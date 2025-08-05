Уличные флагштоки
Стационарные мачты 6–20 метров с тросовой системой подъёма. Монтаж на фундамент или в грунт. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 10 днейс учётом изготовления и монтажа
- 6–20 метроввысота под объект
- Монтажвыезжаем и устанавливаем
Флагштоки уличные — форматы и варианты
Конусные и цилиндрические мачты из алюминия и стали с наружным или внутренним тросом.
- Флагшток 8 м арт. FL-FU-08хит продаж Алюминиевая мачта, наружный трос Порошковая покраска, закладной фундамент по запросуцена зависит от высоты
- Флагшток 12 м арт. FL-FU-12для территории Виден с прилегающих улиц Внутренний трос со скрытым механизмом по запросуцена зависит от высоты
- Комплект из трёх арт. FL-FU-K3для зданий Россия, регион, флаг компании Одинаковая высота и оформление по запросуцена зависит от высоты
- Ещё варианты
Высоты, материалы, тип троса, цвет мачты, фундаменты и молниезащита.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, материал и крепление.
- Наружный или внутренний трос со скрытым механизмом
- Закладной фундамент по расчёту ветровой нагрузки
- Порошковая покраска мачты в фирменный цвет
- Комплекты из двух-трёх мачт одной высоты
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флагштоки уличные на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать уличные флагштоки
- 01Где устанавливается
В помещении, на площадке или стационарно на улице — от этого зависит конструкция.
- 02Высота
Чем дальше зритель и чем выше окружающая застройка, тем выше нужен флагшток.
- 03Материал
Алюминий лёгкий и не ржавеет, сталь дешевле и прочнее, стеклопластик гибкий.
- 04Основание
Мобильная база, штырь в грунт, фундамент или настенный кронштейн.
Печать и отделка для уличных флагштоков
- Подъём флагаТросовая система с лебёдкой или внутренний трос со скрытым механизмом.
- Флюгерное креплениеПоворотный узел, чтобы флаг не наматывался на мачту.
- ОснованиеКрестовина, водоналивная база, штырь или закладной фундамент.
- Порошковая покраскаЦвет мачты под фирменный стиль или классический белый.
- Комплект с флагомПошив флага под размер и высоту конструкции.
- МонтажВыезд, установка и настройка механизма подъёма.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Алюминийхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|не ржавеет
|от 5 дней
|стационарные уличные мачты
|Сталь
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|прочный
|от 5 дней
|высокие мачты и ветреные места
|Стеклопластик
|от 10 шт.
|по запросу
|площадки
|гибкий
|от 5 дней
|мобильные конструкции
|Мобильное основание
|от 10 шт.
|по запросу
|зал и улица
|переносное
|от 3 дней
|мероприятия и временные площадки
|Фундамент
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|стационарный
|от 10 дней
|постоянная установка
|Настенный кронштейн
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|крепёж
|от 5 дней
|флаги на здании
- РасчётПодбираем высоту и основание под площадку
- Ветровая нагрузкаУчитываем при выборе материала
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
Цены на уличные флагштоки
Цена зависит от высоты, материала и типа основания. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза конструкцию, флаг считается отдельно
- Расчётподбираем высоту и основание под площадку
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают уличные флагштоки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Административные зданияКомплект государственных флагов.
- Промышленные территорииФлаг компании на въезде.
- Дилерские центрыФлаги брендов на площадке.
- Отели и рестораныОформление входной группы.
- Спортивные объектыФлаги у стадиона и арены.
- Бизнес-центрыФлаги арендаторов и здания.
- Учебные заведенияФлаги у корпуса.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать уличные флагштоки
Шесть шагов от заявки до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Флагштоки уличные с логотипом оптом
Производим уличные флагштоки оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Стационарные стальные и алюминиевые мачты 6–12 м, с закладным фундаментом, ручным подъёмом флага на тросе. Монтаж по запросу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Стационарный флагшток — постоянная установка у офиса, завода, торгового центра или государственного учреждения. Флаг компании на мачте у входа видно с дороги и издалека, он работает круглосуточно и становится частью облика территории.
Высота и ветер
Офисам и небольшим территориям хватает мачты 6–8 м. Заводам, промышленным площадкам и торговым центрам, где флаг должен быть виден с трассы, нужны 10–12 м. Мачту рассчитываем на ветровую нагрузку региона: на открытой местности и в ветреных районах конструкция должна быть прочнее. Для Урала с сильными зимними ветрами это учитываем при подборе.
Монтаж и обслуживание
Стационарный флагшток устанавливается на закладной фундамент — бетонирование и монтаж выполняем по запросу. Флаг поднимается на тросе вручную, без подъёмника. Уличный флаг — расходник, его меняют по мере износа: заказывайте несколько комплектов полотен сразу. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о уличных флагштоках
Флагштоки уличные с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки. На комплектах от 5 конструкций цена за единицу ниже.
Сколько стоит флагшток?
Цена зависит от высоты, материала (сталь или алюминий), типа основания и монтажа. Цена указывается за конструкцию, флаг и монтаж считаются отдельно, на комплектах из нескольких мачт цена за единицу ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Уличные флагштоки изготавливаем от 10 дней на собственном производстве в Екатеринбурге, с учётом изготовления и монтажа. Срок зависит от высоты, количества мачт и подготовки фундамента. Точные даты назовём после расчёта под ваш объект.
Какую высоту выбрать?
Офисам и небольшим территориям хватает мачты 6–8 м. Заводам, промышленным площадкам и торговым центрам, где флаг должен быть виден с трассы, нужны 10–12 м и выше — у нас есть мачты до 20 метров. Высоту подберём с учётом окружающей застройки и расстояния до зрителя.
Нужен ли фундамент?
Да, стационарный уличный флагшток устанавливается на закладной фундамент или в грунт. Мачту рассчитываем на ветровую нагрузку региона — для Урала с сильными зимними ветрами это особенно важно. Бетонирование выполняем по запросу.
Сделаете монтаж?
Да, выезжаем и устанавливаем: бетонирование фундамента, монтаж мачты и настройку механизма подъёма флага выполняем по запросу. Монтаж считаем отдельно, выезжаем по городу — условия для вашего объекта уточнит менеджер.
Флаг входит в комплект?
Флаг считается отдельно от конструкции, но можем собрать комплект: сошьём флаг под размер и высоту мачты. Уличный флаг — расходник, его меняют по мере износа, поэтому советуем сразу заказывать несколько комплектов полотен.
Какой материал лучше для улицы?
Алюминий лёгкий и не ржавеет — хорош для стационарных уличных мачт. Сталь прочнее и подходит для высоких мачт и ветреных мест, мачту можно покрасить порошковой краской в фирменный цвет. Флюгерное крепление не даст флагу наматываться на мачту.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.