать
  • Меньше 50 штукМинимальная сумма 2 900 ₽ съедает выгоду — УФ-печать от 10 штук дешевле
  • ТекстильТкань — это DTF или шелкография
  • Посуда с обжигомКерамика и стекло для посудомойки — деколь или УФ-печать по окружности
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит тампопечать

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия. Выберите материал, число цветов и тираж — увидите цену за штуку и за тираж.

Материал изделия
Цветов в макете
Краска
Тираж500 шт
1003005001 0003 00010 000
Пластик1 цветстандартная краска500 шт
13,8 ₽за штуку

6 900 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

Второй цвет
+2–4 ₽
Металл, дерево, керамика
×2 до 500 шт · ×1,3 от 500
Сигнальный образец
2 900 ₽
Макет и цветопроба
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета и изделия. Минимальная сумма заказа 2 900 ₽ (до 50 шт), 3 500 ₽ (51–100 шт).

Полный прайс по материалам

₽ за штуку · тираж × число цветов · мин. заказ 2 900 ₽
Совет технолога

Тампопечать выгодна на объёме: между 300 и 1 000 штуками цена падает почти вдвое (16,1 → 9,7 ₽). Второй цвет — это второе клише и второй прогон, поэтому одноцветный логотип на 1 000 ручек дешевле двухцветного на 700. На металле и керамике до 500 штук действует коэффициент ×2 — от 500 уже ×1,3.

Пластик и бумагаручки, флешки, брелоки
ТИРАЖ, ШТ1 ЦВЕТ2 ЦВЕТАТИРАЖ, 1 ЦВ.
10035393 500
50013,816,16 900
1 0009,713,29 700
3 0007,18,821 300
10 0003,45,634 000
Металл, дерево, керамика×2 до 500 · ×1,3 от 500
ТИРАЖ, ШТ1 ЦВЕТ2 ЦВЕТАТИРАЖ, 1 ЦВ.
10070787 000
50017,920,98 950
1 00012,617,212 600
3 0009,211,427 600
10 0004,47,344 000
Крупные изделиябутылки, куб-блоки, увлажнители · +50 %
ТИРАЖ, ШТ1 ЦВЕТ2 ЦВЕТАТИРАЖ, 1 ЦВ.
10052,558,55 250
50020,724,210 350
1 00014,619,814 600
3 00010,713,232 100
10 0005,18,451 000
  • Белая / светлая краска на тёмном×1,3
  • Золото / серебро×1,5
  • Бумажные изделия+30 % (эко-ручки, ежедневники)
  • Смена цвета или изделия500 ₽
  • Распаковка / упаковка5 ₽ за изделие
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • ВекторPDFCDRSVGEPSAI

    Шрифты переведены в кривые, каждый цвет отдельным слоем

  • Плашечные цвета

    Укажите номера Pantone — подбираем краску под них

  • Линии от 0,1 мм

    Тампопечать держит самую тонкую графику из контактных способов

  • Без градиентов и полутонов

    Только заливки; переходы и фото — это УФ-печать

  • Размер 1:1, до Ø 75 мм

    Макет в реальном размере под зону печати конкретного изделия

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Ручка · PDF Флешка · PDF Пауэрбанк · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны печати на ручке и флешке
Корпус ручки
до 45 × 7 мм
Клип ручки
до 25 × 5 мм
Флешка, одна сторона
до 30 × 12 мм
Печать по кругу (A2)
по запросу

Нет макета? Отрисуем логотип и подготовим файл под ваше изделие бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали тампопечатью

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Ручки для банка · 5 000 шт · 1 цвет: тампопечать логотипа на заказ, работа AEPRINTРучки для банка · 5 000 шт · 1 цвет
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах
06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под тампопечать

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:Медизделия

Тампопечать логотипа оптом — производство в Екатеринбурге

Тампопечатьот 100 штдо 4 цветовлиния 0,1 мм

Тампопечать — нанесение логотипа силиконовым тампоном, который переносит краску с клише на изделие. Тампон повторяет форму поверхности, поэтому печатать можно по неровным, выпуклым и мелким предметам: ручкам, зажигалкам, брелокам, флешкам, крышкам, деталям корпуса. От 100 штук, срок от 1 дня. Цена от 2,9 ₽ за штуку при тираже от 5 000 — самая низкая в каталоге. Собственное производство в Екатеринбурге.

