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Пластик и металлСтекло и деревоПолиграфияТехнология 04 / 15

УФ-печать

УФ-печать — это прямая полноцветная печать на изделии УФ-отверждаемыми чернилами: капля ложится на поверхность и мгновенно твердеет под ультрафиолетом. Фотокачество на пластике, металле, стекле, дереве и картоне — от 10 штук, без форм и трафаретов. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

УФ-печать в AEPRINT: от 10 шт, от 9,5 ₽ за нанесение (до 10 см², от 2 000 шт; 25,5 ₽ при 100 шт), срок от 2 дней, полноцвет CMYK + белый + лак, изображение до 1,5 м, линия от 0,15 мм. Пластик, металл, стекло, дерево, акрил, кожа, картон. Минимальный заказ 3 500 ₽.

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  • от 10 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • полноцветCMYK + белый + лак
  • от 9,5 ₽за штуку, до 10 см², от 2 000 шт
Как УФ-принтер печатает полноцвет на 300 флешках за час
0:30Как УФ-принтер печатает полноцвет на 300 флешках за часВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

От файла до готового изделия — шесть шагов

УФ-печать не требует форм и клише: цена зависит от площади изображения и тиража, а не от числа цветов. Поэтому от 10 штук уже выгодно, а фото стоит столько же, сколько одноцветный логотип.

  1. УФ-печать: Подготовка
    01Подготовка

    Обезжириваем поверхность; для стекла и металла наносим праймер

  2. УФ-печать: Позиционирование
    02Позиционирование

    Изделия ставим в ложемент на столе принтера — точность ±0,2 мм

  3. УФ-печать: Белая подложка
    03Белая подложка

    На тёмном и прозрачном сначала печатаем белый слой под рисунок

  4. УФ-печать: Печать CMYK
    04Печать CMYK

    Головки наносят цветные чернила с разрешением до 1 440 dpi

  5. УФ-печать: УФ-отверждение
    05УФ-отверждение

    УФ-лампы мгновенно полимеризуют чернила — изделие сразу сухое

  6. УФ-печать: Лак и контроль
    06Лак и контроль

    По желанию — глянцевый лак поверх; проверяем цвет и упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
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Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

УФ-печать — правильный выбор
  • Полноцвет и фото на твёрдых изделияхГрадиенты, мелкий текст, фотографии — без ограничений по числу цветов
  • Тираж от 10 штукНет форм и трафаретов — 10 флешек стоят пропорционально, а не «от 3 000 ₽ за клише»
  • Пластик, металл, стекло, дерево, акрилОдна технология для флешек, пауэрбанков, наград, визитниц и ежедневников
  • Белый и лакБелая подложка делает цвета яркими на тёмном; лак даёт глянец и защиту
  • Крупный форматПлоские изделия до 1,5 м: таблички, панели, POS-материалы
Лучше взять другое
  • Рельеф, цилиндры, вогнутые поверхностиНужна плоская или слегка изогнутая зона — иначе УФ-печать по окружности или тампопечать
  • ТекстильТкань — это DTF или шелкография
  • Мелкий логотип тиражом 5 000+Одноцветный логотип на ручках дешевле тампопечатью: 3,4 ₽ против 9,5
  • Посуда для посудомойкиКружки и бокалы с обжигом — деколь или сублимация
  • Мягкий пластик и силиконГибкие изделия трескают слой чернил — тампопечать
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит УФ-печать

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия. Считаем по площади изображения и тиражу: чем меньше площадь и больше тираж, тем дешевле штука.

Площадь изображения
Тип изделия
Покрытие
Тираж200 шт
10501002005002 000
Сувенирыдо 10 см²обычное покрытие200 шт
21 ₽за штуку

4 200 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

Площадь 10–50 см²
26 ₽
С лаком
+30 %
Сигнальный образец
300 ₽ · по фото 150 ₽
Макет и цветопроба
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета и изделия. Минимальная сумма заказа 3 500 ₽.

Полный прайс по типам изделий

₽ за штуку · тираж × площадь / формат · мин. заказ 3 500 ₽
Совет технолога

До 30 штук любая УФ-печать стоит фиксированно (1 200–2 500 ₽ за партию сувениров) — это приладка и ложемент. От 30 штук цена считается за изделие, и между 100 и 1 000 штуками она падает вдвое. Если логотип влезает в 10 см² — не увеличивайте: следующая ступень площади дороже на 20–30 %.

