Флагштоки уличные с логотипом оптом

Производим уличные флагштоки оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Стационарные стальные и алюминиевые мачты 6–12 м, с закладным фундаментом, ручным подъёмом флага на тросе. Монтаж по запросу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Стационарный флагшток — постоянная установка у офиса, завода, торгового центра или государственного учреждения. Флаг компании на мачте у входа видно с дороги и издалека, он работает круглосуточно и становится частью облика территории.

Высота и ветер Офисам и небольшим территориям хватает мачты 6–8 м. Заводам, промышленным площадкам и торговым центрам, где флаг должен быть виден с трассы, нужны 10–12 м. Мачту рассчитываем на ветровую нагрузку региона: на открытой местности и в ветреных районах конструкция должна быть прочнее. Для Урала с сильными зимними ветрами это учитываем при подборе. Монтаж и обслуживание Стационарный флагшток устанавливается на закладной фундамент — бетонирование и монтаж выполняем по запросу. Флаг поднимается на тросе вручную, без подъёмника. Уличный флаг — расходник, его меняют по мере износа: заказывайте несколько комплектов полотен сразу. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.