Как считается цена

Цена тампопечати зависит от числа цветов, а не от сложности рисунка: у каждого цвета своё клише и свой прогон. Дешевле всего выходит логотип в один-два плашечных цвета по Pantone — на больших тиражах тампопечать с таким макетом обходит любую цифровую технологию. Полноцвет, градиенты и фото тампоном не напечатать, для них берут УФ-печать. Клише делаем один раз под макет и храним у себя, поэтому повтор запускается быстрее и стоит дешевле.

T
Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цвет и приладку

Частые вопросы о тампопечати

01

Какой минимальный тираж тампопечати?

От 100 штук по прайсу. Меньше — можно, но действует минимальная сумма 2 900 ₽ за 1 цвет (до 50 шт) или 3 500 ₽ (51–100 шт): стоимость клише не зависит от тиража.

02

На какие материалы наносится тампопечать?

Пластик, металл, дерево, керамика, стекло, силикон, кожзам. Для нестандартных покрытий делаем сигнальный образец.

03

Сколько цветов можно напечатать?

До 4 цветов + белая подложка на цветном изделии или 5 на белом. Каждый цвет — отдельное клише и прогон.

04

Печатаете ли на изделиях заказчика?

Да, работаем с давальческим сырьём. Для незнакомого материала сначала печатаем пробный оттиск.

05

Какой макет нужен для тампопечати?

Вектор (PDF, CDR, SVG, EPS, AI), шрифты в кривых, плашечные цвета по Pantone, линии от 0,1 мм, без градиентов, размер 1:1.

06

Сколько стоит тампопечать на ручках?

1 цвет: 35 ₽ при 100 шт, 13,8 ₽ при 500, 9,7 ₽ при 1 000, 3,4 ₽ при 10 000. Второй цвет прибавляет 2–4 ₽. Цена ручки считается отдельно.

07

Чем тампопечать отличается от УФ-печати?

Тампопечать берут за плашечные цвета, тонкие линии и возможность печатать по любой форме поверхности, причём на тираже она дешевле всего. УФ-печать даёт полноцвет и градиенты уже от 10 штук, но только на плоских и слегка изогнутых поверхностях.

08

Насколько стойкое изображение?

Краска подбирается под материал и не стирается годами при обычном использовании. На металле и стекле используем двухкомпонентные краски с закрепителем.

09

Что такое коды A1, A2 и WA?

A1 — стандартная тампопечать; A2 — на больших площадях и силиконе с дополнительной настройкой; WA — печать на наручных часах. Код влияет на цену и указывается в расчёте.

Тампонная печать или же как её чаще называют специалисты тампопечать — это универсальный и распространенный способ перенести двухмерное изображение на любую поверхность. С помощью неё вы сможете легко сделать так, чтобы любая продукция, например ручка или флэшка, соответствовала айдентике организации, компании или события.

Тираж Печать в 1 цвет, руб./шт. Печать в 2 цвета, руб./шт.
От 100 шт. 35 р. 39 р.
От 200 шт. 20,1 р. 30,6 р.
От 300 шт. 16,1 р. 25,2 р.
От 400 шт. 14,3 р. 21,4 р.
От 500 шт. 13,8 р. 16,1 р.
От 700 шт. 13,4 р. 15,6 р.
От 1000 шт. 9,7 р. 13,2 р.
От 1500 шт. 9,3 р. 12,7 р.
От 2000 шт. 7,9 р. 10,5 р.
От 3000 шт. 7,1 р. 8,8 р.
От 5000 шт. 5,1 р. 6,7 р.
От 10000 шт. 3,4 р. 5,6 р.

Цена указана за услуги нанесения без учета стоимости изделия.

