Одним из самых популярных и распространенных методов нанесения изображений на поверхность является УФ-печать. Чаще всего её применяют для оформления и брендирования маркетинговой и B2B продукции из пластика, бумаги, кожзама, дерева или металла. Этот вид печати позволяет переносить изображения большого размера с высоким разрешением.
Минимальная стоимость УФ-печати — 3500р.
Ниже приведена таблица цен на уф-печать, в которой можно ознакомиться с ценой, в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.
|Тираж
|От 100 шт.
|От 200 шт.
|От 300 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|От 2000 шт.
|Пластик / Бумажные / Карандаши
|23 р.
|21 р.
|18 р.
|17 р.
|12 р.
|10 р.
|Металл / Soft-touch
|29 р.
|26 р.
|24 р.
|22 р.
|17 р.
|16 р.
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|Изготовление сигнального образца/Согласование по фото
|300 р./150 р.
|Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры)
|5 р./Изделие
|Смена изделия в тираже при одинаковом макете
|150 р. за каждое новое изделие
Цена указана за печать на белых ручках
Печать на цветном корпусе – коэффициент 1,2.
Печать на обратной стороне от клипа – коэффициент 1,1.
При печати на продукции заказчика, приладочный образец обязателен!
На тиражи свыше 3000 штук — цена договорная
|Тираж
|До 29 шт.
|От 30 шт.
|От 50 шт.
|От 100 шт.
|От 200 шт.
|От 300 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|От 2000 шт.
|До 10 см.кв
|1200 р.
|39 р.
|29 р.
|25,5 р.
|21 р.
|19,5 р.
|17 р.
|12 р.
|9,5 р.
|10-50 см.кв
|1500 р.
|49 р.
|36 р.
|31 р.
|26 р.
|24 р.
|21 р.
|16 р.
|12 р.
|50-100 см.кв
|2500 р.
|89 р.
|79 р.
|69 р.
|58 р.
|53 р.
|48 р.
|36 р.
|28 р.
|
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|Упаковка/распаковка продукции
|5 р.
|Согласование по фото
|300 р.
|Изготовление сигнального образца
|300 р.
Цена указана за печать на сувенирной продукции
Печать на цветном, soft touch и металлическом корпусе – коэффициент 1,2.
Печать с лаком + 30%
|Тираж
|До 29 шт.
|От 30 шт.
|От 50 шт.
|От 100 шт.
|От 200 шт.
|От 300 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|От 2000 шт.
|A6
|4500 р.
|159 р.
|142 р.
|124 р.
|112 р.
|98 р.
|89 р.
|67 р.
|52 р.
|A5
|5500 р.
|203 р.
|184 р.
|159 р.
|146 р.
|128 р.
|116 р.
|87 р.
|68 р.
|A4
|6500 р.
|239 р.
|225 р.
|203 р.
|189 р.
|166 р.
|151 р.
|113 р.
|89 р.
|
|
|Упаковка/распаковка продукции
|5 р.
|Изготовление сигнального образца
|300 р.
Цена указана за печать на всю прочую продукцию < 100 см.кв
Печать на продукции с магнитом или резинкой + 5%
Печать в край и/или «на вылет» +10 %
Изображение печатается на специальном струйном принтере УФ-чернилами, затем облучается ультрафиолетом и мгновенно затвердевает,
образуя плёнку поверх изделия.
Она не требует последующей обработки и нанесения дополнительного покрытия (лака или геля).
УФ-печать — это достаточно молодой вид нанесения изображения.
Первый принтер для неё был выпущен в 1997 году, но популярность она получила лишь спустя 10 лет — в 2008 после того, как вместо традиционных ультрафиолетовых ламп начали использовать светодиодные УФ-лампы.
На настоящее время УФ-печать продолжает набирать популярность.
УФ-печать отлично подходит для нанесения изображений на любую плоскую и гладкую поверхность,
в том числе и цилидрическую (кружки, термосы, стаканы). Но с помощью неё невозможна печать на неровной или рельефой поверхности,
что несколько ограничивает способы применения. Кроме того её можно наносить на электронику (аккумуляторы, светоотражатели),
не боясь испортить изделие. Если же вас в первую очередь волнует точный перенос вашего макета на поверхность,
то УФ-печать опять же будет отличным выбором.
Однако при этом нужно помнить, что по сравнению с другими видами печати стоит она достаточно дорого.
|Коды
|Описание
|UV
|УФ-печать на плоских поверхностях
|UVR
|Круговая УФ-печать