Сувенирыфлешки, пауэрбанки, брелоки — по площади
ТИРАЖ, ШТДО 10 СМ²10–50 СМ²50–100 СМ²
30394989
10025,53169
30019,52453
1 000121636
2 0009,51228
Ручкипластик / бумага и металл / soft-touch
ТИРАЖ, ШТПЛАСТИКМЕТАЛЛТИРАЖ, ПЛАСТ.
10023292 300
30018245 400
50017228 500
1 000121712 000
2 000101620 000
Полиграфияежедневники, папки, открытки — по формату
ТИРАЖ, ШТA6A5A4
30159203239
100124159203
30098128166
1 0006787113
2 000526889
  • Печать с лаком+30 %
  • Цветное изделие / soft-touch×1,2
  • До 29 штукфикс. 1 200–2 500 ₽ за партию
  • Согласование по фото150 ₽ за новое изделие
  • Распаковка / упаковка5 ₽ за изделие
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Растр 300 dpi или векторPDFAICDRTIFFPNG

    Фото — 300 dpi в реальном размере; вектор — шрифты в кривых

  • Белый — отдельным слоем

    Для тёмных и прозрачных изделий укажите зоны белой подложки слоем «white»

  • Линии от 0,15 мм

    Мелкий текст — от 5 pt; инверсные линии — от 0,3 мм

  • Полноцвет и градиенты — да

    CMYK; насыщенный чёрный — 60/40/40/100

  • Размер 1:1, до 1,5 м

    Макет под зону печати конкретного изделия, без меток реза

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Флешка · PDF Ежедневник · PDF Пауэрбанк · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны печати на типовых изделиях
Флешка
до 30 × 12 мм
Пауэрбанк
до 60 × 30 мм
Ежедневник, обложка
до A5 · 148 × 210
Награда из акрила
до 100 × 150 мм

Нет макета? Отрисуем логотип и подготовим файл под ваше изделие бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали УФ-печатью

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Флешки · 300 шт · полноцвет: УФ-печать, работа AEPRINTФлешки · 300 шт · полноцвет
  • Ежедневники с логотипом. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTЕжедневники с логотипом
  • Значки из акрила, УФ-печать на заказЗначки из акрила
  • Работа AEPRINT: деревянные наградыДеревянные награды
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под УФ-печать

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:РучкиЗажигалкиБрелокиЧасыЧехлыОткрыткиПакеты бумажные

УФ-печать с логотипом в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

УФ-печатьот 10 штполноцветдо 1,5 м

УФ-печать (ультрафиолетовая печать) — прямая цифровая печать на изделии чернилами, которые мгновенно отверждаются ультрафиолетом. Краска не впитывается, а полимеризуется плёнкой поверх материала, поэтому печать на поверхностях возможна почти на любых: пластике, металле, стекле, дереве, акриле, коже, картоне и камне. Так наносят полноцветные логотипы, фотографии и мелкий текст без доплаты за количество цветов. Многослойная укладка даёт объёмную УФ-печать с ощутимым рельефом — её используют для шильдов, табличек и премиальных сувениров. Печатаем и на изделиях заказчика: перед тиражом делаем пробный оттиск и проверяем сцепление краски с конкретной партией, поскольку у разных поставщиков одинаковый на вид пластик ведёт себя по-разному.

Как считается цена

Стоимость зависит от площади изображения и тиража, число цветов на цену не влияет. Сувениры: до 10 см² — от 39 ₽ при 30 шт до 9,5 ₽ при 2 000; 10–50 см² — от 49 до 12 ₽; 50–100 см² — от 89 до 28 ₽. Ручки: 23 → 10 ₽ (пластик) и 29 → 16 ₽ (металл). Полиграфия A6–A4 — от 239 до 52 ₽. До 29 штук — фиксированная цена за партию (1 200–2 500 ₽). Коэффициенты: цветное изделие и soft-touch ×1,2, лак +30 %. Минимальная сумма заказа 3 500 ₽, сигнальный образец 300 ₽.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цвет и приладку

Частые вопросы об УФ-печати

01

Какой минимальный тираж УФ-печати?

От 10 штук. До 29 штук действует фиксированная цена за партию (1 200–2 500 ₽ в зависимости от площади), от 30 — цена за изделие. Минимальная сумма заказа 3 500 ₽.

02

На какие материалы наносится УФ-печать?

Пластик, металл, стекло, дерево, акрил, кожа и кожзам, картон. Поверхность должна быть плоской или слегка изогнутой; для цилиндров есть УФ-печать по окружности.

03

Можно ли печатать на тёмных и прозрачных изделиях?

Да: сначала печатается белая подложка, затем цвет. На прозрачном акриле и стекле белый слой можно печатать выборочно — под логотипом.

04

Печатаете ли на изделиях заказчика?

Да, на давальческом сырье. Для нового изделия делаем сигнальный образец (300 ₽) или согласование по фото (150 ₽).

05

Какой макет нужен для УФ-печати?

Растр 300 dpi в реальном размере или вектор (PDF, AI, CDR); CMYK, линии от 0,15 мм, белая подложка — отдельным слоем «white».

06

Сколько стоит УФ-печать на флешках?

Логотип до 10 см²: 25,5 ₽ при 100 шт, 12 ₽ при 1 000, 9,5 ₽ при 2 000. Стоимость флешки считается отдельно.

07

Чем УФ-печать отличается от тампопечати?