Минимальная стоимость тампопечати на тираж: до 50 шт: 1 цвет — 2900 рублей, в 2 цвета 4350 рублей; 51-100 шт: 1 цвет — 3500 рублей, в 2 цвета 5250 рублей.

Стоимость на печать в 3, 4 цвета при наличии в макете совмещения и/или подложки, согласовывается отдельно (возможен повышающий коэффициент за сложность). Тампопечать белой либо светлой краской на темных изделиях — коэффициент 1,3 к стоимости заказа. Тампопечать золотом/серебром — коэффициент 1,5 к стоимости заказа.

Тампопечать на изделиях из металла, дерева, керамики: тираж до 500 штук — коэфф. 2; тираж от 500 штук — коэфф. 1,3 (не более 2-х цветов при отсутствии плотного совмещения).

Тампопечать на крупных изделиях (бутылки, куб-блоки, увлажнители и т.п.) + 50% к стоимости. Тампопечать на бумажной продукции (эко-ручки, ежедневники и прочее) + 30% к стоимости.

Смена цвета изображения при печати на одинаковых изделиях + 500 руб. к стоимости тиража. Замена изделия (при прочих равных параметрах печати) + 500 руб. к стоимости тиража. Смена цвета изображения при печати на одинаковых изделиях + 500 руб. к стоимости тиража. На товар Заказчика распаковка/упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) + 5 руб./изделие. Печать двухкомпонентной краской gl (по стеклу, металлу) желательна только по одному цвету. В 2 цвета обязательно согласование возможности и сроков с производством. Печать возможна на изделиях с нестандартным покрытием (помимо пластмассы, металла, или лака) при отпечатывании сигнального образца.
Изготовление сигнального образца 2900 р. 3500 р.
Смена цвета при печати на одинаковых изделиях 500 р
Смена изделия при печати одинаковых изображений 500 р
Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) 5 р./Изделие
Печать на металле, дереве и керамики Тираж > 500 — коэффициент 2. Тираж < 500 — коэффициент 1,3.

При тампопечати чернила переносятся с металлической или полимерной формы на поверхность с помощью специального тампона. Первый этап — это подготовка изображения: каждый цвет наносится отдельно и для каждого изготавливают свою форму (клише). Поэтому изображения разбивают на цвета и затем уже переходят к вытравливанию клише для каждого из элементов, включая подложку. В получившиеся после этого углубления на металлической пластине наносят краску. Очень важно удалить её излишки, иначе рисунок получится смазанным и нечетким. После этого специальный тампон сначала прижимают к форме, а затем к поверхности изделия и в конце просушивают. При многоцветной печати все шаги, перечисленные выше, повторяют для каждого из цветов.

  • Низкая стоимость изделия при большом тираже;
  • Стойкость и яркость цветов;
  • Точность и возможность наносить элементы толщиной 0,1 мм;

  • Возможность печати на неровных поверхностях.

  • Максимальное количество цветов печати: 4 + подложка (на цветных поверхностях) или 5 (на белых поверхностях);

  • Минимальная возможная толщина линий и расстояния между ними равна 0,1 мм;
  • Максимальный диаметр изображения — 7,5 см.

Очевидные минусы тампонной печати — это малое количество цветов, которое можно нанести на изделие. Кроме того, на изделие с цветной поверхностью обязательно нужно будет сначала напечатать подложку и только потом нанести поверх неё рисунок. Если вам нужно напечатать изображение с большим количеством цветов и плавными переходами, то лучше использовать УФ-печать. Однако недостатки компенсируются преимуществами тампопечати — низкой ценой при изготовлении больших тиражей, возможностью нанести рисунок с высокой степенью детализации, стойкостью, которая обеспечивается свойствами растворителя, а также возможность печати не только по ровным, но и изогнутым поверхностям.

Коды Описание
A1 Стандартная тампопечать
A2 Тампопечать на больших площадях/силиконе требующая дополнительной настройки оборудования
WA Тампопечать на наручных часах
Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.