УФ — полноцвет, фото и градиенты, от 10 штук, только плоские поверхности. Тампопечать — плашечные цвета, любая форма, дешевле от 500 штук с простым логотипом.

08

Насколько стойкое изображение?

Чернила застывают под ультрафиолетом в твёрдый слой, который не боится влаги и истирания. Если изделие будут активно тереть, добавляем лак (+30 %). Посудомоечную машину УФ-печать не переживёт — для посуды берите деколь.

09

Что такое печать с лаком?

Поверх изображения наносится прозрачный УФ-лак: глянец, защита от царапин, эффект объёма на выбранных элементах (выборочный лак). Стоит +30 % к цене печати.

Одним из самых популярных и распространенных методов нанесения изображений на поверхность является УФ-печать. Чаще всего её применяют для оформления и брендирования маркетинговой и B2B продукции из пластика, бумаги, кожзама, дерева или металла. Этот вид печати позволяет переносить изображения большого размера с высоким разрешением.

Минимальная стоимость УФ-печати — 3500р. Ниже приведена таблица цен на уф-печать, в которой можно ознакомиться с ценой, в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Тираж От 100 шт. От 200 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт. От 2000 шт.
Пластик / Бумажные / Карандаши 23 р. 21 р. 18 р. 17 р. 12 р. 10 р.
Металл / Soft-touch 29 р. 26 р. 24 р. 22 р. 17 р. 16 р.
Изготовление сигнального образца/Согласование по фото 300 р./150 р.
Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) 5 р./Изделие
Смена изделия в тираже при одинаковом макете 150 р. за каждое новое изделие

Цена указана за печать на белых ручках

Печать на цветном корпусе – коэффициент 1,2.

Печать на обратной стороне от клипа – коэффициент 1,1.

При печати на продукции заказчика, приладочный образец обязателен!

На тиражи свыше 3000 штук — цена договорная

Тираж До 29 шт. От 30 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 200 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт. От 2000 шт.
До 10 см.кв 1200 р. 39 р. 29 р. 25,5 р. 21 р. 19,5 р. 17 р. 12 р. 9,5 р.
10-50 см.кв 1500 р. 49 р. 36 р. 31 р. 26 р. 24 р. 21 р. 16 р. 12 р.
50-100 см.кв 2500 р. 89 р. 79 р. 69 р. 58 р. 53 р. 48 р. 36 р. 28 р.
Упаковка/распаковка продукции 5 р.
Согласование по фото 300 р.
Изготовление сигнального образца 300 р.

Цена указана за печать на сувенирной продукции

Печать на цветном, soft touch и металлическом корпусе – коэффициент 1,2.

Печать с лаком + 30%

Тираж До 29 шт. От 30 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 200 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт. От 2000 шт.
A6 4500 р. 159 р. 142 р. 124 р. 112 р. 98 р. 89 р. 67 р. 52 р.
A5 5500 р. 203 р. 184 р. 159 р. 146 р. 128 р. 116 р. 87 р. 68 р.
A4 6500 р. 239 р. 225 р. 203 р. 189 р. 166 р. 151 р. 113 р. 89 р.
Упаковка/распаковка продукции 5 р.
Изготовление сигнального образца 300 р.

Цена указана за печать на всю прочую продукцию < 100 см.кв

Печать на продукции с магнитом или резинкой + 5%

Печать в край и/или «на вылет» +10 %

Изображение печатается на специальном струйном принтере УФ-чернилами, затем облучается ультрафиолетом и мгновенно затвердевает, образуя плёнку поверх изделия. Она не требует последующей обработки и нанесения дополнительного покрытия (лака или геля).

УФ-печать — это достаточно молодой вид нанесения изображения. Первый принтер для неё был выпущен в 1997 году, но популярность она получила лишь спустя 10 лет — в 2008 после того, как вместо традиционных ультрафиолетовых ламп начали использовать светодиодные УФ-лампы. На настоящее время УФ-печать продолжает набирать популярность.

  • Возможность нанесения на любые изделия с гладкой поверхностью;
  • Высокая степень фотореалистичности;
  • Быстрое нанесение изображений;

  • Печать изображений больших форматов.

  • Максимальный размер изображения — 1,5 м в ширину или длину;

  • Минимальная толщина линий — 0,15 мм;
  • Нельзя наносить на поверхности с неровным рельефом.

УФ-печать отлично подходит для нанесения изображений на любую плоскую и гладкую поверхность, в том числе и цилидрическую (кружки, термосы, стаканы). Но с помощью неё невозможна печать на неровной или рельефой поверхности, что несколько ограничивает способы применения. Кроме того её можно наносить на электронику (аккумуляторы, светоотражатели), не боясь испортить изделие. Если же вас в первую очередь волнует точный перенос вашего макета на поверхность, то УФ-печать опять же будет отличным выбором. Однако при этом нужно помнить, что по сравнению с другими видами печати стоит она достаточно дорого.

Коды Описание
UV УФ-печать на плоских поверхностях
UVR Круговая УФ-печать
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